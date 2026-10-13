Tecno

La tecnología que Estados Unidos usará para monitorear el clima desde el cielo: globos meteorológicos con IA

Estos dispositivos aerostáticos son capaces de recolectar datos de la temperatura, humedad, presión y viento, a distintas altitudes

Un hombre junto a un tubo sobre un trípode con una bolsa de plástico inflada por el viento en una playa rocosa
La Fuerza Aérea de Estados Unidos acordó un contrato de hasta 48,7 millones de dólares con la empresa WindBorne Systems para adquirir datos atmosféricos. (WindBorne)
Guardar

La Fuerza Aérea de Estados Unidos firmó un contrato con la empresa WindBorne Systems para comprar datos atmosféricos recolectados por su flota de globos meteorológicos autónomos con IA, según el Departamento de Defensa de este país.

“Esto es, en gran medida, un vehículo para sostener el crecimiento continuo de la constelación de globos, además de financiar investigación y desarrollo para mejorar el hardware”, dijo Andrey Sushko, cofundador y director de tecnología de WindBorne, a TechCrunch.

PUBLICIDAD

El trabajo se extiende hasta el 30 de septiembre de 2033 y tiene un costo de hasta USD 48,7 millones. De ese monto total, la Fuerza Aérea solo desembolsó 1,7 millones de dólares al momento de la firma, el mínimo requerido por el primer pedido dentro del acuerdo.

El resto del techo de 48,7 millones se pagará únicamente si el servicio militar realiza nuevos pedidos de datos por región y período.

Un globo blanco transparente en el aire sobre colinas verdes, una carretera con vehículos y la costa del océano
El convenio contempla un desembolso inicial de 1,7 millones de dólares y extenderá sus operaciones hasta septiembre de 2033. (WindBorne)

Cómo funciona una red de globos meteorológicos

Los globos meteorológicos son dispositivos aerostáticos equipados con instrumentos para medir variables atmosféricas, como temperatura, humedad, presión y viento, a distintas altitudes.

La tecnología de globos meteorológicos autónomos permite mantener en el aire una flota distribuida globalmente capaz de recolectar datos desde la superficie hasta la estratosfera. Cada unidad opera como un sensor atmosférico de larga duración y transmite información por satélite.

PUBLICIDAD

A diferencia de los globos meteorológicos tradicionales, que ascienden durante unas horas antes de estallar, estos dispositivos no utilizan motores.

Modifican su altitud para aprovechar corrientes de viento que los desplazan hacia regiones específicas y pueden permanecer en vuelo durante semanas, ascendiendo y descendiendo repetidamente entre uno y veinte kilómetros de altura.

Mapa satelital de América del Norte con etiquetas de ciudades y pines blancos con códigos alfanuméricos sobre el territorio y el océano
Los globos meteorológicos autónomos aprovechan las corrientes de viento para mantenerse en vuelo durante semanas sin necesidad de motores. (WindBorne)

Los datos recopilados alimentan modelos de pronóstico meteorológico que combinan observaciones atmosféricas directas con técnicas de aprendizaje automático.

Este enfoque permite generar previsiones a partir de información obtenida en zonas y altitudes donde las mediciones suelen ser limitadas.

La tecnología también puede aplicarse en redes de observación para organismos meteorológicos, fuerzas navales y sistemas de monitoreo climático y ambiental.

Su capacidad para operar de forma sostenida y coordinada amplía las posibilidades de recopilación de datos en tiempo real a escala global.

Personas con bata blanca y ropa formal observan una gran pantalla curva con un mapa global de temperaturas en una sala con servidores
Las mediciones recopiladas se integran en modelos de pronóstico que emplean algoritmos de aprendizaje automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es desarrollar constelaciones de hasta 10.000 globos operando simultáneamente, formando una red global de sensores atmosféricos capaz de ofrecer una cobertura más amplia y continua de las condiciones meteorológicas.

Cómo fue la vinculación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con estos globos

Sushko explicó que la decisión de adjudicar el contrato sin licitación respondió a una evaluación del propio gobierno.

“Fue una determinación de que, para esta capacidad de recolectar datos globales de la forma que necesitaban para estas operaciones, éramos la única empresa capaz de proveerla”, afirmó el ejecutivo.

El convenio cubre perfiles verticales atmosféricos continuos, globales y dirigidos a zonas específicas, de acuerdo con la descripción publicada por el Departamento de Guerra, el nuevo nombre que adoptó el Departamento de Defensa. El aviso del contrato no detalla cuántos datos comprará la Fuerza Aérea ni qué regiones priorizará.

El gobierno de Estados Unidos otorgó el contrato sin licitación al considerar que la compañía es la única capaz de ofrecer este servicio. (REUTERS/Shannon Stapleton)
El gobierno de Estados Unidos otorgó el contrato sin licitación al considerar que la compañía es la única capaz de ofrecer este servicio. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La capacidad de dirigir los globos hacia zonas puntuales, algo inusual para un dispositivo sin propulsión propia, es lo que el contrato describe como “perfilado dirigido”: mediciones sobre océanos y regiones remotas donde hay pocas estaciones meteorológicas y no se pueden lanzar globos convencionales.

WindBorne había recaudado 37 millones de dólares en una ronda de financiamiento en agosto, que valuó a la empresa en 250 millones de dólares.

El contrato con la Fuerza Aérea llega apenas semanas después de esa ronda. Se suma a una relación con el Pentágono que la compañía viene construyendo desde hace varios años, con acuerdos previos tanto con la Armada como con distintas unidades de la propia Fuerza Aérea.

El aviso oficial tampoco explica qué uso específico le dará el Pentágono a los datos más allá de la planificación de misiones y los pronósticos militares, ni si incluirá los modelos propios de WindBorne además de las mediciones crudas de los globos.

Temas Relacionados

Fuerza AéreaMeteorologíaInteligencia artificialEstados UnidosClimaTecnologíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple TV 4K con Siri AI: fecha de lanzamiento y sus características

Apple renovó su reproductor de streaming con búsqueda conversacional, micrófonos integrados para usar Siri sin el mando y un Siri Remote localizable desde el iPhone

Apple TV 4K con Siri AI: fecha de lanzamiento y sus características

Una app con IA que escucha todo lo que dicen sus usuarios ya consiguió USD 26 millones de recaudación

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg prescindió de la cámara tras las restricciones impuestas en varios países a su uso en distintos espacios

Una app con IA que escucha todo lo que dicen sus usuarios ya consiguió USD 26 millones de recaudación

Pasos para generar imágenes de Las Guerreras K-pop enfrentadas a Naruto y Sasuke

Aplicaciones como Gemini permiten adaptar a personajes de películas de Netflix en universos de diferentes animes populares

Pasos para generar imágenes de Las Guerreras K-pop enfrentadas a Naruto y Sasuke

GTA 6 en PC: una nueva filtración revela que podría llegar antes de los esperado

La posible llegada temprana a PC marcaría una diferencia frente a GTA V, que tardó cerca de un año y siete meses en estrenarse en esa plataforma

GTA 6 en PC: una nueva filtración revela que podría llegar antes de los esperado

Epic Games apostaría por crear videojuegos con IA: un shooter de Disney sería su primer gran proyecto

El nuevo modelo reduciría la escritura manual de código y automatizaría tareas repetitivas, mientras los equipos creativos conservarían la responsabilidad de corregir fallos y mantener la calidad

Epic Games apostaría por crear videojuegos con IA: un shooter de Disney sería su primer gran proyecto

DEPORTES

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

"Casi nos vamos todos al piso": el video del accidente que evitó Scaloni y el detalle viral de la selección argentina en su bicicleta

El “doble gol” anulado en China que recorre el mundo: la insólita jugada que se volvió viral y el debate sobre la resolución

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

TELESHOW

El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

La sugestiva frase de Julieta Prandi en su programa de radio antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

Llega el primer Martín Fierro de la Música: todos los detalles de la ceremonia y quiénes son los candidatos

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

De la boda secreta que no fue a una ruptura inesperada: los 27 días de casados de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

Empleada de joyería atracada en Santa Cruz de la Sierra fue aprehendida por presunta complicidad

Empleada de joyería atracada en Santa Cruz de la Sierra fue aprehendida por presunta complicidad

Dirigentes de Evo Morales dan marcha atrás con las protestas y postergan las movilizaciones previstas

Apagones de hasta 12 horas afectan a hogares de Ecuador mientras el Gobierno descarta racionamientos

“Fue amor a primer ensayo”: el actor salvadoreño que esperó seis años para subir su sueño al escenario

Una infección intestinal que puede transmitirse por vía sexual aumenta su resistencia a cinco antibióticos en Estados Unidos