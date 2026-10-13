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Cientos de miles de personas se manifestaron en Francia en la quinta jornada de protestas estudiantiles

El Ministerio del Interior contabilizó la participación este martes, mientras los sindicatos elevaron el total a 480.000 y situaron su estimación por encima de los 450.000 de la semana previa

La policía utiliza gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en Nantes
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Decenas de miles de personas volvieron a las calles de Francia este martes en la quinta jornada de movilizaciones estudiantiles que desafían al Gobierno de Emmanuel Macron a seis meses de las elecciones presidenciales. La cifra de manifestantes más que duplicó la de la convocatoria anterior, en una protesta marcada por nuevos enfrentamientos con la policía y heridos entre el personal docente.

Nueva protesta estudiantil en Francia: hubo disturbios en Nantes y crece la tensión en París

Según el Ministerio del Interior, unas 161.500 personas se manifestaron en todo el país, frente a las 71.500 contabilizadas el 8 de octubre. Los sindicatos convocantes elevaron la cifra a 480.000 participantes, por encima de los 450.000 que, según sus propios recuentos, habían salido a la calle la semana anterior.

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El movimiento, bautizado “Acto V” por las organizaciones convocantes, surgió a finales de septiembre con bloqueos en institutos franceses para protestar por el deterioro de las condiciones educativas.

Nueva protesta estudiantil en Francia: hubo disturbios en Nantes y crece la tensión en París

El ministro de Educación, Édouard Geffray, había anticipado por la mañana en la emisora France Inter que la jornada mostraría un repliegue de la protesta. “Estamos más bien ante una disminución de la movilización”, declaró, antes de anunciar que unos 200 institutos permanecerían bloqueados. Las cifras de la tarde, sin embargo, desmintieron esa previsión: el Ministerio de Educación confirmó finalmente 214 escuelas cerradas, en su mayoría secundarias, mientras el sindicato universitario l’Union Etudiante reportó que el 90% de las universidades del país se sumaron al paro.

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Nueva protesta estudiantil en Francia: hubo disturbios en Nantes y crece la tensión en París

La agitación coincide con el debate presupuestario para 2027 en la Asamblea Nacional, en momentos en que el Gobierno centrista de Macron intenta sacar adelante un ajuste de cuentas públicas en medio de una deuda creciente que inquieta a los mercados de bonos. Para el sábado están previstas además manifestaciones nacionales contra el costo de vida, que sindicatos y organizaciones estudiantiles prevén que confluyan con la protesta educativa.

Incidentes y enfrentamientos con la policía

La quinta jornada de protestas estudiantiles en Francia duplicó la asistencia respecto a la movilización anterior. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La quinta jornada de protestas estudiantiles en Francia duplicó la asistencia respecto a la movilización anterior. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

París volvió a concentrar el grueso de la movilización, con 41.500 manifestantes según el Interior. La jornada incluyó dos marchas, convocadas desde la Plaza de Italia y el Ayuntamiento parisino a partir de las 14.30 horas, que confluyeron en la zona de Port-Royal antes de concluir juntas en el Paseo de los Inválidos, cerca de la Asamblea Nacional.

El recorrido no estuvo exento de incidentes: hubo rotura de cristales de comercios, el incendio de al menos un vehículo y enfrentamientos puntuales entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que emplearon gas lacrimógeno, pirotecnia y cañones de agua para dispersar a los grupos, especialmente en la Plaza Vauban. Periodistas de la agencia AFP vieron coches incendiados mientras jóvenes encapuchados intentaban levantar barricadas y lanzaban objetos contra la policía.

Las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gas lacrimógeno y cañones de agua durante los disturbios en París y Lyon. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gas lacrimógeno y cañones de agua durante los disturbios en París y Lyon. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los disturbios se extendieron a otras ciudades. En Lyon también se disparó gas lacrimógeno, y según el Sindicato Nacional de Profesores de Secundaria, varios de sus miembros “fueron golpeados durante las cargas policiales”. Su secretario local, François Jandraud, relató al diario Le Monde que un profesor del sindicato fue ingresado de urgencia “tras ser golpeado con una porra debajo del ojo”, aunque aclaró que su estado no revestía gravedad. En Rennes se registró un incendio en un liceo durante los desórdenes.

Heridos y violencia policial bajo escrutinio

El balance de víctimas se agravó respecto a jornadas anteriores. El Ministerio de Educación informó que 147 miembros del personal docente resultaron heridos desde el inicio de las protestas, mientras que la jornada previa al martes dejó 20 heridos entre el personal de Educación Nacional, incluidos cinco directores de escuela, el segundo mayor número de heridos diarios desde el arranque del movimiento.

Entre los estudiantes, un adolescente perdió una mano al recoger una granada aturdidora policial durante las protestas, otro perdió un ojo y un tercero varios dientes cuando un agente disparó un bote de gas lacrimógeno directamente contra su rostro. La policía abrió investigaciones internas sobre 34 denuncias de violencia contra manifestantes, aunque fuentes de la agencia EFE elevaron esa cifra a 36.

Las cifras oficiales desmintieron las estimaciones del Gobierno de Francia sobre un repliegue de las marchas. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Las cifras oficiales desmintieron las estimaciones del Gobierno de Francia sobre un repliegue de las marchas. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Frente a las críticas, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la actuación policial ante la Asamblea Nacional: “No hay intervención policial cuando las manifestaciones se desarrollan de forma pacífica”. El Gobierno y sectores de la derecha han acusado además a grupúsculos de ultraizquierda de azuzar la movilización, una lectura que ha alimentado la falta de acuerdo con los convocantes.

Las demandas de los estudiantes franceses

Los estudiantes de los lycées, centros que en Francia agrupan a jóvenes de entre 15 y 18 años, reclaman una reforma integral de la educación secundaria: desde la superpoblación en las aulas hasta la falta de sustitución de profesores ausentes, pasando por el mal estado de las instalaciones y el rechazo a Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad.

“Estamos en solidaridad con los institutos que están peor. Necesitamos medidas reales y un diálogo verdadero, no represión”, afirmó Emeline, de 16 años, frente a un instituto de Marsella. En la misma ciudad, Nina, de 17 años, agregó: “Estamos aquí porque sentimos de verdad que el Gobierno no nos escucha”.

Los estudiantes han rechazado la oferta del Ejecutivo, planteada tras las manifestaciones de la semana anterior, de enviar 3.000 profesores sustitutos a los 114 centros más afectados. “Seguimos con los bloqueos. No vamos a ceder”, sostuvo Naouel, estudiante de secundaria en Brest, quien espera que las protestas continúen tras las vacaciones escolares de finales de octubre. En Nantes, Mariolino, de 16 años, coincidió: “Quienes piensan que la ira va a desaparecer con las vacaciones no lo entienden”.

Los estudiantes reclaman mejoras en las instalaciones escolares y la eliminación del sistema de acceso universitario Parcoursup. (REUTERS/Abdul Saboor)
Los estudiantes reclaman mejoras en las instalaciones escolares y la eliminación del sistema de acceso universitario Parcoursup. (REUTERS/Abdul Saboor)

En el ámbito universitario, Patricia, de 20 años y estudiante en París, afirmó que no abandonarán “la lucha, ya sea por los estudiantes de secundaria que sufrieron una represión dura, o para denunciar la violencia policial”. Entre los presentes en la movilización de la capital también se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, quien participó de una marcha en la localidad parisina de Saint-Denis y declaró que estaba allí porque “nuestro futuro está siendo robado”.

Sindicatos y políticos presionan por nuevas movilizaciones

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, explicó a la emisora FranceInfo que “esta movilización es el símbolo del balance de diez años de macronismo” y advirtió que el país está “al borde de la ruptura” en un ambiente de “inmensa cólera”. Binet llamó además a una huelga general para el 5 de noviembre y pidió a los estudiantes que retomen las concentraciones el próximo fin de semana.

Ese fin de semana se anticipa de alta tensión: el domingo 18 saldrán a la calle los llamados “chalecos amarillos” para conmemorar el aniversario de sus movilizaciones contra el aumento del precio de los combustibles. La secretaria general del sindicato docente SNES-FSU, Sophie Vénétitay, calificó de “engaño” las promesas de mejora ofrecidas por el Gobierno en materia de sustitución del profesorado.

A trash container and objects burn in a street as French CRS riot police stand in position amid clashes with protesters during a demonstration by French high school and university students in Paris as part of a nationwide protest movement led by students, supported by teachers, school parents and labour unions, demanding better school conditions and concrete measures, France, October 13, 2026. REUTERS/Abdul Saboor
A trash container and objects burn in a street as French CRS riot police stand in position amid clashes with protesters during a demonstration by French high school and university students in Paris as part of a nationwide protest movement led by students, supported by teachers, school parents and labour unions, demanding better school conditions and concrete measures, France, October 13, 2026. REUTERS/Abdul Saboor

En las marchas parisinas también participó el líder de France Unbowed (LFI) y aspirante presidencial Jean-Luc Mélenchon, cuyo partido respaldó abiertamente la movilización estudiantil. Un grupo de turistas indios que se cruzó con la manifestación en París describió su sorpresa ante el desarrollo pacífico de la protesta. “Al principio estábamos aterrorizados”, relató Snehil Jain, de 45 años, en viaje por la capital francesa con su esposa. “Habíamos visto las imágenes de violencia en los medios. Pero luego vimos que era una protesta pacífica, así que nos quedamos tranquilos”.

Un día antes de la quinta jornada de protestas, Macron había pedido moderación a los manifestantes, al señalar que los reclamos “merecen tiempo, consultas, discusión y respeto”.

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