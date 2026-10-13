Dos personas fueron arrestadas por un secuestro a través de Facebook Marketplace en Florida

La Policía de Doral detuvo a dos hombres acusados de secuestro y robo durante una transacción acordada por Facebook Marketplace (Captura de video)

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La Policía de Doral, en Florida, detuvo a Lazaro Nunez Martinez y Darian Ernesto Morejon Rodriguez, acusados de participar en un presunto secuestro y robo durante una operación de Facebook Marketplace. El hecho ocurrió el 9 de octubre y tuvo como víctima a un hombre que acudió a concretar la compra de teléfonos, informó CBS Miami.

El jefe de Policía de Doral, Matthew Castillo, explicó al medio que uno de los acusados ya le había vendido previamente un celular a la víctima. Luego, siempre de acuerdo con el relato policial, volvió a contactarlo para ofrecerle más dispositivos y coordinar una nueva transacción.

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La reunión se pactó frente a un complejo de apartamentos de la ciudad. Al acercarse al vehículo para completar el intercambio, el comprador habría advertido que había un segundo hombre oculto en el asiento trasero, con un arma de fuego.

“Cuando nuestra víctima se reunió con él abajo, en el edificio, y abrió la puerta delantera del acompañante para realizar la transacción, notó que había alguien escondido atrás y armado”, afirmó Castillo en declaraciones recogidas por CBS Miami.

La víctima habría sido llevada varias cuadras bajo amenazas

La víctima logró escapar del vehículo tras arrojar una cartera con dinero en efectivo por la ventanilla para distraer a los atacantes (Captura de video)

Tras el encuentro, los dos sospechosos habrían obligado al comprador a ingresar al vehículo y lo trasladaron varias cuadras por Doral, bajo amenazas, de acuerdo con la versión expuesta por la Policía. La secuencia se desarrolló en una zona próxima a la intersección de Northwest 87th Avenue y Northwest 58th Street.

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Las autoridades sostuvieron que, en un momento del trayecto, la víctima intentó escapar del automóvil en movimiento. Sin embargo, los acusados habrían conseguido introducirlo nuevamente en el vehículo.

La situación cambió cuando el hombre tomó una cartera que llevaba consigo y la arrojó por una de las ventanillas. Dentro había dinero en efectivo. La maniobra habría distraído al ocupante que viajaba en el asiento trasero y le permitió escapar.

“Usó su propio dinero, lo lanzó por la ventana para distraer a la persona que estaba atrás, y así pudo salir”, aseguró el jefe policial al describir el episodio. La Policía no precisó cuánto dinero llevaba la víctima ni si el efectivo fue recuperado posteriormente.

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Los acusados enfrentan cargos de secuestro y robo

Lazaro Nunez Martinez compareció ante un juez tras ser arrestado y acusado por los delitos de secuestro y robo (Captura de video)

Nunez Martinez fue arrestado y acusado de secuestro y robo, detalló la Policía de Doral. El sospechoso compareció ante un juez el lunes posterior al hecho, según la información divulgada por el medio estadounidense.

Los agentes localizaron ese mismo día al segundo sospechoso, Morejon Rodriguez, en el condado de Broward. También fue detenido en relación con el caso. La información disponible no indicó si ambos contaban con representación legal ni ofreció detalles sobre las decisiones judiciales posteriores a las detenciones.

El caso se originó a partir de una operación coordinada mediante Facebook Marketplace, plataforma utilizada habitualmente para compras y ventas entre particulares. Castillo remarcó que quienes concreten intercambios con desconocidos deben evitar divulgar información personal que pueda comprometer su seguridad.

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La Policía recomienda utilizar espacios seguros para las transacciones

Como medida de prevención, la Policía de Doral aconsejó realizar este tipo de encuentros en lugares vigilados y de acceso público. Castillo señaló que las sedes policiales pueden servir como punto de encuentro para concretar ventas o compras acordadas por internet.

“Si va a realizar una transacción con un desconocido, puede usar el vestíbulo de nuestra estación de Policía”, sostuvo el jefe de la fuerza. “Muchas estaciones de Policía y municipios ofrecen ese espacio seguro para hacer una transacción”, agregó.

La recomendación de las autoridades apunta a reducir los riesgos asociados con las operaciones en línea entre personas que no se conocen. En este caso, la investigación atribuye a los detenidos haber utilizado una supuesta venta de teléfonos para atraer a la víctima hasta el lugar donde ocurrió el presunto robo y privación de libertad.

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