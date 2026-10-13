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Gana diamantes y skins gratis en Free Fire canjeando los códigos disponibles el 13 de octubre de 2026

Cada día Garena libera varias combinaciones para que los jugadores tengan mayor personalización en el videojuego y obtengan artículos de edición limitada

Free Fire y sus códigos gratis en setiembre.
Free Fire es un juego que se puede descargar gratis en el celular. (Foto: Garena)
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Garena habilitó una nueva serie de códigos para Free Fire que permite reclamar diamantes, skins de armas, trajes y otros objetos dentro del videojuego. Los beneficios están destinados a jugadores que tengan una cuenta registrada y vinculada con alguna de las plataformas autorizadas.

Como ocurre cada día, la difusión de estas combinaciones alfanuméricas concentra la atención de miles de usuarios. Los códigos tienen un número limitado de usos y su disponibilidad puede variar según la región, así que conviene validarlos antes de que expiren o alcancen el límite de canjes.

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Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles hoy 13 de octubre

Los códigos publicados para este 13 de octubre de 2026 combinan letras y números. Cada jugador debe ingresarlos sin alterar las mayúsculas ni cambiar el orden de los caracteres, porque un error puede impedir la validación del premio.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Los códigos contienen números y letras en mayúscula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista difundida para la jornada incluye más de 20 alternativas. Los jugadores registrados pueden probar los siguientes códigos en el sistema oficial de recompensas de Free Fire:

  • FM6N1B8V3C4X.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • 4N8M2XL9R1G3.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • FFCBRAXQTS9S.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • F7F9A3B2K6G8.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • H8YC4TN6VKQ9.
  • FA3S7D5F1G9H.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • FF6YH3BFD7VT.
  • FZ5X1C7V9B2N.
  • FQ9W2E1R7T5Y.
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • FP9O1I5U3Y2T.
  • FE2R8T6Y4U1I.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • FK3J9H5G1F7D.
(Garena)
Se deben redimir los códigos en el portal oficial de Free Fire. (Foto: Garena)

En qué página hacer el canje de los códigos en Free Fire

El canje se realiza en el portal oficial de recompensas de Garena. Allí, el usuario debe iniciar sesión con una cuenta vinculada a Google, Facebook, Apple, Huawei o VK antes de introducir la combinación correspondiente.

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Las cuentas de invitado no pueden participar del sistema. Una vez que el código fue aceptado, los artículos se acreditan en la cuenta del juego y suelen estar disponibles en un plazo de hasta 24 horas. El mensaje “código inválido o expirado” indica que la clave dejó de estar vigente o ya alcanzó su límite de uso.

Qué premios pueden obtener los jugadores de Free Fire

El sistema de canje de Garena contempla incentivos de distinto tipo. Entre los artículos que pueden aparecer figuran los diamantes, una de las monedas internas más solicitadas por los usuarios, además de atuendos, skins para armas, accesorios y objetos coleccionables.

Persona sosteniendo un teléfono móvil y jugando Free Fire, vista cercana de la pantalla con el juego
Los jugadores pueden obtener mayor personalización en Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diamantes permiten acceder a contenido dentro del juego, mientras que otros premios pueden modificar el aspecto del personaje, del equipamiento o de determinados elementos de la partida. Las recompensas dependen de cada código y no todos los usuarios reciben los mismos artículos.

Asimismo, en algunas fechas, los códigos habilitan artículos que no suelen formar parte de la tienda virtual. Es el caso de trajes temáticos, accesorios vinculados con celebraciones y objetos de edición limitada.

Cuáles requisitos y cuidados deben seguir los usuarios

Para acceder a los códigos es necesario contar con una cuenta formal de Free Fire vinculada a uno de los servicios autorizados. El videojuego debe estar instalado desde las tiendas oficiales: Google Play Store en dispositivos Android o App Store en equipos con sistema operativo iOS.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Google Play Store y App Store son tiendas oficiales para instalar aplicaciones. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

El teléfono o la tableta debe disponer de espacio de almacenamiento suficiente y una conexión estable a internet. Una interrupción durante el inicio de sesión o el envío de la clave puede impedir que el sistema complete la verificación.

Garena sugiere utilizar únicamente sus canales oficiales para descargar el juego y gestionar las recompensas. Las aplicaciones modificadas o instaladas desde sitios no autorizados pueden comprometer la seguridad de la cuenta y exponer información personal.

Qué riesgos implican el uso de aplicaciones piratas

Los programas descargados fuera de las tiendas habilitadas pueden contener modificaciones no verificadas. Ese tipo de archivos puede facilitar el robo de credenciales, el acceso a perfiles o la instalación de malware.

Las versiones ajenas a los canales oficiales tampoco reciben actualizaciones de seguridad de forma regular. Esto aumenta la exposición a errores corregidos en la aplicación legal y puede afectar tanto el funcionamiento del juego como la protección de los datos asociados a la cuenta.

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