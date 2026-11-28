California limitará a partir de 2027 las solicitudes de registros públicos realizadas por sistemas de inteligencia artificial y agentes autónomos (Bloomberg/David Paul Morris)

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California limitará desde enero de 2027 las solicitudes de documentos públicos realizadas por sistemas de inteligencia artificial. El estado se convierte así en el primero del país en establecer una frontera legal entre los pedidos de acceso a la información hechos por personas y los que ejecutan agentes autónomos, en medio de una crisis que desborda a miles de oficinas gubernamentales en todo Estados Unidos.

California excluye a los agentes autónomos del sistema de registros públicos desde enero de 2027

El gobernador de California firmó en septiembre dos proyectos de ley que modifican la Ley de Registros Públicos del estado: SB 1159 y AB 1821, con vigencia a partir del 1° de enero de 2027. La primera excluye a los sistemas de inteligencia artificial, robots y agentes autónomos de realizar solicitudes por derecho propio. Las personas físicas pueden seguir utilizando estas herramientas para redactar pedidos, siempre que el volumen y la frecuencia sean consistentes con una participación humana ordinaria.

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Las agencias públicas podrán usar herramientas de verificación para determinar si detrás de una solicitud hay un agente automatizado. AB 1821 amplía a diez días hábiles —en lugar de los diez días corridos actuales— el plazo con que cuentan las agencias para responder. El bufete Sheppard, en un análisis publicado en Legal 500, anticipó que 2027 traerá un aumento de solicitudes de IA agencial dirigidas tanto a organismos gubernamentales como a entidades privadas.

El volumen de solicitudes se duplica en ciudades y estados de todo el país

El aumento no es nuevo, pero se aceleró de forma pronunciada en los últimos dos años. Chautauqua County, en Nueva York, contrató a un paralegal este año después de que sus solicitudes se duplicaran; el abogado del condado atribuyó el incremento al uso de ChatGPT para redactar pedidos y a empresas que buscan datos para revenderlos.

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En Ann Arbor, Míchigan, la cantidad trepó de 581 en 2021 a 937 el año pasado. Sarah Alanis, secretaria adjunta jefa de la ciudad, señaló que las solicitudes de recolección masiva llegaban a veces pidiendo compras de “proveedores que no tienen mucho que ver entre sí”, o de empresas con las que la ciudad nunca había trabajado.

La ley AB 1821 extiende a diez días hábiles el plazo de respuesta que tienen las agencias estatales frente a las peticiones de información (REUTERS/Sergio Flores)

A nivel federal, las agencias recibieron 1,7 millones de solicitudes el año pasado, un récord. David Cuillier, director del Proyecto Brechner de Libertad de Información de la Universidad de Florida, analizó con un detector de IA el registro de solicitudes del Departamento de Educación de julio pasado y concluyó que al menos el 29% habían sido redactadas al menos en parte por IA, frente a casi ninguna antes de 2025. Los pedidos generados por IA eran el doble de extensos y el 83% solicitaba listas largas de documentos.

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Las startups de ventas gubernamentales envían cientos de miles de pedidos al año

Detrás del aumento hay un mercado en expansión: startups financiadas con capital de riesgo que recopilan datos gubernamentales para construir productos de inteligencia comercial orientados al sector público. Starbridge recaudó USD 52 millones en total, entre ellos una ronda Serie A liderada por Craft Ventures, para construir lo que describe como un equivalente al “terminal Bloomberg para datos del sector público”.

Pursuit, respaldada por inversores como Bill Gurley y Jack Altman, recaudó USD 25,5 millones para ayudar a empresas a identificar compradores gubernamentales. GovSpend y Pursuit envían en conjunto alrededor de 180.000 solicitudes por año, según sus propios sitios web. NationGraph, que presta servicios a medianas empresas, afirma despachar unas 10.000 por día.

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Especialistas advierten que las restricciones dirigidas contra la inteligencia artificial pueden obstaculizar el trabajo de periodistas e investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kyle Rowe, exsecretario del municipio de Panton, Vermont, de 660 habitantes, lo resumió con precisión: “Estoy feliz de responder solicitudes de registros públicos de personas. Pero hacerlo para estos propósitos se siente como si estuviera haciendo investigación de oposición no remunerada con el tiempo de los contribuyentes”, declaró a MIT Technology Review.

Restricciones en otros estados ante solicitudes automatizadas

Indiana aprobó por unanimidad una ley que entró en vigor el 1° de julio: permite a las agencias cobrar tarifas a solicitantes de fuera del estado, priorizar a los residentes locales y denegar pedidos orientados a la extracción masiva de datos o al phishing. El condado de Adams, en el mismo estado, fue más lejos y prohibió el uso comercial de sus registros, y la reventa, aunque reconoció que tiene pocos mecanismos para hacer cumplir esa restricción.

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En Pensilvania, un proyecto de ley estancado permitiría a las agencias rechazar solicitudes que “razonablemente sospechen” fueron generadas por un script o por IA. Liz Wagenseller, directora ejecutiva de la Oficina de Registros Abiertos del estado, se opuso a esa salida.

“La elección real es financiar a las agencias para que puedan mantenerse al día o hacer que el sistema sea menos libre, rápido y abierto, y en ambos casos se está resignando algo”, advirtió. Wagenseller proyecta que su oficina recibirá alrededor de 6.000 apelaciones este año, frente a las 3.000 de 2021.

El riesgo de que las restricciones alcancen a periodistas e investigadores

Margaret Kwoka, profesora de derecho en la Universidad Estatal de Ohio y exmiembro del Comité Asesor de FOIA, documentó que los solicitantes comerciales representaron entre el 79% y el 96% de los pedidos en agencias federales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Las restricciones diseñadas para limitar esa actividad, advierten especialistas, pueden terminar alcanzando a periodistas de otros estados, investigadores académicos o abogados de inmigración.

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Algunos expertos señalan como alternativa la divulgación proactiva: publicar en línea los datos más pedidos antes de que alguien los solicite. Startups como Pursuit afirman que apoyarían ese modelo.

“La mejor solicitud es la que nadie tiene que presentar porque los datos ya están disponibles”, sostuvo Mike Vichich, director ejecutivo de la empresa, en declaraciones a MIT Technology Review. Publicar esos registros, sin embargo, tampoco es gratuito, y las empresas que más se beneficiarían del acceso abierto no han ofrecido financiarlo.