La tormenta tropical Rachel amenaza a un estado de EEUU con lluvias intensas, inundaciones y vientos de hasta 105 km/h

La tormenta tropical Rachel avanza hacia el norte de Baja California con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora. (NHC)

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La tormenta tropical Rachel amenaza al sur de California con lluvias intensas, inundaciones repentinas, oleaje peligroso y ráfagas de viento este sábado 10 de octubre, mientras se dirige hacia el norte de Baja California. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema mantiene una vigilancia de tormenta tropical para el condado de San Diego y podría llegar a la costa de la península mexicana durante la noche aún con esa intensidad.

A las 08:00 hora del Pacífico, Rachel se ubicaba cerca de los 25,5 grados de latitud norte y 119,6 grados de longitud oeste, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y ráfagas de hasta 111 km/h. De acuerdo con el pronóstico operativo del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta avanzaba hacia el noreste a unos 35 km/h y podría fortalecerse levemente antes de debilitarse al ingresar sobre Baja California y el sudoeste estadounidense.

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La vigilancia tropical se suma a avisos por lluvias, inundaciones costeras, oleaje y corrientes de resaca. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, a través de su oficina en San Diego, prevé que los efectos más relevantes se concentren entre la noche del sábado y el domingo, aunque algunas condiciones costeras persistirán hasta los primeros días de la próxima semana.

¿Qué zonas de California están bajo vigilancia de tormenta tropical por Rachel?

La vigilancia de tormenta tropical por Rachel abarca la costa del sur de California desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta el límite entre los condados de San Diego y Orange. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la medida comprende todo el condado de San Diego, incluidas sus áreas costeras, valles, montañas y desiertos.

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Una vigilancia significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles en un plazo de 24 a 36 horas. Como explica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ese aviso no confirma que los vientos alcancen todos los puntos bajo vigilancia, pero indica que residentes y autoridades deben seguir los pronósticos ante posibles cambios en la trayectoria, la velocidad o la intensidad del ciclón.

La advertencia de tormenta tropical rige en sectores del norte de Baja California, donde las autoridades esperan condiciones asociadas al sistema desde este sábado hasta el domingo por la mañana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que esa medida cubre la costa occidental de la península desde San José de Las Palomas hasta la frontera con Estados Unidos, además de una franja de la costa oriental.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia de tormenta tropical para el condado de San Diego hasta el límite con Orange. (REUTERS/David Swanson)

¿Cuándo llegará Rachel a Baja California y cuándo afectará a San Diego?

Rachel se aproxima a la costa norte de Baja California durante la noche del sábado y sus efectos alcanzarán el sur de California desde entonces hasta el domingo. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema se moverá luego sobre tierra y podría perder sus características tropicales el domingo por la mañana, aunque sus lluvias y vientos continuarán sobre el sudoeste del país.

Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta unos 240 kilómetros desde el centro de Rachel, según el boletín de las 08:00 del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ese alcance permite que sectores de Baja California, el sur de California y el noroeste de México reciban impactos aunque el núcleo de la tormenta no cruce directamente por cada una de esas zonas.

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El período de mayor actividad meteorológica en San Diego comenzará durante la noche del sábado y se extenderá hasta la tarde del domingo. La oficina local del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que las montañas y los desiertos del condado pueden recibir efectos más marcados por la combinación de relieve, viento y precipitaciones.

¿Cuánta lluvia dejará la tormenta tropical Rachel en California?

Rachel y su masa de humedad pueden dejar entre 25 y 75 milímetros de lluvia en sectores del norte de Baja California y del sudoeste de Estados Unidos durante el fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé máximos locales de hasta 125 milímetros, una cantidad que puede favorecer inundaciones repentinas y anegamientos en zonas urbanas.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene una vigilancia por inundaciones desde las 23:00 del sábado hasta las 20:00 del domingo para áreas de los condados de San Diego, Riverside y San Bernardino. La medida comprende costas, valles, montañas y desiertos, donde el escurrimiento puede afectar caminos, arroyos, ríos y sectores bajos.

En la costa y los valles de San Diego, las tasas máximas de lluvia podrían ubicarse entre 13 y 15 milímetros por hora. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, los desiertos pueden recibir entre 13 y 18 milímetros por hora, mientras que las montañas podrían registrar hasta 25 milímetros por hora en los momentos de mayor intensidad.

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El organismo meteorológico señaló que las lluvias pueden provocar inundaciones urbanas y crecidas súbitas en cursos de agua, sobre todo durante la madrugada y la mañana del domingo. En las montañas del condado, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos también contempla tormentas aisladas, ráfagas y acumulados superiores a los previstos para las áreas costeras.

La advertencia por el paso de Rachel rige en la costa occidental de Baja California desde San José de Las Palomas hasta la frontera con Estados Unidos. (NHC)

¿Qué riesgo de inundación costera y oleaje hay en San Diego?

La costa de San Diego y Orange permanece bajo una advertencia por inundación costera hasta las 15:00 del domingo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la medida responde a la coincidencia entre el oleaje asociado a Rachel, los vientos hacia tierra y las mareas altas.

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El pronóstico contempla olas de entre 1,5 y 2,1 metros, con series aisladas de hasta 2,7 metros. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indicó que esas condiciones pueden inundar caminos y senderos costeros, erosionar playas y afectar propiedades, comercios e infraestructura situados en sectores bajos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que las inundaciones costeras ya eran importantes en algunos puntos antes de la llegada de Rachel, con niveles de agua de hasta 0,46 metros por encima de lo previsto. El organismo anticipó que la situación puede empeorar desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo, cuando el oleaje más alto coincida con las mareas.

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Después de las 15:00 del domingo, la advertencia será reemplazada por una alerta de inundación costera menor, vigente hasta la tarde del martes. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el riesgo de corrientes de resaca y condiciones peligrosas para bañistas continuará durante ese período.

¿Qué vientos se esperan en San Diego y el sudoeste de Estados Unidos?

La amenaza de Rachel también incluye ráfagas capaces de causar daños en el noroeste de México y el interior del sudoeste estadounidense. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anticipó que las áreas de mayor altitud serán las más expuestas entre la noche del sábado y el domingo.

En el condado de San Diego, las laderas desérticas, las zonas interiores y las montañas podrían registrar ráfagas de entre 64 y 88 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos estima que algunas crestas montañosas pueden alcanzar valores cercanos a los 97 km/h.

Para las montañas del condado, el pronóstico contempla vientos con ráfagas de hasta 80 km/h durante el domingo y posibles picos de hasta 105 km/h durante la noche. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la intensidad final dependerá del recorrido de Rachel después de su llegada a Baja California.

Los vientos con intensidad de tormenta tropical se extienden hasta 240 kilómetros desde el centro de Rachel. (NHC)

¿Qué relación tiene Rachel con el huracán Hilary de 2023?

El huracán Hilary es un antecedente meteorológico para el sur de California, pero no tiene relación con la evolución actual de Rachel. Según el informe final del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Hilary motivó en agosto de 2023 la primera vigilancia y la primera advertencia de tormenta tropical emitidas para esa región.

En el caso de Rachel, San Diego se encuentra bajo una vigilancia de tormenta tropical, mientras que la advertencia se limita a sectores del norte de Baja California. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos actualizarán sus avisos durante el sábado y el domingo según la posición, el debilitamiento y los impactos del sistema.