El condado de Broward abrió un centro presencial en Dania Beach para asistir a los damnificados por las inundaciones

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El condado de Broward cuenta desde este viernes con un centro presencial de asistencia para quienes sufrieron daños por las recientes inundaciones. La apertura en Dania Beach coincide con la autorización federal para que FEMA ayude a residentes afectados en varios condados de Florida, incluidos Broward, Brevard y Orange.

El espacio permite a los vecinos registrar los perjuicios en sus viviendas y recibir orientación sobre los programas de recuperación disponibles. La medida llega mientras algunas familias todavía enfrentan las consecuencias materiales del agua dentro de sus hogares, informó CBS News Miami.

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La administración de Donald Trump autorizó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA, a brindar apoyo a los damnificados por las inundaciones. La nota del medio estadounidense no precisó el alcance económico de la asistencia ni el número de hogares que podrán acceder a ella.

El centro atenderá hasta el 11 de diciembre

El espacio de atención al público en Dania Beach funcionará todos los días hasta el 11 de diciembre (X/@tropicalupdate)

La División de Manejo de Emergencias de Florida habilitó el Multi-Agency Resource Center en colaboración con el condado de Broward y la ciudad de Dania Beach, detalló CBS News Miami. En el lugar, representantes de organismos estatales orientarán a los residentes sobre recursos de recuperación y servicios de apoyo.

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El centro funcionará todos los días, entre las 7:00 y las 19:00, hasta el 11 de diciembre. Los afectados también podrán iniciar sus trámites de ayuda ante FEMA a través de su plataforma de asistencia por desastres, por teléfono al 1-800-621-3362 o mediante la aplicación de la agencia.

La habilitación de este punto de atención busca concentrar en un mismo lugar la orientación para quienes necesitan documentar daños, entregar información sobre sus casos y conocer las alternativas de asistencia tras el anegamiento.

Eddie Francis pasó dos días con agua dentro de su vivienda

El vecino Eddie Francis reportó daños en su refrigerador tras permanecer dos días con agua dentro de su vivienda (AP Foto/Wilfredo Lee)

Entre los residentes perjudicados se encuentra Eddie Francis, de 69 años, quien contó que pasó dos días con agua de inundación dentro de su casa en Dania Beach. “El agua llegaba hasta las rodillas dentro de la vivienda”, afirmó Francis en declaraciones recogidas por CBS News Miami.

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El vecino aseguró que el anegamiento dañó su refrigerador y la silla de ruedas que utiliza para movilizarse. Una persona acudió a su casa y reparó la silla, pero Francis explicó que el electrodoméstico seguía fuera de servicio desde el martes de la semana anterior a la publicación del informe.

Además, sostuvo que aguardaba una respuesta de su arrendador para reparar o reemplazar el refrigerador. Su caso ilustra el tipo de pérdidas que los vecinos pueden exponer ante el centro de recuperación para buscar acompañamiento institucional.

Hollywood también registra pérdidas en hogares afectados

En la ciudad de Hollywood, Dayal McKenzie declaró que las inundaciones dañaron sus muebles, las baldosas del piso y los alimentos que tenía en su vivienda de Farragut Street. Tras acudir al centro, aseguró que los trabajadores registraron sus datos y le indicaron que volverían a comunicarse con él.

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La vecina de McKenzie, Katija Carter, relató que pasó más de una hora hablando por teléfono con organismos que podrían ayudarla después de los daños que sufrió su casa. “Tuve que tirar todo: mi cama, mis muebles, mi alfombra, todo”, expresó Carter ante el medio local.

Carter añadió que busca apoyo financiero porque depende de ingresos fijos. El testimonio refleja la situación de residentes que perdieron pertenencias esenciales y requieren información sobre la asistencia disponible.

Por ahora, los damnificados de Broward podrán acudir al centro de Dania Beach para canalizar sus consultas, mientras FEMA mantiene abiertas las vías telefónica, digital y móvil para las solicitudes relacionadas con las inundaciones.

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