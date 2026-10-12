Estados Unidos

Inscripción Abierta de Medicare: qué revisar antes del 7 de diciembre para evitar gastos inesperados en 2027

Desde el 15 de octubre, los beneficiarios pueden unirse, abandonar o cambiar su plan de salud y medicamentos; la herramienta oficial Plan Compare permite comparar opciones según código postal, médicos y recetas

La inscripción abierta de Medicare se desarrolla del 15 de octubre al 7 de diciembre para modificar la cobertura que regirá en 2027 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
La inscripción abierta de Medicare se desarrolla del 15 de octubre al 7 de diciembre para modificar la cobertura que regirá en 2027 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Guardar

A partir del 15 de octubre, millones de adultos mayores en Estados Unidos tienen hasta el 7 de diciembre para revisar y modificar su cobertura de salud mediante el período anual de Inscripción Abierta de Medicare, la única ventana del año en que los beneficiarios pueden cambiar de plan con efecto a partir del 1 de enero de 2027, según informan Medicare y la página oficial de Inscripción Abierta de Medicare.

El período es crítico porque los planes de salud y medicamentos pueden modificar sus costos, beneficios, redes de proveedores y formularios de medicamentos de un año a otro, incluso cuando el nombre del plan no cambia.

PUBLICIDAD

Según la publicación oficial de Medicare, quienes no realicen cambios conservarán su cobertura actual, pero deberán asumir las modificaciones que sus planes hayan aplicado para el nuevo año.

La carta de cambios anuales es el primer documento que hay que revisar

El punto de partida obligatorio para la mayoría de los beneficiarios es el Aviso Anual de Cambios (Annual Notice of Change, ANOC), un documento que los planes de salud y medicamentos deben enviar a sus afiliados antes del inicio de la inscripción. Esa carta detalla las modificaciones en primas mensuales, deducibles, copagos, coaseguros, formularios de medicamentos y redes de proveedores que regirán en 2027.

El límite anual de gastos de bolsillo para medicamentos de la Parte D de Medicare sube a 2.400 dólares en 2027 (Archivo)
El límite anual de gastos de bolsillo para medicamentos de la Parte D de Medicare sube a 2.400 dólares en 2027 (Archivo)

Quienes no hayan recibido el documento deben contactar a su plan de forma inmediata para solicitarlo. Los expertos advierten que asumir que la cobertura 2027 será idéntica a la de 2026 puede derivar en costos inesperados durante el año.

PUBLICIDAD

Los topes de gastos en medicamentos aumentan en 2027

Una de las variaciones más relevantes para el próximo año afecta a la Parte D de Medicare, el componente de cobertura de medicamentos recetados. El límite anual de gastos de bolsillo para medicamentos cubiertos sube a $ 2.400 en 2027, frente a los $ 2.100 de 2026. Una vez alcanzado ese tope, el beneficiario no paga costos adicionales por medicamentos cubiertos por su plan durante el resto del año.

El deducible máximo de la Parte D también se incrementa: pasa de $ 615 en 2026 a $ 700 en 2027, aunque cada plan puede establecer un deducible menor o eliminarlo. Se mantienen, en cambio, el tope mensual de $ 35 por insulina cubierta y el copago de $ 0 para vacunas recomendadas para adultos incluidas en la Parte D.

Confirmar médicos, especialistas y farmacias antes de elegir un plan

Los planes Medicare Advantage operan con redes de proveedores, lo que significa que los beneficiarios pueden quedar limitados a determinados médicos, hospitales y farmacias para atención no urgente. Antes de inscribirse en un plan nuevo o confirmar el actual, se recomienda elaborar una lista con el médico de cabecera, especialistas de enfermedades crónicas y cualquier proveedor cuya sustitución resulte difícil.

Una mujer adulta mayor de perfil revisa documentos y facturas en una mesa de madera. Hay un folleto de Medicare, una calculadora y papeles apilados.
La plataforma oficial Medicare Plan Compare permite estimar los costos anuales según los medicamentos y la ubicación del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los directorios de proveedores se actualizan año a año, por lo que conviene verificar la participación de cada médico tanto con el plan en evaluación como directamente con el consultorio. Lo mismo aplica a las farmacias: algunos planes tienen acuerdos de farmacia preferida que pueden reducir el costo de una misma receta según el establecimiento donde se adquiera.

Comparar planes en Medicare.gov es la herramienta central del proceso

Medicare pone a disposición de los beneficiarios la herramienta Medicare Plan Compare en su pagina oficial, que permite comparar planes disponibles en el área del usuario a partir de su código postal, sus medicamentos actuales y sus farmacias habituales. La plataforma ofrece estimaciones de costos totales anuales, calificaciones de calidad y datos de servicio al cliente aportados por afiliados actuales.

Para obtener una comparación precisa, se aconseja ingresar el listado completo de medicamentos con nombre exacto, dosis, cantidad y frecuencia de recarga. Según los especialistas, comparar solo las primas mensuales sin considerar deducibles, copagos y costos de medicamentos puede conducir a una elección desfavorable.

Los programas estatales ofrecen asesoría gratuita y sin conflicto de intereses

El Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico brinda asesoramiento sin costo en todos los estados (AP)
El Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico brinda asesoramiento sin costo en todos los estados (AP)

Quienes necesiten orientación personalizada pueden recurrir al Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP, por su sigla en inglés), disponible en todos los estados. Los SHIP brindan asesoramiento gratuito e imparcial, sin vinculación con ninguna compañía aseguradora ni plan de salud.

Los cambios realizados durante la Inscripción Abierta no tienen costo y la nueva cobertura entra en vigor automáticamente el 1 de enero de 2027, siempre que el plan reciba la solicitud antes del 7 de diciembre.

Quienes cuenten con un plan Medicare Advantage dispondrán de un período adicional de inscripción entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027, durante el cual podrán cambiar a otro plan Advantage o regresar a Medicare original, aunque ese período no permite modificar planes de medicamentos independientes.

Temas Relacionados

Estados UnidosAdultos mayoresEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mercado secreto de Palm Beach: mansiones de hasta USD 300 millones se venden fuera de los registros públicos

La escasez de viviendas disponibles impulsa acuerdos confidenciales en una localidad de apenas 9,8 kilómetros cuadrados, donde compradores y agentes compiten por acceder a oportunidades que rara vez llegan a una plataforma inmobiliaria

El mercado secreto de Palm Beach: mansiones de hasta USD 300 millones se venden fuera de los registros públicos

Cuánto cuesta cumplir el ‘sueño americano’ en Estados Unidos: vivienda, hijos, universidad y retiro superan los USD 5,3 millones

Una proyección financiera estima que una familia debería afrontar durante su existencia la compra de una propiedad, dos vehículos, la crianza, la formación superior y dos décadas de jubilación

Cuánto cuesta cumplir el ‘sueño americano’ en Estados Unidos: vivienda, hijos, universidad y retiro superan los USD 5,3 millones

Los dulces de Halloween subieron 8,1 % en Estados Unidos: cuánto gastarán las familias y cómo buscan ahorrar

El aumento del costo de estos productos no frena la demanda, pero impulsa comparaciones, cupones, rebajas y compras anticipadas entre quienes preparan la celebración

Los dulces de Halloween subieron 8,1 % en Estados Unidos: cuánto gastarán las familias y cómo buscan ahorrar

Cómo cuatro personas lograron salir de la calle y reconstruir sus vidas en Los Ángeles

Empleo, tratamiento, acompañamiento y acceso a vivienda fueron los pilares de las historias de Michael Mata, Marshall May, Elyse Moya y Nicole Bastiany

Cómo cuatro personas lograron salir de la calle y reconstruir sus vidas en Los Ángeles

El éxodo de la generación Z: California perdió 58.109 jóvenes y casi 20.000 se mudaron a Texas

Los datos de la Oficina del Censo muestran que los adultos nacidos entre 1997 y 2012 protagonizaron una movilidad interestatal superior a la de cualquier otra cohorte durante el 2024

El éxodo de la generación Z: California perdió 58.109 jóvenes y casi 20.000 se mudaron a Texas

TECNO

Amazon planea comprar Decart por 7.000 millones dólares, la startup que Nvidia quería

Amazon planea comprar Decart por 7.000 millones dólares, la startup que Nvidia quería

Cómo activar el modo Halloween en WhatsApp

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo borrar archivos duplicados

Usuarios de iPhone 18 Pro Max reportan fallos de conexión y la única solución es remplazar el celular

ENTRETENIMIENTO

“Creo que siempre me gustaron las prendas más masculinas”: Charlize Theron redefine su estilo

“Creo que siempre me gustaron las prendas más masculinas”: Charlize Theron redefine su estilo

El día que Steve McQueen rechazó "Butch Cassidy and the Sundance Kid" por no ceder el primer crédito a Paul Newman

La hija de Sylvester Stallone confiesa que trabajar con su padre cambió por completo su vínculo

Matthew Lillard confiesa que durante años culpó a ‘Scooby-Doo’ por el declive de su carrera

Amanda Seyfried revela por qué rechazó una serie con numerosas escenas sexuales

MUNDO

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia

El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la cirugía de un nódulo pulmonar

Rusia evitó responder a la “tregua energética” propuesta por Trump y lanzó otro ataque contra una central termoeléctrica en Ucrania

Indonesia busca convertir los altavoces de sus mezquitas en red de alerta ante terremotos

Ucrania acusó a Rusia de atacar su infraestructura energética pese al llamado de Trump a un alto el fuego