Inscripción Abierta de Medicare: qué revisar antes del 7 de diciembre para evitar gastos inesperados en 2027

La inscripción abierta de Medicare se desarrolla del 15 de octubre al 7 de diciembre para modificar la cobertura que regirá en 2027 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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A partir del 15 de octubre, millones de adultos mayores en Estados Unidos tienen hasta el 7 de diciembre para revisar y modificar su cobertura de salud mediante el período anual de Inscripción Abierta de Medicare, la única ventana del año en que los beneficiarios pueden cambiar de plan con efecto a partir del 1 de enero de 2027, según informan Medicare y la página oficial de Inscripción Abierta de Medicare.

El período es crítico porque los planes de salud y medicamentos pueden modificar sus costos, beneficios, redes de proveedores y formularios de medicamentos de un año a otro, incluso cuando el nombre del plan no cambia.

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Según la publicación oficial de Medicare, quienes no realicen cambios conservarán su cobertura actual, pero deberán asumir las modificaciones que sus planes hayan aplicado para el nuevo año.

La carta de cambios anuales es el primer documento que hay que revisar

El punto de partida obligatorio para la mayoría de los beneficiarios es el Aviso Anual de Cambios (Annual Notice of Change, ANOC), un documento que los planes de salud y medicamentos deben enviar a sus afiliados antes del inicio de la inscripción. Esa carta detalla las modificaciones en primas mensuales, deducibles, copagos, coaseguros, formularios de medicamentos y redes de proveedores que regirán en 2027.

El límite anual de gastos de bolsillo para medicamentos de la Parte D de Medicare sube a 2.400 dólares en 2027 (Archivo)

Quienes no hayan recibido el documento deben contactar a su plan de forma inmediata para solicitarlo. Los expertos advierten que asumir que la cobertura 2027 será idéntica a la de 2026 puede derivar en costos inesperados durante el año.

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Los topes de gastos en medicamentos aumentan en 2027

Una de las variaciones más relevantes para el próximo año afecta a la Parte D de Medicare, el componente de cobertura de medicamentos recetados. El límite anual de gastos de bolsillo para medicamentos cubiertos sube a $ 2.400 en 2027, frente a los $ 2.100 de 2026. Una vez alcanzado ese tope, el beneficiario no paga costos adicionales por medicamentos cubiertos por su plan durante el resto del año.

El deducible máximo de la Parte D también se incrementa: pasa de $ 615 en 2026 a $ 700 en 2027, aunque cada plan puede establecer un deducible menor o eliminarlo. Se mantienen, en cambio, el tope mensual de $ 35 por insulina cubierta y el copago de $ 0 para vacunas recomendadas para adultos incluidas en la Parte D.

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Confirmar médicos, especialistas y farmacias antes de elegir un plan

Los planes Medicare Advantage operan con redes de proveedores, lo que significa que los beneficiarios pueden quedar limitados a determinados médicos, hospitales y farmacias para atención no urgente. Antes de inscribirse en un plan nuevo o confirmar el actual, se recomienda elaborar una lista con el médico de cabecera, especialistas de enfermedades crónicas y cualquier proveedor cuya sustitución resulte difícil.

La plataforma oficial Medicare Plan Compare permite estimar los costos anuales según los medicamentos y la ubicación del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los directorios de proveedores se actualizan año a año, por lo que conviene verificar la participación de cada médico tanto con el plan en evaluación como directamente con el consultorio. Lo mismo aplica a las farmacias: algunos planes tienen acuerdos de farmacia preferida que pueden reducir el costo de una misma receta según el establecimiento donde se adquiera.

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Comparar planes en Medicare.gov es la herramienta central del proceso

Medicare pone a disposición de los beneficiarios la herramienta Medicare Plan Compare en su pagina oficial, que permite comparar planes disponibles en el área del usuario a partir de su código postal, sus medicamentos actuales y sus farmacias habituales. La plataforma ofrece estimaciones de costos totales anuales, calificaciones de calidad y datos de servicio al cliente aportados por afiliados actuales.

Para obtener una comparación precisa, se aconseja ingresar el listado completo de medicamentos con nombre exacto, dosis, cantidad y frecuencia de recarga. Según los especialistas, comparar solo las primas mensuales sin considerar deducibles, copagos y costos de medicamentos puede conducir a una elección desfavorable.

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Los programas estatales ofrecen asesoría gratuita y sin conflicto de intereses

El Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico brinda asesoramiento sin costo en todos los estados (AP)

Quienes necesiten orientación personalizada pueden recurrir al Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP, por su sigla en inglés), disponible en todos los estados. Los SHIP brindan asesoramiento gratuito e imparcial, sin vinculación con ninguna compañía aseguradora ni plan de salud.

Los cambios realizados durante la Inscripción Abierta no tienen costo y la nueva cobertura entra en vigor automáticamente el 1 de enero de 2027, siempre que el plan reciba la solicitud antes del 7 de diciembre.

Quienes cuenten con un plan Medicare Advantage dispondrán de un período adicional de inscripción entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027, durante el cual podrán cambiar a otro plan Advantage o regresar a Medicare original, aunque ese período no permite modificar planes de medicamentos independientes.

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