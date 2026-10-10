EEUU afirmó que las conversaciones con funcionarios ucranianos para poner fin a la invasión rusa fueron “constructivas”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, camina junto a Jared Kushner —yerno del presidente estadounidense Donald Trump— y el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Estados Unidos y Ucrania mantuvieron conversaciones en Miami durante seis horas sobre posibles vías para poner fin a la invasión de Rusia, en una reunión que incluyó asuntos de energía, exportaciones de granos y garantías de seguridad.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, calificó el encuentro como “conversaciones constructivas” en una publicación en la red social X. Sin embargo, no precisó si las delegaciones retomarían las negociaciones el sábado, como estaba previsto en un principio.

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Witkoff participó junto a Jared Kushner, yerno de Trump, funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y representantes del Departamento del Tesoro. La Unión Europea envió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras que el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, también designó a un delegado para sumarse al diálogo.

Antes del encuentro, fuentes estadounidenses señalaron que la agenda contemplaba “nuevas ideas” de Washington para terminar con la guerra, entre ellas garantías de seguridad para Ucrania y un proyecto de prosperidad para la etapa de posguerra.

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Una persona familiarizada con las conversaciones señaló a Reuters que los participantes buscan cerrar un documento en las próximas semanas para presentarlo a Rusia antes del invierno. Los negociadores trataron, además, una posible arquitectura de seguridad entre Europa y Rusia para establecer las bases de un período de paz, sin que trascendieran los términos de esa propuesta.

La mediación de Washington entre Rusia y Ucrania perdió impulso desde el inicio de la guerra contra Irán en febrero, pero las gestiones se reanudaron en las últimas semanas. Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron a Moscú y Kiev en septiembre, aunque las negociaciones directas entre representantes de Rusia y Ucrania todavía no se reanudaron.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Los esfuerzos de Washington para alcanzar un acuerdo enfrentan un punto central de desacuerdo: las exigencias territoriales rusas. Moscú reclama el control de toda la región del Donbás, en el este ucraniano, incluso de las zonas que permanecen bajo administración de Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rechaza ceder los territorios que controla su país. El mandatario advirtió que Rusia podría usar esas áreas como plataforma para futuros ataques.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el jueves que el conflicto se encuentra en un punto muerto con riesgo de una escalada. “La otra forma de que este callejón sin salida termine es a través de una escalada”, declaró a periodistas en Lisboa.

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El jefe de la diplomacia estadounidense alertó que la guerra podría alcanzar a países vecinos integrados en la OTAN. Un funcionario estadounidense de alto rango indicó a la agencia AFP que la proximidad del invierno y las preocupaciones sobre el abastecimiento energético dieron nuevo impulso a las conversaciones. “Los europeos han transmitido a Estados Unidos su inquietud por los elevados costos de la energía y otras repercusiones financieras importantes de la guerra en Ucrania. Todos están nerviosos ante la llegada del invierno”, afirmó el funcionario.

La reunión coincidió con el anuncio de Trump de que Moscú aceptó suministrar diésel a los mercados internacionales con el objetivo de reducir los precios de los combustibles. La administración estadounidense levantó al mismo tiempo las sanciones contra el combustible ruso, que buscaban limitar los ingresos de Moscú para financiar la guerra.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Zelensky cuestionóla decisión de su par estadounidense por medio de un comunicado y justificó su posición: “Todo ese dinero se destina a la guerra contra el pueblo, contra Ucrania, contra todos nosotros. Creo que nuestro equipo simplemente está siendo utilizado como cortina de humo. Y eso, desde luego, no es justo”.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó tras una conversación telefónica con Trump que una reanudación inmediata de las negociaciones de paz resulta poco probable. El mandatario citó los ataques con drones ucranianos contra Moscú.

(Con información de AFP y Reuters)