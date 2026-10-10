Donald Trump aseguró que el Premio Nobel de la Paz quedó “desacreditado” tras la premiación a Navi Pillay

US President Donald Trump attends a campaign rally at The Oncenter in Syracuse, New York, US, October 9, 2026. REUTERS/Nathan Howard

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “vergonzosa” la decisión del Comité Nobel noruego de conceder el Premio Nobel de la Paz a la jueza sudafricana Navi Pillay y sostuvo que el galardón debía corresponderle a él.

“Los Estados Unidos de América, representados por mí como su presidente, deberían haber recibido el Premio Nobel de la Paz, pero no lo hicieron”, afirmó el mandatario ante sus seguidores en Syracuse, Nueva York, en medio de la gira que realiza en gran parte del país para respaldar a sus representantes de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

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El mandatario aseguró que la decisión dejó “una mancha imborrable en Noruega” y cuestionó la elección de Pillay, reconocida por su trabajo contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Nunca había oído hablar de esta persona en particular, pero felicitaciones de todos modos”, declaró Trump

Luego, arremetió contra el desempeño del Comité Nobel y cuestionó: “El Premio Nobel de la Paz ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y verdaderos enemigos de la civilización”.

El jefe de Estado regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 y desde entonces expresó en varias ocasiones su intención de obtener el Premio Nobel de la Paz. Expertos consultados antes del anuncio señalaron que su guerra contra Irán, sus aspiraciones territoriales, entre ellas sobre Groenlandia, su política migratoria y sus críticas al multilateralismo y a los medios reducían sus posibilidades.

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La jueza sudafricana Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz (EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI)

El premio para Pillay incluye una medalla de oro, un diploma y USD 1,2 millones. Tras conocer la decisión, la jueza bromeó con la posibilidad de compartir el reconocimiento con Trump: “Si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump”. La declaración pareció aludir a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien le entregó a Trump su medalla de oro del Nobel después de recibir el galardón el año pasado.

El Comité Noruego del Nobel evaluó 287 candidaturas para el Premio Nobel de la Paz 2026, entre ellas 208 personas y 79 organizaciones, antes de anunciar este viernes en Oslo al ganador del galardón.

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La identidad de los nominados permanece bajo reserva durante 50 años, conforme a las normas de la institución. El comité suele valorar las iniciativas vinculadas a la consolidación de la paz, la fraternidad internacional y el trabajo de organizaciones que promueven esos objetivos.

En 2025, el Premio Nobel de la Paz fue concedido a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, por su labor en favor de una transición democrática en Venezuela. El Comité Noruego del Nobel la definió entonces como una mujer “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”. Tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Machado entregó a Trump la medalla física del Nobel en un gesto simbólico. El Comité Noruego del Nobel aclaró que la entrega de la medalla no implica la transferencia del reconocimiento. El Premio Nobel de la Paz no puede cederse, compartirse ni revocarse, por lo que Machado conserva la condición de galardonada de 2025.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado (EFE/Archivo)

Los Premios Nobel de Medicina, Física, Química y Literatura ya se anunciaron esta semana, mientras que el galardón de Economía se conocerá el lunes. Cada premio está dotado con 12 millones de coronas suecas, unos USD 1,2 millones, que pueden repartirse entre varios ganadores o una organización.

El Nobel de Medicina recayó en Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética, una técnica que permite controlar células nerviosas y estudiar cómo se forman recuerdos, emociones y conductas en el cerebro. El Premio Nobel de Física reconoció a Francis Halzen por impulsar el uso del hielo de la Antártida para detectar neutrinos de muy alta energía con el Observatorio de Neutrinos IceCube. El trabajo permitió captar partículas procedentes de procesos cósmicos distantes.

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En Química, el comité premió a Henri B. Kagan y Kenso Soai por sus investigaciones sobre la asimetría molecular y las imágenes especulares de compuestos como los aminoácidos. Sus aportes contribuyeron al desarrollo de aplicaciones en la industria farmacéutica.

La escritora canadiense Anne Carson recibió el Nobel de Literatura por una obra que el comité definió como “audaz e ingeniosa”, en diálogo con la tradición clásica y capaz de crear nuevas formas literarias contemporáneas entre la poesía y la prosa. El último anuncio de la temporada será el Nobel de Economía, previsto para el lunes.

(Con información de AFP)