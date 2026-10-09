Estados Unidos

Tiroteo en un autobús de MARTA deja a un pasajero hospitalizado

Una discusión dentro de una unidad de la ruta 115, en el condado de DeKalb, terminó con un hombre herido de bala y una persona detenida mientras la Policía de MARTA investiga el caso

Vista lateral de un autobús blanco de MARTA con franjas azules y naranjas, número 1617, estacionado al aire libre bajo un cielo azul claro
Una discusión dentro de un autobús de la ruta 115 derivó en un tiroteo cerca de Covington Highway y Panola Road (Captura de video)
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Un hombre fue trasladado al hospital después de que una discusión entre pasajeros derivara en un tiroteo dentro de un autobús de MARTA el jueves por la noche en el condado de DeKalb, en el área metropolitana de Atlanta. La Policía de MARTA mantiene abierta la investigación y, hasta el momento, una persona permanece detenida en relación con el caso.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:00, o cerca de las 19:04 de acuerdo con otros reportes locales, en el vehículo 7038 de la ruta 115. La unidad se encontraba cerca de la intersección de Covington Highway y Panola Road, indicaron funcionarios de la autoridad de transporte a CBS News Atlanta.

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La información difundida por las autoridades establece que se produjo una pelea dentro del autobús antes de los disparos. Sin embargo, los investigadores no explicaron qué originó el altercado ni precisaron cuántas personas participaron en él.

La víctima fue llevada al Hospital Grady Memorial

Vista lateral trasera de un autobús articulado gris de MARTA con el número 1708 y ruta 39 bajo un cielo azul. Árboles verdes al fondo y un cartel de STOP
Un pasajero herido de bala fue trasladado al Hospital Grady Memorial tras el incidente en el vehículo de MARTA (Captura de video)

El pasajero herido recibió asistencia médica y fue trasladado al Grady Memorial Hospital, informó CBS News Atlanta tras consultar a funcionarios de MARTA. Las autoridades no divulgaron el nombre de la víctima ni ofrecieron información sobre la gravedad de las heridas.

FOX 5 Atlanta indicó que el herido era un hombre que viajaba como pasajero y que fue alcanzado por un disparo durante la confrontación. El medio añadió que el estado de salud del paciente seguía sin conocerse al momento de su publicación.

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La falta de información sobre la identidad del hombre y su evolución médica mantiene sin respuesta uno de los aspectos centrales del caso. Tampoco se informó si otras personas a bordo requirieron atención tras el episodio.

Una persona fue detenida durante el despliegue policial

Las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona en relación con los hechos ocurridos en el condado de DeKalb
Las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona en relación con los hechos ocurridos en el condado de DeKalb

Después del tiroteo, agentes de la Policía de MARTA y del Departamento de Policía del Condado de DeKalb recorrieron el área cercana al cruce de Covington Highway y Panola Road. Como resultado de ese operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona vinculada con la investigación.

Las autoridades no identificaron al detenido ni confirmaron si se trata del presunto tirador. Además, no anunciaron cargos formales ni detallaron qué elementos llevaron a los agentes a realizar la detención.

La Policía de MARTA encabeza las actuaciones, mientras que la policía del condado colaboró en la búsqueda desarrollada en los alrededores de la zona. Atlanta News First señaló que la información disponible es preliminar y que los investigadores continúan reconstruyendo la secuencia de hechos dentro del transporte público.

Tampoco hubo datos oficiales sobre el arma utilizada ni sobre una eventual recuperación del arma de fuego. Esa información podría surgir a medida que avance la investigación y las autoridades revisen testimonios y otros elementos vinculados al incidente.

Los investigadores aún no revelaron el motivo del altercado

El motivo de la pelea que antecedió a los disparos todavía no fue comunicado públicamente. Funcionarios de MARTA aseguraron a CBS News Atlanta que el conflicto escaló dentro del autobús, aunque evitaron dar detalles sobre el intercambio entre los pasajeros.

Los reportes locales coinciden en que el hecho se produjo mientras la unidad de la ruta 115 circulaba por el condado de DeKalb. La hora exacta también presenta una diferencia menor entre las publicaciones: mientras una fuente situó el episodio alrededor de las 19:00, otras ubicaron el aviso policial a las 19:04.

Por el momento, las autoridades no han informado si buscan a más personas ni si consideran que existe una amenaza adicional para los usuarios del sistema. La Policía de MARTA solicitó que cualquier persona con datos sobre lo ocurrido se comunique con la institución para aportar información a la causa.

La investigación seguirá enfocada en determinar cómo comenzó la discusión, quién efectuó el disparo y cuál fue la participación de la persona detenida. Hasta que haya una actualización oficial, la identidad de la víctima, su condición médica y los posibles cargos continúan sin conocerse.

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