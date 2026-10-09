Ocho hospitalizados por turbulencia grave en un vuelo de Avianca desviado a Miami

El vuelo 042 partió de Medellín y aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 3:30 a.m. del viernes 9 de octubre de 2026. (Fuente: Telemundo 51 Miami)

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Ocho personas quedaron hospitalizadas la madrugada del viernes 9 de octubre tras un episodio de turbulencia grave a bordo del vuelo Avianca 042, que cubría la ruta entre Medellín, Colombia, y Nueva York. La aeronave debió desviar su trayecto y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) alrededor de las 3:30, sin llegar a su destino original, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

El Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) confirmó que respondió a un llamado por “múltiples pacientes lesionados por turbulencia”, según informó CBS News. Los ocho heridos fueron trasladados en ambulancia a centros hospitalarios. Hasta el momento se desconoce la gravedad y el estado de salud de los pasajeros afectados.

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Cuándo ocurrió la turbulencia y qué se sabe sobre sus causas

No se estableció con precisión en qué momento del trayecto ocurrió el episodio, según indicó ABC7 New York. Había condiciones meteorológicas en la zona al momento del vuelo, aunque las autoridades no confirmaron si el tiempo fue la causa de la turbulencia.

El cuerpo de rescate de Miami-Dade trasladó en ambulancia a ocho heridos hacia centros hospitalarios tras el aterrizaje. (ABC7)

Tampoco hubo información oficial sobre el estado de la aeronave ni sobre las circunstancias exactas que desencadenaron el incidente.

Qué vieron los pasajeros al aterrizar y cómo fue atendida la emergencia

María Paula Jiménez, una de las pasajeras a bordo, describió la escena que encontró al descender. “Cuando llegamos, cuando aterrizamos, vimos que muy cerca de donde íbamos a desembarcar había más de cinco o seis ambulancias. Siete de ellas con las luces encendidas como si estuvieran esperando algo”, relató en declaraciones a CBS News Miami. “Cuando llegamos, bueno, ya saben, no era normal”.

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Una integrante de la tripulación con uniforme figuró entre las personas ingresadas en camilla al hospital. (EFE/Marcelo Sayao)

Un video filmado con celular desde el interior del avión, difundido por NBC Miami, muestra a pasajeros con compresas de hielo sobre la cabeza mientras se les instruyó mantener los cinturones de seguridad abrochados.

Las cámaras del mismo medio captaron a varios pasajeros a su llegada al hospital, algunos con su equipaje y otros en camillas; entre estos últimos figuró una integrante de la tripulación que aún vestía su uniforme y una mujer con collarín cervical.

Qué pasó con el resto de los pasajeros tras la escala en Miami

Quienes no resultaron heridos permanecieron en MIA hasta las 8:15 de la mañana, hora en la que retomaron el vuelo hacia el aeropuerto JFK, según indicó un vocero del Departamento de Aviación de Miami-Dade a Fox News.

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Una pasajera, en diálogo con NBC Miami, resumió el estado de ánimo general a bordo: “No quiero salir. Solo quiero volver a casa. Lo que puedo decirles es que valoras mucho tu vida cuando algo así ocurre.”

Al cierre de esta nota, el caso permanecía en desarrollo y no había información oficial sobre el estado de salud de los ocho hospitalizados.

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