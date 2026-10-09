Murió a los 86 años Mike Ditka, el hombre que llevó a los Chicago Bears a su único Super Bowl

Mike Ditka falleció a los 86 años rodeado de su familia tras dejar una huella histórica en la NFL (AP Foto/Keith Srakocic)

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Mike Ditka falleció a los 86 años y dejó una marca imborrable en la historia del fútbol americano. El entrenador que llevó a los Chicago Bears a su único título del Super Bowl murió rodeado de su familia, informó ABC News.

“El mundo conoció a Mike como un jugador y entrenador del Salón de la Fama y líder del equipo campeón del Super Bowl XX. Nosotros lo conocíamos como el corazón de nuestra familia”, expresó su familia en declaraciones recogidas por el medio.

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Tres títulos en tres roles: jugador, asistente y entrenador en jefe

La trayectoria de Ditka dentro del fútbol americano tiene pocos paralelos en la historia de la liga. Fue uno de los escasos protagonistas en alzar el trofeo Vince Lombardi en las tres funciones posibles dentro de un cuerpo técnico: primero como jugador de los Dallas Cowboys en el Super Bowl VI, luego como asistente en el Super Bowl XII, también con Dallas, y finalmente como entrenador en jefe de los Bears en el Super Bowl XX.

Solo el exentrenador de los Raiders de Los Ángeles, Tom Flores, igualó esa distinción, aunque sumando dos títulos como entrenador principal.

Mike Ditka conquistó el trofeo Vince Lombardi en tres roles distintos: jugador, asistente y entrenador en jefe (Wikipedia)

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, destacó que Ditka “encarnó el fútbol durante tantos años” y subrayó su labor al frente del Gridiron Greats Assistance Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a jugadores retirados en situación de vulnerabilidad. “Mike Ditka le aportó intensidad, autenticidad y una personalidad inconfundible a todo lo que hacía”, dijo Goodell en un comunicado citado por ABC News.

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La temporada 1985 de los Bears, una de las mejores en la historia de la liga

El pico de su carrera como entrenador llegó en 1985: Ditka condujo a los Chicago Bears a un récord de 15 victorias y apenas una derrota en la fase regular, para luego demoler a los New England Patriots por 46-10 en el Super Bowl XX, disputado el 26 de enero de 1986.

Aquel plantel contaba con el mariscal de campo Jim McMahon, el corredor Walter Payton y el liniero defensivo William “The Refrigerator” Perry, entre otras figuras que combinaban talento con una personalidad que conquistó al público de toda la nación.

En 1988, Mike Ditka ingresó al Salón de la Fama como el primer ala cerrada en obtener esa distinción

La Associated Press reconoció ese trabajo y lo eligió “Entrenador del Año” de la NFL al cierre de aquella temporada. La unidad defensiva del equipo, coordinada por Buddy Ryan, es catalogada hasta hoy como la mejor en la historia de la liga.

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La relación entre Ditka y Ryan fue tormentosa: según distintos medios, estuvieron a punto de llegar a los golpes durante el entretiempo del único partido perdido ese año, ante los Miami Dolphins.

Nacido en Pensilvania con apellido ucraniano, fue el primer ala cerrada elegido al Salón de la Fama

Michael Keller Dyczko nació el 18 de octubre de 1939 en Carnegie, Pensilvania, cerca de Pittsburgh. Su familia, de origen ucraniano, cambió su apellido a Ditka para integrarse más fácilmente en su comunidad. Jugó para la Universidad de Pittsburgh entre 1958 y 1960, y fue seleccionado en la quinta posición global del draft de 1961 por los Bears como ala cerrada.

Su primer año en la liga bastó para redefinir su posición: Ditka se convirtió en el primer ala cerrada de la NFL en superar las 1.000 yardas receptoras en una temporada, con 56 recepciones, 1.076 yardas y 12 touchdowns.

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Mike Ditka sufrió un infarto en 1988 durante la temporada, pero no faltó a ningún partido y recibió el premio al Entrenador del Año (AP Foto/Rob Kozloff)

Con esa producción, redefinió las posibilidades ofensivas de un rol que hasta entonces se asociaba casi exclusivamente al bloqueo. En 1988, fue consagrado en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Pro como el primer ala cerrada en obtener ese reconocimiento, tras 12 temporadas como jugador con 427 recepciones, 5.812 yardas y 43 touchdowns.

“La excelencia en el fútbol y en la vida surge cuando los hombres reconocen sus oportunidades y las persiguen con pasión”, dijo Ditka en su discurso de ingreso al Salón de la Fama.

Ocho temporadas más, un infarto y el final en Nueva Orleans

Después de la conquista del Super Bowl, Ditka continuó al frente de los Bears por ocho temporadas más. En 1988 sufrió un infarto durante la temporada, aunque no faltó a ningún partido y recibió por segunda vez el premio al “Entrenador del Año” de la Associated Press.

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Sin embargo, los resultados comenzaron a deteriorarse hacia 1989, y en enero de 1993 fue despedido con un balance de 106 victorias como entrenador de Chicago, el segundo mejor registro en la historia de la franquicia.

Fuera de los campos de juego, Mike Ditka trabajó como analista televisivo y participó en la comedia cinematográfica Kicking and Screaming

Luego de tres años como analista televisivo, regresó a la NFL en 1997 para dirigir a los New Orleans Saints. La experiencia fue frustrante: el equipo terminó la temporada 1999 con apenas 3 triunfos y 13 derrotas, y Ditka fue desvinculado, cerrando su carrera como entrenador con 121 victorias, 95 derrotas y un récord de 6-6 en postemporada, que incluye el título del Super Bowl XX.

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Fuera de las canchas, Ditka mantuvo presencia pública como analista de televisión y participó en distintos emprendimientos comerciales vinculados al turismo, la gastronomía y la industria del vino.

En 2005, se interpretó a sí mismo en la comedia Kicking and Screaming, protagonizada por Will Ferrell. Su imagen también fue parodiada en un sketch recurrente de Saturday Night Live durante los primeros años de la década del noventa.

Ditka estuvo casado dos veces y lo sobreviven su esposa y sus cuatro hijos del primer matrimonio. Además del infarto de 1988, sufrió un ACV leve en noviembre de 2012 y un segundo infarto en noviembre de 2018, del que también se recuperó.

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