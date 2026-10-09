Keegan Allen, actor de Pretty Little Liars, sufrió un robo a punta de pistola y cuchillo en California: “Mi vida por un reloj”

El actor de Pretty Little Liars compartió un video tras denunciar que dos hombres lo golpearon, lo amenazaron con un arma y un cuchillo para robarle un reloj en West Hollywood (Instagram: @keeoone).

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El actor Keegan Allen, conocido por interpretar a Toby Cavanaugh en Pretty Little Liars, denunció haber sido golpeado y asaltado a punta de pistola y cuchillo en West Hollywood, California. Durante el robo, ocurrido cerca de un comercio de Santa Monica Boulevard, le sustrajeron su reloj.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó que los agentes respondieron, cerca de las 21:05, a una denuncia por robo en la cuadra 8400 de Santa Monica Boulevard. De acuerdo con un comunicado enviado a ABC News, la víctima aseguró que dos hombres vestidos de negro se le acercaron.

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Uno de los sospechosos lo apuntó con una pistola plateada, mientras que el otro exhibió un cuchillo y le exigió su reloj y una pulsera. Uno de ellos golpeó a Allen en el rostro con el arma. Cuando obtuvieron el reloj, los asaltantes huyeron en un vehículo no identificado.

Personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles atendió al actor en el lugar por una herida en la frente, sin necesidad de trasladarlo a un hospital, detalló The Hollywood Reporter.

Las autoridades solicitaron a quienes tengan información que se comuniquen con los detectives de la estación de West Hollywood. La investigación continúa abierta.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles inició una investigación sobre el atraco (Captura de video: @keeoone).

El actor difundió un video tras el asalto

Allen difundió en Instagram un video grabado poco después del asalto. Con el rostro ensangrentado y aún afectado por lo ocurrido, le pidió a una persona que estaba detrás de cámara que llamara a la policía.

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En ese registro, relató que el hecho ocurrió afuera de Laurel Supply: “Me golpearon en la cabeza. Me apuntaron con un arma y con un cuchillo. Y luego se fueron. Llevaban máscaras. Se llevaron mi reloj”.

La publicación incluyó además imágenes de una cámara de seguridad. En ellas, los dos sospechosos se acercan al actor en el estacionamiento del comercio, mientras él guardaba compras en su camioneta.

En el pie de foto, el actor alertó: “West Hollywood ya no es seguro. Me asaltaron a punta de pistola y cuchillo dos jóvenes que amenazaron con matarme por mi reloj, ¡y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj”.

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Al mismo tiempo, Allen expresó su expectativa de que las cámaras Flock ayuden a identificar a los responsables: “Pronto les daré más información. Esperemos que todas estas cámaras Flock que Karen Bass, Gavin Newsom y todos creen que detendrán el crimen logren encontrar a estos peligrosos delincuentes. Que Dios los bendiga”.

Posteriormente, escribió en los comentarios de esa publicación que se encontraba en el hospital y que había sufrido una conmoción cerebral.

Uno de los asaltantes golpeó a Allen en el rostro con el arma durante el incidente (Captura de video: @keeoone).

La oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el hecho de “atroz” en un comunicado enviado a Fox News Digital.

“Nadie debería tener que pasar por algo así. West Hollywood es una ciudad independiente y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles tiene la responsabilidad de liderar esta investigación. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), como siempre, asistirá a los socios regionales cuando sea necesario para garantizar que los responsables rindan cuentas”, escribió.

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Allen interpretó a Toby Cavanaugh durante las siete temporadas de Pretty Little Liars, emitidas entre 2010 y 2017. A su vez, encarnó a Liam Walker en Walker y participó este año en la serie policial The Rookie, precisó Variety.