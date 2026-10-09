Estados Unidos

Keegan Allen, actor de Pretty Little Liars, sufrió un robo a punta de pistola y cuchillo en California: “Mi vida por un reloj”

En un video mostró las heridas que le provocaron dos hombres enmascarados durante el asalto. La investigación continúa abierta y todavía no hay detenidos

El actor de Pretty Little Liars compartió un video tras denunciar que dos hombres lo golpearon, lo amenazaron con un arma y un cuchillo para robarle un reloj en West Hollywood (Instagram: @keeoone).
Guardar

El actor Keegan Allen, conocido por interpretar a Toby Cavanaugh en Pretty Little Liars, denunció haber sido golpeado y asaltado a punta de pistola y cuchillo en West Hollywood, California. Durante el robo, ocurrido cerca de un comercio de Santa Monica Boulevard, le sustrajeron su reloj.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó que los agentes respondieron, cerca de las 21:05, a una denuncia por robo en la cuadra 8400 de Santa Monica Boulevard. De acuerdo con un comunicado enviado a ABC News, la víctima aseguró que dos hombres vestidos de negro se le acercaron.

PUBLICIDAD

Uno de los sospechosos lo apuntó con una pistola plateada, mientras que el otro exhibió un cuchillo y le exigió su reloj y una pulsera. Uno de ellos golpeó a Allen en el rostro con el arma. Cuando obtuvieron el reloj, los asaltantes huyeron en un vehículo no identificado.

Personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles atendió al actor en el lugar por una herida en la frente, sin necesidad de trasladarlo a un hospital, detalló The Hollywood Reporter.

Las autoridades solicitaron a quienes tengan información que se comuniquen con los detectives de la estación de West Hollywood. La investigación continúa abierta.

Dos capturas de pantalla de una cámara de seguridad nocturna muestran a personas junto a la puerta abierta de un vehículo
El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles inició una investigación sobre el atraco (Captura de video: @keeoone).

El actor difundió un video tras el asalto

Allen difundió en Instagram un video grabado poco después del asalto. Con el rostro ensangrentado y aún afectado por lo ocurrido, le pidió a una persona que estaba detrás de cámara que llamara a la policía.

PUBLICIDAD

En ese registro, relató que el hecho ocurrió afuera de Laurel Supply: “Me golpearon en la cabeza. Me apuntaron con un arma y con un cuchillo. Y luego se fueron. Llevaban máscaras. Se llevaron mi reloj”.

La publicación incluyó además imágenes de una cámara de seguridad. En ellas, los dos sospechosos se acercan al actor en el estacionamiento del comercio, mientras él guardaba compras en su camioneta.

En el pie de foto, el actor alertó: “West Hollywood ya no es seguro. Me asaltaron a punta de pistola y cuchillo dos jóvenes que amenazaron con matarme por mi reloj, ¡y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj”.

Al mismo tiempo, Allen expresó su expectativa de que las cámaras Flock ayuden a identificar a los responsables: “Pronto les daré más información. Esperemos que todas estas cámaras Flock que Karen Bass, Gavin Newsom y todos creen que detendrán el crimen logren encontrar a estos peligrosos delincuentes. Que Dios los bendiga”.

Posteriormente, escribió en los comentarios de esa publicación que se encontraba en el hospital y que había sufrido una conmoción cerebral.

Dos capturas de pantalla de una cámara de seguridad nocturna muestran a personas junto a la puerta abierta de un vehículo
Uno de los asaltantes golpeó a Allen en el rostro con el arma durante el incidente (Captura de video: @keeoone).

La oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el hecho de “atroz” en un comunicado enviado a Fox News Digital.

Nadie debería tener que pasar por algo así. West Hollywood es una ciudad independiente y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles tiene la responsabilidad de liderar esta investigación. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), como siempre, asistirá a los socios regionales cuando sea necesario para garantizar que los responsables rindan cuentas”, escribió.

Allen interpretó a Toby Cavanaugh durante las siete temporadas de Pretty Little Liars, emitidas entre 2010 y 2017. A su vez, encarnó a Liam Walker en Walker y participó este año en la serie policial The Rookie, precisó Variety.

Temas Relacionados

CaliforniaAtaque armadoKeegan AllenPretty Little LiarsEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos aplica nuevos criterios para solicitar la Green Card en octubre: qué deben saber los inmigrantes

La nueva normativa amplía el tipo de beneficios públicos que los funcionarios pueden considerar al evaluar determinados expedientes, aunque recibir asistencia económica o alimentaria no supone un rechazo automático

Estados Unidos aplica nuevos criterios para solicitar la Green Card en octubre: qué deben saber los inmigrantes

American Airlines equipará con Starlink a toda su flota principal a partir de 2027

La aerolínea amplió un acuerdo con SpaceX para instalar internet satelital de alta velocidad en cada uno de sus Airbus y Boeing, con el objetivo de consolidarse como una de las flotas más conectadas del mundo

American Airlines equipará con Starlink a toda su flota principal a partir de 2027

Retiran un suplemento para bebés tras detectar tres tipos de alcohol no declarados en la etiqueta: qué deben hacer los padres

La revisión sanitaria detectó concentraciones de hasta 8,3% de etanol y advirtió sobre posibles efectos en el sistema nervioso central, además de complicaciones que dependen de la cantidad ingerida, la edad y el peso corporal

Retiran un suplemento para bebés tras detectar tres tipos de alcohol no declarados en la etiqueta: qué deben hacer los padres

Trump dijo que el precio del combustible bajará y que el conflicto con Irán terminará pronto “de una manera u otra”

El presidente de Estados Unidos vaticinó un descenso en el costo minorista del diésel en su país, al mismo tiempo que insistió en que el régimen persa ya no tiene ejército, armada ni fuerza aérea

Trump dijo que el precio del combustible bajará y que el conflicto con Irán terminará pronto “de una manera u otra”

El FBI arrestó a un tercer sospechoso vinculado a ShinyHunters por el hackeo a su portal de empleos

Kash Patel confirmó la detención sin revelar la identidad del capturado ni los cargos imputados; la investigación por la filtración de datos de agentes federales ya suma tres arrestos en menos de dos semanas

El FBI arrestó a un tercer sospechoso vinculado a ShinyHunters por el hackeo a su portal de empleos

TECNO

El World AI Film Festival anunció sus jurados y extendió la convocatoria hasta el 14 de octubre

El World AI Film Festival anunció sus jurados y extendió la convocatoria hasta el 14 de octubre

Netflix planearía despedir al 5% de su plantilla

Terremoto en Panamá de 7.9: así funcionan los avisos de emergencia en Android en Centroamérica

Qué empresas lideraban la venta de celulares al inicio del negocio: quiénes eran los Apple y Samsung de la época

Estos son los 10 de países de América con más actividad cibernética: Colombia, México y Perú en la mira

ENTRETENIMIENTO

Así luce Daniel Franzese, actor de ‘Chicas pesadas’ tras perder 60 kilos en tres años

Así luce Daniel Franzese, actor de ‘Chicas pesadas’ tras perder 60 kilos en tres años

El World AI Film Festival anunció sus jurados y extendió la convocatoria hasta el 14 de octubre

Crystal Harris, viuda de Hugh Hefner, pide a Jessica Biel que reconsidere su papel en la próxima película sobre Playboy: “Sufrí abuso sexual, emocional y físico”

Paramount+ confirma una nueva serie animada sobre Kuruk, el Avatar más controversial

Arcángel habló sobre su vigencia en la música urbana: “Algo hicimos muy bien, que hay cosas buenas que están pasando dos décadas después”

MUNDO

El mayor robo de vino de la historia de Italia: ladrones se llevaron 30.000 botellas valoradas en 5 millones de euros

El mayor robo de vino de la historia de Italia: ladrones se llevaron 30.000 botellas valoradas en 5 millones de euros

Arabia Saudita confirma tres muertos en ataques hutíes contra el aeropuerto de Riad

Hungría registra el verano más seco en más de 100 años y se agrava la crisis por la falta de agua subterránea

“Cómplice en el genocidio uigur”: UN Watch cuestionó el Nobel de la Paz concedido a Navi Pillay

La Unión Europea y China acuerdan moderar las exportaciones de vehículos híbridos chinos al bloque comunitario