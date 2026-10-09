Estados Unidos

Donald Trump designó a Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca

El mandatario comunicó la decisión en Truth Social y elogió la lealtad de la comentarista conservadora, cuya antecesora Karoline Leavitt dejó la vocería en agosto tras casi dos años en funciones

Una mujer rubia con vestido rojo sonríe sentada junto a una mesa transparente, con rascacielos iluminados de noche en el fondo
Donald Trump y Katie Zacharia
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a la comentarista conservadora Katie Zacharia como la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, en reemplazo de Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto. El mandatario anunció la decisión a través de su red social Truth Social, donde calificó a Zacharia como una seguidora leal desde el inicio de su carrera política.

“Es mi gran honor haber nombrado, como secretaria de prensa, a Katie Zacharia”, escribió Trump en la plataforma. El presidente añadió que confía en que la nueva funcionaria logrará resultados sólidos para el país y destacó su trayectoria dentro del movimiento que lidera.

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Donald Trump y Katie Zacharia levantan el pulgar ante un fondo con el logotipo de Turning Point Action y dos banderas de Estados Unidos
El expresidente Donald Trump posa junto a la periodista Katie Zacharia durante un evento de la organización Turning Point Action en Estados Unidos.

Zacharia se desempeña actualmente como asesora sénior de comunicaciones de Trump Media and Technology Group, la empresa que opera Truth Social. Es abogada, graduada de la facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine, y comenzó su carrera en la política republicana como pasante del Comité Nacional Republicano en 2006.

Antes de este nombramiento, tuvo un paso breve como vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la entonces secretaria Kristi Noem. Se incorporó a esa dependencia a comienzos de este año y la dejó tras unos dos meses, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Zacharia es además comentarista habitual en las cadenas conservadoras Fox News y Newsmax. Vive en California y ha colaborado con Fix California, una organización conservadora fundada por Richard Grenell, aliado de larga data de Trump y uno de sus enviados presidenciales especiales. Zacharia se desempeña como asesora jurídica general de esa entidad, que busca impulsar causas políticas conservadoras en un estado de mayoría demócrata.

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Trump elogió el desempeño de Zacharia en su empresa de medios como “sobresaliente” y consultó a varios aliados y asesores, incluida la propia Leavitt, antes de tomar la decisión.

Un relevo en medio de dificultades políticas para Trump

Un hombre con traje azul y gorra roja posa junto a una mujer con vestido negro, ambos con el pulgar hacia arriba
Donald Trump y Katie Zacharia

Zacharia asumirá el cargo en un momento complejo para el mandatario, cuyos índices de aprobación cayeron en medio del descontento público por la economía y el aumento de los precios al consumidor. El Partido Republicano enfrenta además una batalla cuesta arriba en las elecciones del 3 de noviembre, en las que arriesga perder el control de una o ambas cámaras del Congreso.

La secretaria de prensa es una de las posiciones más visibles de la Casa Blanca: la persona a cargo informa a los periodistas, responde preguntas sobre las políticas de la administración y actúa como principal defensora pública del presidente ante los medios. Trump expresó confianza en que Zacharia mantendrá una buena relación con la prensa acreditada en la Casa Blanca.

Sobre su elección, el mandatario fue categórico: “Tiene un historial impecable de apoyo, y ha sido una seguidora leal y brillante desde el principio”, escribió en Truth Social. Agregó que Zacharia es “asimismo una fanática devota y miembro del MAGA”, en referencia a su movimiento Make America Great Again.

El adiós de Karoline Leavitt tras casi dos años en el cargo

Karoline Leavitt. REUTERS/Evelyn Hockstein
Karoline Leavitt. REUTERS/Evelyn Hockstein

Leavitt había asumido la vocería al inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, y se convirtió en la secretaria de prensa más joven en la historia de Estados Unidos a los 27 años. Previamente había ocupado el mismo rol durante la campaña presidencial de 2024.

Trump anunció de manera inesperada la salida de Leavitt unas dos semanas antes de que se concretara, a fines de agosto. Según el propio presidente, la decisión respondió al deseo de la funcionaria de dedicar más tiempo a su familia, una determinación que dijo comprender y respetar.

Leavitt había dado a luz a su segunda hija a comienzos de mayo y también es madre de un hijo nacido en 2024. La exfuncionaria había señalado que le costaba equilibrar las exigencias del cargo con la crianza de sus dos hijos pequeños.

Durante su gestión, Leavitt se hizo conocida por sus intercambios combativos con periodistas, a quienes criticó con frecuencia y acusó de difundir información falsa sobre la administración. Trump la despidió con elogios, al describirla como “fabulosa” y afirmar que había hecho un “trabajo fantástico” al frente de la vocería.

Esta semana, Fox News anunció que Leavitt se incorporará a la cadena conservadora como colaboradora a partir de noviembre.

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