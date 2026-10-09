Estados Unidos

Donald Trump anunció que Vladimir Putin se comprometió a suministrar diésel a Estados Unidos y el mercado mundial

La primera entrega superará las 300.000 toneladas y se completará con 500.000 durante noviembre y otro millón posteriormente, mientras una ampliación de tres millones dependerá de la capacidad de refinación en Rusia

Donald Trump anunció un acuerdo con Vladímir Putin para liberar hasta 4,8 millones de toneladas de diésel ruso. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump anunció un acuerdo con Vladímir Putin para liberar hasta 4,8 millones de toneladas de diésel ruso. (REUTERS/Kevin Lamarque)
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Donald Trump anunció un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para que Rusia libere hasta 4,8 millones de toneladas de diésel al mercado estadounidense y global. El mandatario sostuvo que la medida busca bajar los precios del combustible para agricultores, ganaderos y camioneros antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

En paralelo, Estados Unidos autorizó temporalmente las operaciones relacionadas con la venta, entrega, descarga e importación de diésel de origen ruso, incluida su entrada al mercado estadounidense, hasta el 7 de abril de 2027, pese a las sanciones impuestas contra Moscú.

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La licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permite estas operaciones pese a las sanciones contra Rusia, pero mantiene las restricciones a los pagos a través de cuentas de tres organismos financieros del Estado ruso.

El acuerdo anunciado por Trump contempla una liberación escalonada de diésel ruso: más de 300.000 toneladas de inmediato, 500.000 toneladas en noviembre y un millón adicional posteriormente. Según el presidente, Rusia podría entregar tres millones de toneladas más en un plazo breve.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el viernes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitirá “inmediatamente” una licencia general temporal para permitir el suministro de diésel ruso al mercado mundial.

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Trump dijo que la decisión fue pactada durante una conversación telefónica con Putin. “Mi mayor prioridad es reducir los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros”, escribió en Truth Social.

El Departamento del Tesoro estadounidense emitirá una licencia temporal para permitir la distribución global del combustible ruso. (REUTERS/Fred Greaves)
El Departamento del Tesoro estadounidense emitirá una licencia temporal para permitir la distribución global del combustible ruso. (REUTERS/Fred Greaves)

La operación supondría un retorno parcial de combustibles rusos al circuito comercial estadounidense después de que Estados Unidos dejara de importar diésel desde Rusia en marzo de 2022, según datos de la Administración de Información Energética.

El diésel ruso anunciado por Trump equivale a una oferta potencial de hasta 4,8 millones de toneladas. La primera parte del acuerdo sumaría 1,8 millones de toneladas, mientras que los tres millones adicionales dependerían de la capacidad de las refinerías rusas, afectadas por restricciones a las exportaciones y ataques ucranianos contra infraestructura energética.

Los precios del combustible y las elecciones legislativas

Los futuros del diésel en Estados Unidos bajaron tras conocerse el anuncio y cotizaron cerca de USD 1,23 por litro (USD 4,67 por galón). Trump atribuyó la eventual reducción de precios al suministro ruso y a lo que describió como control estadounidense sobre el entorno del estrecho de Ormuz.

El promedio nacional del diésel en Estados Unidos alcanzó USD 1,65 por litro (USD 6,23 por galón) el viernes, después de haber tocado un máximo de USD 1,72 por litro (USD 6,52 por galón) el 22 de septiembre, según AAA.

Estados Unidos mantenía suspendidas las importaciones de diésel desde Rusia desde marzo de 2022. (REUTERS/Eloisa Lopez)
Estados Unidos mantenía suspendidas las importaciones de diésel desde Rusia desde marzo de 2022. (REUTERS/Eloisa Lopez)

El encarecimiento de los combustibles se produjo mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán entró en su octavo mes y afectó los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz. Trump había firmado durante la semana una orden ejecutiva para flexibilizar restricciones sobre el uso de una variedad de diésel exenta de impuestos.

El anuncio también llega cuando la Casa Blanca y el Partido Republicano enfrentan preocupación por las encuestas previas a los comicios de medio mandato. Los sondeos citados en los cables sitúan a los demócratas con una ventaja de unos siete puntos y reflejan malestar por el costo de vida y el precio de la energía.

Rusia había restringido sus exportaciones de diésel para reforzar el abastecimiento interno tras los ataques contra sus refinerías. Sus envíos de productos petroleros alcanzaron en septiembre el nivel más alto en tres meses, aunque las exportaciones de diésel cayeron por la prohibición gubernamental.

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