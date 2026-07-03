NJ Transit aumenta las tarifas y encarece los viajes entre Nueva York y Nueva Jersey

NJ Transit aplica desde el 1 de julio un aumento anual del 3% en las tarifas de autobuses, trenes de cercanías y trenes ligeros entre Nueva Jersey y Nueva York (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Desde este 1 de julio, NJ Transit aplica un aumento anual del 3% en las tarifas de autobuses, trenes de cercanías y trenes ligeros. La suba encarece los viajes entre Nueva Jersey y Nueva York y forma parte del esquema aprobado por la agencia en 2024 para sostener operaciones, mantenimiento, seguridad y confiabilidad del servicio.

El ajuste se suma al incremento inicial del 15% que entra en vigor el año pasado y queda atado a un mecanismo de alzas automáticas cada 1 de julio. Para quienes hacen recorridos de ida y vuelta cinco días por semana, el nuevo cuadro suma un gasto adicional mes a mes.

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La red afectada conecta ciudades como Newark, Jersey City, Hoboken, Paterson y Trenton con distintos puntos de Nueva York, además de prestar servicio hacia Filadelfia y otras localidades del estado. El costo final no es uniforme: cambia según la distancia, el origen, el destino, la línea utilizada o la cantidad de zonas recorridas.

NJ Transit sostiene que la suba responde al plan financiero aprobado en 2024 para sostener el funcionamiento del sistema, cubrir mayores costos operativos y de mantenimiento, y financiar mejoras de infraestructura, seguridad y confiabilidad. Según el organismo, los recursos adicionales apuntan a cubrir mayores costos operativos, mantenimiento de infraestructura y proyectos de mejora en seguridad y confiabilidad.

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Las nuevas tarifas de NJ Transit van de USD 1.80 a USD 59.10 según el servicio

Los autobuses de NJ Transit pasan a costar entre USD 1.90 y USD 59.10, mientras los trenes de cercanías van de USD 1.80 a USD 23.85 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Con el nuevo cuadro tarifario, los autobuses pasan a costar entre USD 1.90 y USD 59.10 por viaje. En los trenes de cercanías, los boletos van de USD 1.80 a USD 23.85.

En los sistemas de tren ligero, las tarifas quedan entre USD 1.90 y USD 2.65. La River Line cuesta USD 1.90, el Newark Light Rail también USD 1.90 y el Hudson-Bergen Light Rail USD 2.65.

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La agencia calcula la tarifa de autobús por zonas y la ferroviaria por estaciones de salida y llegada. En los trenes ligeros, el precio depende de la línea que use cada pasajero, por lo que dos personas pueden pagar importes distintos incluso dentro del mismo sistema.

La agencia indica que los ingresos adicionales se destinan a sostener servicios, afrontar costos de operación y financiar mejoras en infraestructura.

El aumento llega tras demoras y en medio de críticas de los pasajeros

El aumento de NJ Transit entra en vigor en medio de críticas de pasajeros por demoras, problemas de señalización e interrupciones hacia Penn Station de Nueva York (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La suba entra en vigor en un contexto de malestar por interrupciones y retrasos registrados en los últimos meses. Según ABC7, un día antes del aumento varios usuarios informan retrasos en el servicio ferroviario hacia Penn Station de Nueva York por problemas de señalización y en el tendido eléctrico.

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Algunos pasajeros dicen que esperan durante horas para abordar un tren. Aunque NJ Transit indica que las operaciones especiales vinculadas con el Mundial 2026 no resultan afectadas, las interrupciones renuevan las críticas de los viajeros frecuentes.

El cuadro también coincide con dificultades financieras del organismo. NJ Transit espera movilizar cerca de 40.000 pasajeros por partido durante los encuentros del Mundial, pero la demanda observada hasta ahora se ubica entre 20.000 y 26.000 viajeros por evento.

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Un pasajero afectado por las demoras dice a ABC7 que el viaje es sofocante: “Puedes ver que sigo sudando desde que llegué. Aquí dentro hace más de 27°C (80°F) y ha sido una experiencia miserable”.

Otro usuario describe el efecto de los retrasos sobre su rutina diaria: “¿Cómo te sentirías si solo quisieras llegar a casa con tu familia? Si pierdo ese tren, no llegaré hasta las 11 de la noche y debo volver a trabajar a las 7 de la mañana”.

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Durante la mañana del martes, la circulación opera sin retrasos importantes y NJ Transit informa que los trenes, autobuses y trenes ligeros funcionan con normalidad.

NJ Transit mantiene descuentos para niños, mayores de 62 años y personas con discapacidad

NJ Transit conserva tarifas reducidas para niños de entre cinco y 11 años, adultos mayores de 62 años y personas con discapacidad. Quienes acceden a esos beneficios pueden pagar USD 1.25 en el Hudson-Bergen Light Rail y USD 0.85 en el Newark Light Rail y la River Line.

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La agencia recomienda comprar boletos en su aplicación oficial y usar pases mensuales cuando los viajes son frecuentes, ya que suelen resultar más económicos que la compra diaria de pasajes individuales.

Los boletos también se venden en máquinas expendedoras, en taquillas de las principales estaciones, con efectivo a bordo de muchos autobuses y mediante el sistema Tap & Ride con tarjeta bancaria. Antes de viajar, NJ Transit aconseja verificar si el trayecto requiere boletos adicionales o conexiones especiales para evitar cargos innecesarios.

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