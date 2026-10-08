Taylor Swift clausurará la Academy Museum Gala con una presentación: cuándo será el evento y quiénes serán homenajeados

Taylor Swift cerrará la sexta edición de la Academy Museum Gala el 17 de octubre en Los Ángeles. (REUTERS/Daniel Cole)

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Taylor Swift actuará en la sexta Academy Museum Gala, prevista para el 17 de octubre en Los Ángeles, donde cerrará la ceremonia benéfica organizada por el Academy Museum of Motion Pictures. El anuncio sitúa a la cantante en un evento que reconocerá al director y compositor John Carpenter, al actor Colman Domingo y a la actriz Charlize Theron, según ABC News.

La gala reunirá fondos para las exposiciones, proyecciones públicas y programas educativos del museo. De acuerdo con Deadline, la edición de 2026 tendrá a Tom Ford, Robert Rodriguez, Steven Spielberg y Kate Capshaw como copresidentes, mientras que Rolex participará como socio exclusivo y patrocinador fundador de la institución.

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La actuación se conocerá tres semanas después de la presencia de Taylor Swift en los MTV Video Music Awards de 2026. Allí recibió el primer MTV VMA Artist Director Honors y ganó el premio a Video del Año por “The Fate of Ophelia”, según comunicados de Paramount Press Express.

Cuándo y dónde será la Academy Museum Gala 2026

La Academy Museum Gala 2026 se realizará el 17 de octubre en el Academy Museum of Motion Pictures, ubicado en Los Ángeles. Será la sexta edición de una ceremonia anual de recaudación que reúne a figuras del cine, la música, la moda y otras áreas de la industria audiovisual, de acuerdo con Billboard.

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El museo informó que la presentación de Swift tendrá lugar al final de la noche. La institución no divulgó el repertorio, la duración del show ni si habrá transmisión para el público fuera del recinto. Según TheWrap, la artista será la intérprete central del programa musical de la gala.

Amy Homma, directora y presidenta del Academy Museum y Academy Collection, señaló que la participación de la cantante acompañará el reconocimiento a los invitados de honor. “Estamos encantados de recibirla en la gala de este año y esperamos su actuación para cerrar una noche” dedicada a los homenajeados y al trabajo del museo, declaró Homma, según ABC News.

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La organización destinará los ingresos a mantener exposiciones temporales y permanentes, programas de formación y funciones abiertas al público. De acuerdo con Women’s Wear Daily, los recursos también respaldarán iniciativas para ampliar el acceso de visitantes de distintas edades a actividades relacionadas con el cine.

El ciclo de cine dedicado a John Carpenter incluye proyecciones de películas como Halloween y They Live en el Academy Museum. (AP Photo/Chris Pizzello, File)

Quiénes serán homenajeados en la Academy Museum Gala 2026

La ceremonia distinguirá a John Carpenter, Colman Domingo y Charlize Theron, tres figuras con trayectorias en distintas áreas de la producción cinematográfica. Carpenter recibirá un reconocimiento por su trabajo como director y compositor; Domingo será homenajeado por su carrera como actor y Theron formará parte de los premios de la noche, según Deadline.

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Carpenter tiene actividad programada en el museo durante octubre. El ciclo “John Carpenter: Prince of Darkness” incluye proyecciones de varias películas de su filmografía, entre ellas Halloween, They Live y Assault on Precinct 13. La programación se extiende entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre, de acuerdo con el sitio oficial del Academy Museum of Motion Pictures.

El comité anfitrión de la gala incluye a Jessica Alba, Judd Apatow, Leslie Mann, Kirsten Dunst, Nicholas Galitzine, Kate Hudson, John Legend, Chrissy Teigen, Rami Malek, Demi Moore, Olivia Munn, Questlove y Teyana Taylor, entre otros. La lista fue difundida por ABC News a partir de información atribuida al museo.

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El evento mantiene una relación con la temporada de premios de Hollywood, aunque no forma parte de la ceremonia de los Oscar. El Academy Museum funciona como una institución independiente dedicada a preservar, exhibir y estudiar la historia del cine, según la información institucional del Academy Museum of Motion Pictures.

Qué premios ganó Taylor Swift en los MTV Video Music Awards 2026

Swift asistió a los MTV Video Music Awards 2026, celebrados el 27 de septiembre en Los Ángeles, donde recibió el primer MTV VMA Artist Director Honors. El reconocimiento fue creado para distinguir a músicos que desarrollaron una obra sostenida detrás de cámara en videoclips y otros formatos audiovisuales, según Paramount Press Express.

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La cantante obtuvo además el premio a Video del Año por “The Fate of Ophelia”. La lista oficial de ganadores también indicó que “Opalite” recibió el galardón a Mejor Dirección. De acuerdo con Paramount Press Express, Swift había llegado a la ceremonia con 11 nominaciones.

El comunicado sobre el Artist Director Honors señaló que Swift acumulaba siete nominaciones previas a Mejor Dirección y cuatro triunfos en esa categoría antes de la edición de 2026. La distinción abarca trabajos como “The Man”, All Too Well: The Short Film, “Anti-Hero”, “Fortnight”, “Opalite” y “The Fate of Ophelia”, según la misma fuente.

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Durante la ceremonia también se estrenó el videoclip de “Patient Zero”. El material fue dirigido por Swift y tuvo a Colin Farrell y Dakota Johnson en el elenco. Paramount informó que la canción pertenece a la edición The Life of a Showgirl: The Encore.

Taylor Swift recibió el primer premio MTV VMA Artist Director Honors por su trayectoria como directora de videoclips. (Foto AP/Chris Pizzello)

Qué se sabe sobre “Patient Zero” y “The Life of a Showgirl: The Encore”

El estreno de “Patient Zero” formó parte de la programación televisiva de los VMAs. La cadena CBS, MTV y Paramount anunciaron antes del evento que el videoclip tendría su primera emisión mundial durante la gala, emitida desde el Peacock Theater de Los Ángeles, según Paramount Press Express.

La información oficial no detalló el argumento del video ni precisó los personajes interpretados por Farrell y Johnson. El comunicado se limitó a identificar a Swift como directora y a ambos actores como protagonistas, además de ubicar la canción en The Life of a Showgirl: The Encore, de acuerdo con Paramount Press Express.

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La presencia de Swift en los VMAs y en la Academy Museum Gala vincula dos actividades de octubre ligadas a sus lanzamientos musicales y audiovisuales. La primera tuvo carácter televisivo y entregó premios de la industria musical; la segunda será un evento privado de recaudación para una institución cinematográfica, según Billboard.

Cómo fue el desempeño de “I Knew It, I Knew You” para Toy Story 5

Antes de los VMAs, Swift lanzó “I Knew It, I Knew You”, una canción original incluida en la banda sonora de Toy Story 5. The Walt Disney Company informó que Swift escribió y produjo el tema junto a Jack Antonoff, y que la canción salió el 5 de junio, dos semanas antes del estreno de la película, previsto para el 19 de junio.

Disney indicó que la composición tuvo como referencia a Jessie, uno de los personajes de la franquicia animada. La empresa también señaló que el tema recuperó elementos de la etapa country de Swift y que fue incorporado a la banda sonora oficial del filme, según The Walt Disney Company.

“I Knew It, I Knew You” tuvo amplia repercusión comercial y radial en Estados Unidos, según Billboard. La publicación informó que la canción llegó al primer lugar del ranking Radio Songs el 29 de agosto, después de registrar 64,7 millones de impresiones de audiencia durante el período de medición comprendido entre el 14 y el 20 de agosto.

El tema también encabezó las listas Hot 100 y Hot Country Songs después de su lanzamiento. Más adelante, llegó al número uno de Pop Airplay y al segundo puesto de Country Airplay, de acuerdo con Billboard. Esas clasificaciones miden variables distintas, entre ellas ventas, reproducciones digitales y difusión en estaciones de radio.

La artista compuso y produjo el tema I Knew It, I Knew You para la banda sonora oficial de la película Toy Story 5. (Instagram/@taylorswift)

Qué se espera antes de la presentación del 17 de octubre

El Academy Museum no informó si difundirá nuevas precisiones sobre el repertorio de Swift ni sobre la presencia de otros músicos en el programa. Hasta el 8 de octubre, la información pública confirma que la cantante cerrará la gala y que los homenajes estarán dirigidos a Carpenter, Domingo y Theron, según TheWrap.

La próxima actualización oficial se espera antes de la ceremonia del 17 de octubre o tras su realización, cuando el museo podría comunicar los fondos recaudados y los programas que recibirán apoyo. De acuerdo con el Academy Museum of Motion Pictures, la institución mantiene durante el año una agenda de muestras, ciclos de películas y actividades educativas.