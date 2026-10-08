Las tasas hipotecarias en Estados Unidos alcanzan su nivel más alto desde 2023

La Asociación de Banqueros Hipotecarios atribuyó el alza de los préstamos al incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro (Canva)

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Las tasas hipotecarias a 30 años en Estados Unidos alcanzaron el 7,49 %, el registro más alto desde noviembre de 2023, de acuerdo con datos divulgados por la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA). El incremento encareció el financiamiento para la compra de viviendas y redujo la actividad de quienes buscaban solicitar o refinanciar un préstamo, informó CBS News con datos de EFE y el Financial Times.

La medición fue publicada en un contexto de presión sobre el mercado inmobiliario estadounidense. La MBA atribuyó el movimiento, entre otros factores, a la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro, una referencia que suele trasladarse a los costos de los créditos a largo plazo.

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El encarecimiento de las hipotecas afecta a potenciales compradores, especialmente a quienes dependen de un crédito para acceder a una vivienda. También modifica las condiciones para propietarios que analizan reemplazar sus préstamos vigentes por otros con menores costos financieros.

La tasa a 30 años llega al 7,49 % por los mayores rendimientos del Tesoro

Las tasas hipotecarias a 30 años en Estados Unidos subieron al 7,49 %, el nivel más alto desde noviembre de 2023

Joel Kan, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA, afirmó que “la tasa fija a 30 años llegó al 7,49 % debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, entre otras razones”, tal como recogió CBS News.

Los bonos del Tesoro a largo plazo son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno de Estados Unidos. Sus rendimientos suelen funcionar como una referencia para el sistema financiero y, cuando suben, las entidades pueden trasladar parte de ese aumento al costo de las hipotecas.

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La tasa divulgada por la MBA superó la estimación más reciente de Freddie Mac, empresa patrocinada por el Gobierno estadounidense que monitorea el mercado de vivienda. La entidad había situado la semana previa el promedio para una hipoteca fija a 30 años en 7,28 %, frente al 7,03 % registrado siete días antes.

Freddie Mac tenía previsto publicar una nueva actualización de sus indicadores el jueves posterior a la medición citada por la MBA, señaló el medio. Esa referencia permite observar si el aumento de las tasas se sostiene o si aparecen variaciones en las condiciones de financiamiento.

Las solicitudes de hipotecas cayeron 4,2 % durante la semana relevada

Las solicitudes de hipotecas descendieron un 4,2 % en la semana que finalizó el 2 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción de los solicitantes fue inmediata en los indicadores semanales. Las solicitudes de hipotecas disminuyeron 4,2 % en la semana que terminó el 2 de octubre, mientras que los pedidos de refinanciación retrocedieron 8 %, precisó la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

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La entidad aseguró que los niveles actuales dejan a pocos propietarios con razones financieras para renegociar sus préstamos. “Muy pocos propietarios tienen incentivos para refinanciar a estos niveles”, advirtió la asociación en declaraciones citadas por CBS News.

El refinanciamiento consiste en sustituir una hipoteca existente por otra, habitualmente con la intención de obtener una tasa menor, reducir la cuota mensual o modificar el plazo de pago. Cuando las tasas aumentan, esa alternativa pierde atractivo para quienes contrataron préstamos en condiciones más favorables.

La MBA agregó que las solicitudes de refinanciación quedaron en su menor nivel desde 2025 y descendieron a menos de la mitad del ritmo observado un año antes. La organización vinculó esa baja con tasas que se ubican aproximadamente un punto porcentual por encima de las registradas en el mismo período del año anterior.

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El alza de los créditos limita a compradores y propietarios que buscan refinanciar

El aumento del costo de endeudamiento ya había alejado a posibles compradores del mercado de la vivienda, afirmó la MBA. Una tasa más elevada incrementa el monto mensual de las cuotas y puede reducir el valor de la propiedad al que una familia puede aspirar con el mismo nivel de ingresos.

La publicación también relacionó el repunte con la decisión de la Reserva Federal de elevar en septiembre los tipos de interés por primera vez en tres años. La tasa de referencia pasó a un rango de entre 3,75 % y 4 %, mientras los rendimientos de la deuda del Tesoro a largo plazo continuaron en alza.

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Aunque las hipotecas no se ajustan de forma automática a la tasa definida por la Reserva Federal, las decisiones del banco central influyen sobre el panorama financiero y las expectativas del mercado. En este caso, la evolución de la deuda pública estadounidense sumó presión sobre los préstamos destinados a vivienda, de acuerdo con la información difundida por el medio.