Este aeropuerto de Estados Unidos ocupa el primer lugar entre los más estresantes: qué factores influyeron en el resultado

Dallas/Fort Worth International Airport encabezó el estudio privado de Rightway Parking sobre los aeropuertos más estresantes de Estados Unidos en 2025. (REUTERS/Alyssa Pointer/File Photo)

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Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) encabezó un índice privado sobre los aeropuertos más “estresantes” de Estados Unidos, elaborado a partir de demoras, cancelaciones y condiciones de acceso por carretera. Según Rightway Parking, que analizó 55 terminales con datos de 2025, el aeropuerto texano ocupó el primer puesto por delante de Chicago O’Hare International Airport y Ronald Reagan Washington National Airport.

El ranking difundido el 7 de octubre utiliza información de la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos (BTS, por sus siglas en inglés) y estimaciones de viaje de Google Maps. De acuerdo con Rightway Parking, el estudio no representa una clasificación oficial del Gobierno de Estados Unidos ni surge de encuestas entre pasajeros, sino de un puntaje propio que combina cinco indicadores con igual ponderación.

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La evaluación adquiere relevancia para pasajeros que utilizan grandes aeropuertos de conexión, donde una demora puede afectar vuelos posteriores y traslados terrestres. Según la Bureau of Transportation Statistics, las aerolíneas informan periódicamente sus datos de puntualidad y las causas de las interrupciones, que incluyen clima, congestión del sistema aéreo, problemas de las aerolíneas y llegada tardía de aeronaves.

¿Por qué Dallas/Fort Worth es el aeropuerto más estresante de Estados Unidos según el estudio?

Según Rightway Parking, Dallas/Fort Worth International Airport quedó primero por la combinación de su tasa de vuelos demorados, sus cancelaciones, el aumento de los retrasos desde 2021 y su ubicación respecto del centro de Dallas. La empresa normalizó los cinco criterios en una escala de cero a 100 y calculó un resultado compuesto para cada una de las 55 terminales incluidas.

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El informe consideró los siguientes factores:

La tasa de vuelos demorados en 2025. La tasa de vuelos cancelados en 2025. La variación de la tasa de demoras entre 2021 y 2025. La distancia por carretera desde el centro urbano. El tiempo estimado de traslado desde esa zona hasta el aeropuerto.

De acuerdo con Rightway Parking, DFW fue el único aeropuerto que apareció entre los tres primeros puestos tanto en demoras como en cancelaciones. Esa combinación incidió en su posición final, junto con los datos de acceso terrestre, que forman parte del método pero no están incluidos en las estadísticas oficiales de desempeño aéreo de la BTS.

La denominación “aeropuerto más estresante” debe leerse dentro de ese marco metodológico. Según la Bureau of Transportation Statistics, el organismo federal recopila y publica información sobre vuelos, puntualidad, cancelaciones y causas de demora, pero no emite un ranking oficial que mida el nivel de estrés de los viajeros. El resultado de Rightway depende de las variables elegidas y del peso asignado a cada una.

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DFW registró una tasa de vuelos demorados del 27,86%, la cifra más alta entre todos los aeropuertos analizados. (REUTERS/Alyssa Pointer/File Photo)

¿Qué porcentaje de vuelos sufrió demoras en DFW durante 2025?

Según Rightway Parking, 27,86% de los vuelos de DFW se demoró en 2025, la mayor tasa entre los aeropuertos evaluados. El dato equivale a cerca de 28 vuelos demorados por cada 100 operaciones y ubicó detrás a Palm Beach International Airport, con 26%, y Denver International Airport, con 25,40%.

La Bureau of Transportation Statistics define como demorado un vuelo que llega 15 minutos o más después de la hora programada. La agencia distingue entre distintos motivos operativos, entre ellos factores vinculados con las aerolíneas, condiciones meteorológicas extremas, demoras dentro del sistema nacional de aviación, controles de seguridad y arribos tardíos de aviones procedentes de otros destinos.

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Según Rightway Parking, DFW registró además una tasa de cancelación de 2,76%. Ronald Reagan Washington National Airport lideró ese indicador con 3,86%, seguido por LaGuardia Airport, en Nueva York, con 3,04%. La presencia de DFW entre los primeros tres lugares de ambas categorías tuvo incidencia directa en el resultado general del índice.

La información de la BTS se construye con informes mensuales de las compañías aéreas sujetas a los requisitos federales de divulgación de puntualidad. De acuerdo con la Bureau of Transportation Statistics, los datos permiten comparar el desempeño de aerolíneas, aeropuertos y rutas, aunque deben interpretarse junto con los volúmenes de operaciones y las circunstancias de cada período.

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¿Qué significa que las demoras de DFW aumentaron 33,67% desde 2021?

Según Rightway Parking, la tasa de vuelos demorados en DFW aumentó 33,67% entre 2021 y 2025. El dato no equivale necesariamente a un incremento absoluto de la cantidad de operaciones retrasadas, ya que expresa una variación porcentual en la proporción de vuelos afectados dentro de los años comparados.

Otros aeropuertos tuvieron aumentos superiores en ese indicador, aunque no alcanzaron el primer puesto en la clasificación general. De acuerdo con Rightway Parking, Charlotte Douglas International Airport registró un incremento de 79,90% en su tasa de retrasos, Ronald Reagan Washington National Airport tuvo una suba de 73,92% y Minneapolis-Saint Paul International Airport acumuló un alza de 66,01%.

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La posición de cada terminal no depende de una sola cifra. Según Rightway Parking, el modelo incorporó las cinco variables con el mismo peso, por lo que un aeropuerto con una evolución más negativa de sus retrasos puede quedar por debajo de otro si presenta menores cancelaciones o trayectos más cortos desde el centro urbano.

La ubicación del aeropuerto a 35 kilómetros del centro urbano de Dallas influyó en el cálculo de acceso terrestre. (REUTERS/Alyssa Pointer)

¿A qué distancia está DFW del centro de Dallas?

El documento original de Rightway Parking indica que DFW se encuentra a 22 millas, unos 35 kilómetros, del centro de Dallas, con un tiempo estimado de viaje de 26 minutos. Esa cifra es superior a la referencia de unos 20 kilómetros incluida en la versión de Fox News sobre el estudio.

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Según Rightway Parking, la distancia y el tiempo de conducción se calcularon a través de Google Maps. La empresa advirtió que esa variable puede cambiar según el tránsito y la hora en que se realiza la consulta. Por ese motivo, el indicador no representa una medición fija de congestión vial ni un registro oficial de movilidad urbana.

O’Hare, segundo en el ranking general, tuvo un tiempo estimado de traslado de unos 50 minutos desde el centro de Chicago. De acuerdo con Rightway Parking, Washington Dulles International Airport se ubicó entre los más alejados de su área céntrica, con casi 26 millas, equivalentes a unos 42 kilómetros, desde Washington.

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¿Cuáles son los aeropuertos con más demoras y cancelaciones en Estados Unidos?

Según Rightway Parking, los cinco aeropuertos con mayor puntaje en su índice fueron Dallas/Fort Worth, Chicago O’Hare, Ronald Reagan Washington National, John F. Kennedy International Airport y Philadelphia International Airport. O’Hare registró una tasa de demoras de 24,68% y un aumento de 42,77% en ese indicador frente a 2021.

Reagan National ocupó el tercer lugar por el peso de sus cancelaciones y el aumento de sus retrasos. Según Rightway Parking, JFK quedó cuarto y Filadelfia quinto, mientras que LaGuardia fue sexto. Denver, Detroit Metropolitan, Washington Dulles y Charlotte Douglas completaron los diez primeros puestos del listado.

En el extremo opuesto, Salt Lake City International Airport fue identificado como el menos estresante de la muestra. De acuerdo con Rightway Parking, San José Mineta International Airport y Daniel K. Inouye International Airport, en Honolulu, ocuparon el segundo y el tercer lugar entre las terminales con menor puntuación. Las tres tuvieron tasas de cancelación inferiores a 1%.

La Oficina de Estadísticas de Transporte recopila datos mensuales sobre la puntualidad sin emitir un listado oficial sobre el nivel de estrés de los pasajeros. (REUTERS/Alyssa Pointer)

¿Qué pasó en DFW el 1 de octubre de 2026?

El 1 de octubre, DFW registró 390 demoras y 155 cancelaciones, según datos de FlightAware citados por NJ.com. La terminal fue la más afectada de Estados Unidos durante esa jornada, cuando tormentas eléctricas y restricciones operativas impactaron sobre los vuelos en Texas.

De acuerdo con NJ.com, la Administración Federal de Aviación advirtió que las condiciones meteorológicas podían provocar cambios en los aeropuertos de Dallas/Fort Worth, Dallas Love Field, Austin, Houston y San Antonio. Esos datos diarios no integran el cálculo anual de Rightway, aunque muestran que eventos meteorológicos y medidas de control aéreo pueden modificar la operación de una terminal en pocas horas.

Según la Bureau of Transportation Statistics, los pasajeros pueden consultar los registros mensuales de puntualidad para conocer tendencias históricas, pero las condiciones de un vuelo concreto dependen de factores que cambian durante el día. Las aerolíneas, la Administración Federal de Aviación y los aeropuertos actualizan por separado las alertas operativas, las cancelaciones y las restricciones vigentes.