Una popular cadena de cafeterías enfrenta una demanda por vender bebidas “Sugar-Free” que contienen hasta 21 gramos de azúcar

Una demanda colectiva presentada en Estados Unidos acusa a Starbucks de promocionar ocho bebidas como libres de azúcar cuando contienen hasta 21 gramos por porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una demanda colectiva propuesta en Estados Unidos acusa a Starbucks de utilizar la denominación “Sugar-Free” en ocho bebidas proteicas que contienen entre 13 y 21 gramos de azúcar por porción venti. La presentación se realizó el 2 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, en Seattle, y reclama compensaciones para consumidores, además de cambios en el uso comercial de esa expresión. Según NBC News, los demandantes sostienen que la descripción puede inducir a error a quienes buscan reducir su consumo de azúcar.

El caso se centra en el contenido de lactosa de la leche enriquecida con proteína que Starbucks usa en las bebidas. La empresa sostiene que no agrega azúcar a esos productos y que utiliza jarabes sin azúcar para los sabores. De acuerdo con Associated Press, el menú digital de la cadena informa la cantidad de azúcar total de cada bebida y aclara que las preparaciones no tienen azúcar añadida.

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La disputa se apoya en las reglas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre declaraciones nutricionales. La normativa federal distingue entre una bebida “sin azúcar” y otra “sin azúcar añadida”: la primera debe contener menos de 0,5 gramos de azúcares por porción y por cantidad de referencia de consumo habitual, mientras la segunda puede contener azúcares naturales de sus ingredientes. Según el Código de Regulaciones Federales, la lactosa forma parte de los azúcares totales.

Por qué Starbucks enfrenta una demanda por sus bebidas Sugar-Free

La demanda fue presentada por tres consumidores que compraron los productos en California, Nueva York y Washington. Los demandantes buscan representar a compradores de todo Estados Unidos que adquirieron las bebidas para uso personal, familiar o doméstico desde su lanzamiento hasta una eventual certificación de la clase. Según USA Today, el reclamo incluye daños monetarios, restitución y una orden judicial que impediría usar “Sugar-Free” en productos que contengan azúcar.

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Los consumidores sostienen que el nombre de las bebidas infringe leyes de publicidad engañosa y protección al consumidor de Washington, California y Nueva York. También cuestionan un presunto incumplimiento de las normas federales sobre las declaraciones de contenido de azúcar. De acuerdo con The Wall Street Journal, la acción judicial también incorpora reclamos por garantías implícitas y enriquecimiento injusto.

El expediente describe ocho productos de la línea de bebidas proteicas de Starbucks. Se trata de las versiones calientes y heladas de los lattes y matchas de vainilla y caramelo que incluyen “Sugar-Free” en el nombre. Según ABC News, los productos fueron incluidos en el menú bajo una sección identificada como opciones sin azúcar añadida.

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Las bebidas cuestionadas son:

Sugar-Free Vanilla Protein Latte

Sugar-Free Caramel Protein Latte

Sugar-Free Vanilla Protein Matcha

Sugar-Free Caramel Protein Matcha

Iced Sugar-Free Vanilla Protein Latte

Iced Sugar-Free Caramel Protein Latte

Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha

Iced Sugar-Free Caramel Protein Matcha.

Según USA Today, la demanda afirma que esas bebidas contienen entre 13 y 21 gramos de azúcar en sus presentaciones venti. Los demandantes atribuyen ese contenido a la leche proteica utilizada en las recetas, que contiene lactosa, un azúcar natural de los productos lácteos.

El contenido de azúcar en las preparaciones cuestionadas proviene de la lactosa presente en la leche enriquecida con proteína. (REUTERS/Mohammad Khursheed/File Photo)

Cuánta azúcar tienen las bebidas proteicas de Starbucks

La cifra de azúcar varía según la bebida y el tamaño elegido. Associated Press verificó el 5 de octubre que el menú estadounidense de Starbucks mostraba 16 gramos de azúcar para un Sugar-Free Caramel Protein Matcha de 473 ml y 21 gramos para la versión de 591 ml. Según Associated Press, la empresa presentaba ambos productos como “Sugar-Free” y, al mismo tiempo, exhibía el dato de azúcar total y la referencia a la ausencia de azúcar añadida.

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La página oficial de Starbucks para el Sugar-Free Vanilla Protein Latte indica 15 gramos de azúcar total y 0 gramos de azúcar añadida en la configuración nutricional expuesta en su sitio web. El producto contiene espresso, leche enriquecida con proteína y jarabe de vainilla sin azúcar, de acuerdo con la información corporativa de la empresa.

La diferencia entre azúcar total y azúcar añadida es el punto central del litigio. Los demandantes no sostienen que Starbucks oculte por completo la información nutricional, sino que cuestionan la incorporación de “Sugar-Free” en el nombre del producto. Según NBC News, la demanda define el caso como una controversia sobre nombres de productos que los consumidores consideran falsos o engañosos.

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La empresa afirma que la cantidad de azúcar procede de la leche con proteína. Starbucks señaló que no añade azúcar a las bebidas y que los jarabes utilizados para saborizar los productos no contienen azúcar. Según NBC News, la compañía indicó que brinda información sobre azúcar, calorías y personalización a través de sus anuncios, menús, sitio web y aplicación.

Qué exige la FDA para usar la etiqueta sin azúcar

El apartado 101.60 del Código de Regulaciones Federales establece que expresiones como “sugar free”, “no sugar”, “zero sugar” o “sugarless” solo pueden utilizarse cuando el alimento o bebida tiene menos de 0,5 gramos de azúcares por cantidad de referencia habitual de consumo y por porción declarada. La regla contempla excepciones para productos que cumplan requisitos específicos, según la normativa de la FDA.

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La regulación no limita el concepto de azúcar a los ingredientes incorporados durante la fabricación. El apartado 101.9 del mismo código define los azúcares totales como la suma de monosacáridos y disacáridos libres, con ejemplos que incluyen glucosa, fructosa, sacarosa y lactosa. De acuerdo con el texto normativo, la lactosa de la leche cuenta como azúcar total para los fines de etiquetado.

La categoría “no added sugar” responde a requisitos diferentes. La norma permite utilizar esa expresión cuando no se agregan azúcares durante el procesamiento o envasado y cuando se cumplen otras condiciones. Según el Código de Regulaciones Federales, una bebida sin azúcar añadida puede contener azúcares inherentes a los ingredientes, como leche, frutas o jugos.

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La demanda sostiene que esa distinción no autoriza el uso de “Sugar-Free” para bebidas con entre 13 y 21 gramos de azúcar total. Starbucks sostiene que la información disponible para los clientes comunica que los productos contienen azúcar natural de la leche, aunque no azúcar añadida. Según ABC News, las fichas de los productos incluyen datos sobre calorías, grasas, proteínas y azúcar total.

Starbucks rechazó la demanda judicial por considerar que carece de mérito y aseguró que defenderá su posición en los tribunales. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La demanda también cuestiona las advertencias sobre calorías

Los consumidores también alegan que Starbucks no incorporó una advertencia exigida para los productos que usan una declaración de “sin azúcar” pero no son bajos o reducidos en calorías. La norma federal establece que, en esos casos, la expresión debe ir acompañada por una frase como “not a low calorie food”, “not a reduced calorie food” o “not for weight control”. Según The Wall Street Journal, este es uno de los argumentos adicionales de la demanda.

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La regulación permite evitar esa advertencia si el producto está etiquetado como bajo o reducido en calorías bajo los requisitos específicos previstos por la FDA. Las bebidas analizadas en el reclamo tendrían entre 270 y 340 calorías por presentación venti, según el expediente citado por ABC News. Esa cifra forma parte del planteo de los demandantes y todavía no fue evaluada por un tribunal.

Starbucks introdujo su línea de bebidas proteicas en septiembre de 2025. La empresa presenta estos productos como preparaciones con leche al 2% y proteína de suero, además de opciones con jarabes sin azúcar. De acuerdo con la información oficial de Starbucks, las bebidas proteicas y sus opciones de personalización están disponibles en Estados Unidos y Canadá.

Qué puede ocurrir con la demanda contra Starbucks

La causa se encuentra en una etapa inicial y todavía no existe una decisión judicial sobre la validez de las acusaciones ni sobre la certificación de una clase nacional de consumidores. Starbucks rechazó el reclamo y señaló: “We believe these claims have no merit”. Según NBC News, la compañía anticipó que defenderá su posición en el proceso.

El tribunal deberá resolver, entre otros puntos, si la denominación “Sugar-Free” puede coexistir con la presencia de azúcar natural procedente de la leche y si la información nutricional disponible para los consumidores cumple con las obligaciones aplicables. La resolución también podría abordar el alcance de las advertencias sobre calorías reclamadas por los demandantes, de acuerdo con USA Today.

Mientras el caso avanza, los consumidores pueden revisar las fichas nutricionales de Starbucks para distinguir entre azúcar total y azúcar añadida. La demanda no modificó el menú ni suspendió la venta de las ocho bebidas; cualquier cambio dependerá de una decisión judicial, un acuerdo entre las partes o una modificación voluntaria de la empresa, según la información publicada por Associated Press.