Las llamas del gasoducto de Ward se elevaron en la oscuridad de la noche mientras varios departamentos de bomberos voluntarios convergían sobre el lugar (Kimberly Terrell)

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Una explosión en un gasoducto de gas natural sacudió la noche del sábado 21 de noviembre la zona rural del condado de Sumter, en el oeste de Alabama, y desató un incendio de grandes proporciones que las autoridades quedó extinguido en las primeras horas del domingo.

El fuego no dejó heridos, pero obligó a la empresa operadora a declarar una condición de fuerza mayor y a cortar un tramo clave de su red de distribución.

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El resplandor fue tan intenso que se vio desde otros estados: usuarios en redes sociales y meteorólogos reportaron avistamientos a más de 80 kilómetros (50 millas) de distancia, cruzando la frontera con Misisipi.

La Southern Natural Gas Company confirmó que el escape de gas que originó el siniestro ocurrió a las 11:27 p.m., hora del centro, cerca de Ward, una pequeña localidad rural próxima a la línea estatal, tal como recogió WTOK.

Un gasoducto en el oeste de Alabama protagonizó una de las explosiones más impactantes del año en la región, con consecuencias que aún se evalúan (James Spann)

La respuesta de emergencia en el lugar

El Pleasant Hill Volunteer Fire Department informó en sus redes sociales que sus bomberos, junto a otras siete brigadas voluntarias del condado, se movilizaron pasada la medianoche para asistir a las autoridades del condado de Sumter tras lo que describieron como “una explosión mayor en el gasoducto que provocó un incendio secundario en la vegetación circundante”, según publicó WBRC.

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Ninguna persona resultó herida y no se registraron daños en estructuras, confirmó Marcus Campbell, presidente de la Comisión del condado de Sumter.

Southern Natural Gas confirmó que tanto los servicios de emergencia como sus propios equipos “aseguraron el área” y que el incendio quedó extinguido en las primeras horas del domingo.

Tras el incidente, la compañía realizó las notificaciones exigidas a los organismos reguladores, según indicó en su comunicado recogido por WTOK.

Ocho brigadas de bomberos voluntarios coordinaron sus esfuerzos en plena madrugada para contener un incendio secundario en la vegetación lindante al gasoducto (Greg Parrish)

El impacto operativo para la red de distribución

Uno de los datos operativos más relevantes del episodio lo informó el diario AL.com: Southern Natural Gas declaró una condición de force majeure, lo que redujo el volumen de gas natural que puede circular por la zona.

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La empresa aclaró que, por el momento, no prevé consecuencias para sus clientes, aunque aún no informó cuándo volverá a operar el segmento comprometido.

El tramo afectado corresponde a la línea South Main Loop, al este de la estación compresora de York, según notificó la compañía a través de un aviso de interrupción no programada, tal como consignó WBRC. La causa del siniestro permanece bajo investigación.

La declaración de fuerza mayor activa un protocolo que limita los compromisos contractuales de la empresa y abre interrogantes sobre la capacidad de la red en la región (Butler Vol. Fire Dept. )

El registro visual del siniestro

Las primeras imágenes del incendio circularon en redes sociales pocas horas después del incidente.

Un video y fotografías captados por Kimberly Terrell, residente de la zona, registraron las llamas desde corta distancia.

Wes Wyatt fue uno de los primeros en amplificar el material de Terrell en redes sociales. Por su parte, James Spann, de ABC 33/40, precisó que los avistamientos llegaron desde localidades tan distantes como Demopolis y Taylorsville, al otro lado de la frontera con Misisipi.

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Un video filmado a pocos metros del gasoducto en llamas documentó la magnitud del escape antes de que las autoridades acordonaran el área (James Spann)

La situación en las comunidades vecinas

La alcaldesa de York —localidad de aproximadamente 2.400 habitantes ubicada a unos 19 kilómetros (12 millas) al norte de Ward—, Renee Ward Pringle, salió públicamente a tranquilizar a los residentes.

En una publicación en sus redes sociales a la 1:40 a.m. del domingo, la funcionaria indicó que las instalaciones de gas de la ciudad no estaban en la zona de peligro inmediato, aunque aclaró que la situación seguía bajo evaluación.

“No queremos hacer ninguna afirmación prematura sobre la seguridad pública”, afirmó Pringle, según consignó Black Belt News Network.

La alcaldesa de York tomó la palabra en plena madrugada para evitar que la incertidumbre generara pánico entre los vecinos de una ciudad a 19 kilómetros del foco del incendio (Helen Witherspoon)

La ciudad de Livingston, con unos 3.400 habitantes, también comunicó que su servicio de gas no resultó afectado, tal como informó WAKA.

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Por su parte, Black Belt News Network reportó que hubo evacuaciones de residentes en Ward, aunque esa información no cuenta con confirmación oficial hasta el momento.

La Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Sumter no respondió de forma inmediata a las consultas de los medios.