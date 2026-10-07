Skydance: cómo es la megaempresa que nació de la fusión entre Paramount y Warner Bros.

La operación, valuada en más de USD 110.000 millones, creó la mayor compañía de medios de Hollywood en décadas (Reuters/Imagen Ilustrativa Infobae)

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El martes se confirmó la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, valuada en USD 81.000 millones que asciende a casi USD 110.000 millones si se incluye la deuda, que creó la compañía de medios de entretenimiento más grande de Hollywood en décadas.

La nueva entidad se llama Skydance y está encabezada por David Ellison, quien asume como director ejecutivo con el mandato de integrar dos estudios con más de un siglo de historia y competir contra Netflix, Disney y las grandes tecnológicas.

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Paramount+ y HBO Max seguirán operando por separado hasta que se defina su unificación (REUTERS/Brendan McDermid)

Skydance reúne bajo un mismo techo franquicias que hasta ayer pertenecían a mundos corporativos separados: Misión Imposible, Harry Potter, el universo DC, Top Gun, El Padrino y Star Trek conviven ahora con Game of Thrones, Bob Esponja y Ted Lasso.

La compañía controla también dos de los servicios de streaming más grandes del mercado —Paramount+ y HBO Max— y dos de las principales cadenas de noticias del país: CNN y CBS News, lo que coloca a Ellison al frente de un poder mediático sin precedentes en la era moderna.

David Ellison, director ejecutivo de Skydance, encabeza la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (REUTERS/Jeenah Moon)

Los streamers se unificarán, pero sin fecha ni nombre definidos

Paramount+ y HBO Max seguirán operando de forma separada en lo inmediato. Skydance confirmó que ambos servicios “se unificarán en un único servicio con el tiempo”, aunque no precisó plazos.

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Juntos superan los 200 millones de suscriptores; la base de HBO Max casi duplica la de Paramount+, lo que anticipa que el branding del servicio combinado podría inclinarse hacia ese nombre, aunque Warner Bros. Discovery ya había intentado eliminar “HBO” en favor de “Max” en el pasado.

Los canales de cable y televisión abierta de ambas compañías —HBO, TNT, HGTV, Food Network, CBS, MTV, BET y Nickelodeon— tampoco mostrarán cambios inmediatos, según dijo J. Christopher Hamilton, profesor de la escuela de comunicación S.I. Newhouse de la Universidad de Syracuse, a AP.

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“No creo que el consumidor vaya a observar diferencias en la organización, ya sea en aumentos de precios de suscripción a HBO Max o a Paramount+, ni en la nueva programación del primer trimestre”, declaró Hamilton a la agencia internacional. Además agregó: “Va a llevar tiempo que terminen de definir qué cambios generarán la menor disrupción posible para los suscriptores, pero también para la industria”.

El logotipo de Skydance aparece rodeado por marcas de cine y televisión asociadas a las empresas Paramount y Warner (Captura de video: @ellisonskydance)

La grilla de contenidos ya tiene grandes títulos confirmados para 2027

Las líneas de producción de ambas compañías siguieron funcionando durante todo el proceso de fusión. El proyecto de mayor envergadura del lado de Warner Bros. es el relanzamiento de Harry Potter como serie, con el estreno de la primera temporada previsto para Navidad en HBO Max y la segunda ya en rodaje.

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La tercera temporada de The Pitt —que ganó el Emmy a mejor drama en sus dos primeras ediciones— está en marcha y apunta a una entrega a principios de 2027. Mientras que, The White Lotus termina de rodar su cuarta temporada en la Riviera Francesa y se estrenaría en algún punto del año próximo.

Del lado de Paramount+, la programación está dominada por las creaciones del guionista Taylor Sheridan, con nuevas temporadas confirmadas de Landman, Tulsa King y varios derivados de Yellowstone. Sin embargo, hay una variable de peso: el contrato de Sheridan con Paramount vence en 2028, momento en que pasaría a NBC Universal.

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El actor Dominic McLaughlin sostiene una varita mágica durante su interpretación del personaje Harry Potter (HBO Max)

En cine, Spielberg y Cooper entre las primeras apuestas de la fusión

En el terreno cinematográfico, Paramount anunció en los últimos días dos proyectos de alto perfil: una película de G.I. Joe protagonizada por Bradley Cooper y dirigida por Danny McBride, y un filme de Transformers en formato live-action con Steven Spielberg como productor ejecutivo.

La apuesta consolida la orientación de la compañía hacia franquicias de gran escala, un camino que viene recorriendo desde hace más de una década con Misión Imposible, Star Trek y Sonic, entre otras.

Warner Bros., por su parte, llegó a esta fusión en un momento de buen desempeño: en 2025 acumuló 30 nominaciones y 11 premios Oscar, incluido el de mejor película por “Una Batalla Tras Otra”, bajo la conducción de Michael De Luca y Pam Abdy. Sin embargo, ninguno de los dos continuará en la compañía fusionada, lo que generó reacciones en el mundo creativo.

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El cineasta Tony Gilroy calificó sus salidas como “un cambio sísmico en Hollywood de una magnitud que no recuerdo” y agregó: “Son personas de cine de verdad. Y estos estudios son estudios de verdad. No hay razón para que los fusionen o los desmonten”.

Los nuevos responsables de la rama cinematográfica serán los co-presidentes de Paramount Motion Pictures, Josh Greenstein y Dana Goldberg. Mientras que James Gunn y Peter Safran continuarán al frente de DC Studios.

La compañía también incluirá Clockwork, la nueva rama de cine independiente de Warner Bros., con Christian Parkes como director y proyectos de realizadores como Sean Baker y Park Chan-wook en desarrollo.

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Steven Spielberg vuelve a ‘Transformers’ y prepara el regreso de la esencia original (REUTERS)

La deuda combinada supera los USD 80.000 millones y el ajuste ya comenzó

Skydance asume la fusión con una deuda consolidada de aproximadamente USD 80.000 millones, una de las cargas más pesadas del sector.

Ellison designó a Ynon Kreiz —ex director ejecutivo de Mattel— como co-CEO para supervisar las operaciones cotidianas y liderar la integración, con un objetivo declarado de USD 6.000 millones en ahorro, que provendría en parte de la consolidación tecnológica y de proveedores en la nube, aunque también se anticipan recortes de empleos en toda la industria.

El directorio incorporó además a Bobby Kotick, ex CEO de Activision Blizzard; a Laurene Powell Jobs, fundadora de Emerson Collective y propietaria de The Atlantic, y al ex primer ministro británico Tony Blair como asesor.

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Los analistas de MoffettNathanson, la firma estadounidense de análisis e investigación de medios, telecomunicaciones y tecnología, proyectan que la compañía podría alcanzar un EBITDA de USD 16.000 millones en 2028. Esa medida refleja las ganancias generadas por la actividad principal antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. También estiman que los ingresos podrían llegar a USD 70.000 millones hacia 2030.

Bobby Kotick, ex director ejecutivo de Activision Blizzard, se incorporó al directorio de Skydance (REUTERS/Brendan McDermid)

Las salas de cine esperan 30 títulos anuales y ven el acuerdo con cautela

Para los exhibidores cinematográficos, la fusión incluye un compromiso formal de estrenar al menos 30 películas por año en salas durante los primeros dos ejercicios, número que subiría a 32 a partir del tercero.

Para 2026, la cartera combinada podría superar esa cifra con unos 36 estrenos, entre ellos una secuela de Superman, una continuación de la película de Minecraft y A Quiet Place Part III.

El mercado doméstico de cines viene con buen viento: la taquilla norteamericana acumula una suba de 19,5% respecto al año pasado y está a punto de cruzar la barrera de USD 8.000 millones en la semana.

Cinema United, la asociación del sector, informó que los propietarios de salas reinvirtieron USD 2.700 millones en sus instalaciones durante los últimos dos años.

Michael O’Leary, presidente y CEO del organismo, señaló que las condiciones impuestas a Skydance en el decreto de consentimiento —que incluyen mayor producción de películas, plazos de exclusividad teatral y acceso a los catálogos históricos de Paramount y Warner Bros.— permitirán a los cines “adaptarse y prosperar”.

La secuela de Superman forma parte de los 36 estrenos previstos por Skydance para 2026 (Warner Bros. Pictures vía AP)

La independencia editorial de CNN y CBS queda bajo un comité

La fusión también despertó atención en el ámbito periodístico. Ellison y su padre Larry Ellison son considerados aliados del presidente Donald Trump, quien expresó públicamente su aprobación del acuerdo.

Trump, que ya había prohibido el ingreso de CNN y otros medios a la Casa Blanca semanas antes, declaró a los periodistas: “Va a ser una gran compañía. Es una gran fusión. Me alegra que la hayan aprobado”.

CNN y CBS News pasan a integrar la nueva estructura mediática encabezada por David Ellison (AP Foto/Mike Stewart)

Como parte del acuerdo con los estados que intentaron bloquear la operación, Ellison se comprometió a crear un comité de independencia editorial para supervisar a CNN y CBS News.

Mark Thompson continuará como director de CNN y Bari Weiss seguirá al frente de CBS News, reportando de forma separada a Ellison y a Kreiz.