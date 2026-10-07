Tormenta Tropical Isaias se forma en el golfo de México: provocará lluvias en Campeche, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco

El centro de Isaias se localizó aproximadamente a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La tormenta tropical Isaias se formó sobre el golfo de México y provocará lluvias fuertes, actividad eléctrica, rachas de viento y oleaje elevado en estados del oriente y sureste del país durante este miércoles.

El centro del ciclón se encuentra sobre el mar, entre las costas de Veracruz y Yucatán, y se desplaza hacia el este-noreste. Su circulación transportará humedad hacia la vertiente del Golfo y la península de Yucatán.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacionaprevé precipitaciones intensas en Campeche y Yucatán, y lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Isaias?

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Isaias se localizó aproximadamente a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

La tormenta presentaba las siguientes condiciones:

Vientos máximos sostenidos: 65 kilómetros por hora.

Rachas de viento: 85 kilómetros por hora.

Desplazamiento: este-noreste.

Velocidad de avance: 13 kilómetros por hora.

Ubicación: zona central del golfo de México.

Un ciclón recibe la clasificación de tormenta tropical cuando sus vientos máximos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 kilómetros por hora. Al llegar a 65 kilómetros por hora, el sistema superó el umbral necesario para recibir el nombre de Isaias.

PUBLICIDAD

La trayectoria presentada por el SMN mantiene al centro de la tormenta sobre el golfo de México. El pronóstico gráfico contempla que el sistema pueda ganar fuerza durante su recorrido hacia el norte, aunque su intensidad y desplazamiento pueden modificarse.

Campeche y Yucatán tendrán lluvias intensas

Las precipitaciones más abundantes relacionadas con la circulación de Isaias serán intensas, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros, en el norte de Campeche y el norte y oeste de Yucatán.

En ambas entidades se esperan tormentas acompañadas por descargas eléctricas, reducción de visibilidad y rachas de viento. Las lluvias pueden acumularse rápidamente en zonas urbanas y comunidades con drenaje insuficiente.

PUBLICIDAD

Además, se pronostican vientos sostenidos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Campeche y Yucatán.

El oleaje alcanzará entre uno y dos metros de altura en el litoral de Campeche. Las embarcaciones menores y prestadores de servicios turísticos deberán consultar las indicaciones de las capitanías de puerto antes de ingresar al mar.

Veracruz, Tamaulipas y Tabasco recibirán lluvias muy fuertes

La costa de Tamaulipas, el centro y sur de Veracruz, así como el litoral de Tabasco, tendrán lluvias muy fuertes, con acumulaciones estimadas de 50 a 75 milímetros.

En la costa veracruzana se prevé viento de componente norte de entre 30 y 40 kilómetros por hora, acompañado por rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Para las costas de Tamaulipas y Tabasco se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. En Tabasco, el viento será de componente sur.

También habrá oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, por lo que la navegación y las actividades recreativas pueden enfrentar restricciones.

La combinación de suelo húmedo, lluvias persistentes y viento incrementará el riesgo de:

Caída de árboles y ramas.

Derribo de anuncios publicitarios.

Encharcamientos e inundaciones.

Incremento de los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en regiones montañosas.

Visibilidad reducida en carreteras.

Interrupciones en el suministro eléctrico.

Corrientes marinas peligrosas.

Quintana Roo también será afectado por Isaias

El norte y oeste de Quintana Roo recibirán lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros debido a la circulación de la tormenta tropical y al ingreso de humedad.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones podrían causar encharcamientos e inundaciones locales, especialmente en zonas urbanas y sitios cercanos a cuerpos de agua. También se esperan descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

La población deberá evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas y mantenerse alejada de árboles, postes, anuncios o estructuras ligeras.

Aunque el centro de Isaias permanece distante de Quintana Roo, sus bandas nubosas pueden extenderse sobre la península y provocar periodos de lluvia durante el día.

Otro posible ciclón provocará tormentas en el Pacífico

Mientras Isaias avanza sobre el golfo de México, el SMN mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur mexicano.

PUBLICIDAD

Este segundo sistema, en combinación con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionará lluvias intensas en la costa de Guerrero; norte, centro y suroeste de Oaxaca, además del centro y este de Chiapas.

Se esperan lluvias muy fuertes en el sur de Jalisco, Colima, la costa, centro y este de Michoacán, suroeste del Estado de México, Morelos y sur de Puebla.

También habrá precipitaciones fuertes en el norte y centro de Sinaloa, suroeste de Chihuahua, oeste de Durango, sur de Nayarit, Ciudad de México y Tlaxcala.

PUBLICIDAD

En las costas de Guerrero y Oaxaca se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, además de oleaje de dos a tres metros de altura.

Riesgo de inundaciones y deslaves por las lluvias

Las precipitaciones fuertes, muy fuertes e intensas podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Los acumulados más importantes pueden ocasionar inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos.

La población deberá evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados. También se recomienda no permanecer cerca de laderas que presenten grietas, caída de piedras, inclinación de árboles o escurrimientos repentinos.

Los bancos de niebla asociados con la humedad pueden reducir la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros, especialmente en áreas montañosas de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

PUBLICIDAD

El SMN mantendrá vigilancia sobre la evolución de Isaias y el sistema del Pacífico. Las personas que viven en zonas costeras deberán consultar los avisos de la Comisión Nacional del Agua y atender las instrucciones de las autoridades locales de Protección Civil.