El Niño impulsa una temporada récord de huracanes en el Pacífico: ya superó el promedio anual

Imagen satelital proporcionada por la NOAA muestra el huracán Polo frente a la costa suroeste de México y el huracán Odalys, a la izquierda, el jueves 24 de septiembre de 2026 (NOAA)

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El Pacífico atraviesa una temporada de huracanes por encima de los valores habituales, con un número de ciclones que ya supera el promedio anual cuando todavía faltan más de dos meses para el cierre oficial.

La combinación de aguas más cálidas y el regreso de El Niño ha favorecido una sucesión de tormentas que impactó en la costa mexicana y mantuvo bajo alerta a Hawái.

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De acuerdo con información de Associated Press, el Pacífico oriental y el Pacífico central acumulan cuatro tormentas tropicales más de lo normal para esta etapa del año. La temporada en el Pacífico oriental se extiende del 15 de mayo al 30 de noviembre, por lo que aún queda un tramo relevante en el que pueden formarse nuevos sistemas.

El meteorólogo Brian McNoldy, especialista en huracanes de la Universidad de Miami, advirtió que el actual episodio podría alcanzar una intensidad excepcional. “Se está convirtiendo quizás en el fenómeno de El Niño más fuerte jamás registrado”, afirmó.

El Niño elevó la actividad tropical en el Pacífico

El Niño altera los patrones habituales de viento y temperatura sobre el océano. Durante estos episodios, los vientos de baja altitud que normalmente cruzan el Pacífico de este a oeste se debilitan y, en algunos momentos, pueden cambiar de dirección.

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Esa modificación repercute sobre la circulación atmosférica y crea condiciones más favorables para el desarrollo de ciclones tropicales en ciertas zonas del océano.

La cizalladura del viento asociada a El Niño redujo la formación de tormentas tropicales en el océano Atlántico durante la presente temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de El Niño también está asociada a temperaturas globales elevadas, sequías, incendios forestales y cambios en las precipitaciones en distintos continentes. McNoldy prevé que el fenómeno alcance su máxima expresión durante el próximo invierno y se mantenga activo hasta 2027.

El contraste con el Atlántico es marcado. Mientras el Pacífico registra una actividad intensa, el fenómeno suele aumentar la cizalladura del viento en el Atlántico, una condición que dificulta la organización de los huracanes. Por ese motivo, la temporada atlántica se ha mantenido con escasa actividad tropical durante este año.

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El Pacífico oriental ya superó su promedio de tormentas

Entre 1991 y 2020, el Pacífico oriental registró un promedio de 15 tormentas con nombre por temporada. Sin embargo, el balance de 2026 ya excede esa referencia antes de terminar septiembre, según explicó Matthew Rosencrans, principal pronosticador de huracanes estacionales del Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

“Superar el promedio anual en septiembre es otra historia”, señaló Rosencrans, citado por AP. La cifra sugiere que la temporada mantiene un ritmo inusual incluso antes de entrar en su fase final.

La intensidad de varios sistemas también ha llamado la atención de los especialistas. Tres huracanes del Pacífico alcanzaron la categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson. Con ello igualaron el récord registrado en 2002, otro año marcado por El Niño.

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El huracán Polo fue uno de esos fenómenos. La tormenta afectó la costa del Pacífico de México durante la semana y osciló entre las categorías 4 y 5. En paralelo, otros ciclones mantuvieron bajo vigilancia a zonas insulares y costeras de la región.

El Niño Costero de magnitud extraordinaria eleva el riesgo de lluvias de hasta 80 y 100 milímetros por día en la costa norte de Perú durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada más activa documentada en el Pacífico oriental fue la de 1992, con 25 tormentas con nombre. En el Pacífico central, el récord corresponde a 2015, cuando se contabilizaron 14 sistemas. Ese mismo año se formaron nueve huracanes mayores, de categoría 3 o superior, en el Pacífico oriental, aunque la mayoría permaneció sobre aguas abiertas.

Hawái enfrenta una tercera amenaza en pocas semanas

La situación es especialmente sensible en Hawái, donde dos huracanes ya dejaron daños durante el último mes. Lala, en agosto, y Lowell, a comienzos de septiembre, destruyeron o dañaron más de 510 viviendas y provocaron pérdidas estimadas en USD 168 millones para la infraestructura pública.

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El huracán Polo impactó en la costa de México tras registrar fluctuaciones de intensidad entre las categorías 4 y 5 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lala también ocasionó USD 21,5 millones en daños en 38 escuelas. A esas consecuencias se suma un episodio de inundaciones ocurrido en marzo, considerado el peor de las últimas dos décadas en el archipiélago, y un terremoto de magnitud 6,0 que sacudió el estado en mayo.

Ahora, el huracán Nolo, que se fortaleció durante la noche del jueves, plantea una nueva amenaza. Los pronósticos indicaban que podía dejar acumulados de lluvia medidos en pies, una magnitud equivalente a decenas de centímetros o más de un metro en algunas áreas, con riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Si Nolo llega a impactar en el archipiélago, sería el tercer huracán de la temporada que obliga a Hawái a prepararse de forma directa. El gobernador Josh Green describió 2026 como un año distinto a cualquier otro que recuerde.

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La llegada del huracán Nolo representa la tercera amenaza directa de la temporada para el archipiélago de Hawái en pocas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1957, dos huracanes pasaron a menos de 320 kilómetros de Hawái, pero una secuencia similar no volvió a registrarse durante más de medio siglo. La situación cambió en 2014, 2016 y 2018, años en los que varios sistemas se aproximaron al estado. La actual temporada, sin embargo, concentra una sucesión de impactos en un período mucho más corto.

Para las autoridades meteorológicas, la acumulación de desastres presenta un desafío adicional. John Bravender, meteorólogo coordinador de alertas, señaló que la población no solo enfrenta el desgaste de prepararse para fenómenos que podrían no tocar tierra, sino que debe recuperarse de daños recientes mientras se organiza ante una nueva amenaza.

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“Estos impactos devastadores siguen ocurriendo y, mientras nos recuperamos, tenemos que prepararnos para el próximo evento”, expresó Bravender. La secuencia, añadió, consume recursos y profundiza la presión sobre comunidades que aún reparan viviendas, redes eléctricas y servicios públicos.