El Congreso de Estados Unidos señaló a Webull como riesgo para la seguridad nacional por sus vínculos con China. (REUTERS/ARCHIVO)

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Un comité del Congreso de Estados Unidos señaló a Webull como un posible riesgo para la seguridad nacional por sus vínculos corporativos, tecnológicos y laborales con China. El informe cuestionó la presentación pública de la plataforma como una empresa estadounidense y advirtió sobre la exposición de fondos y datos de sus clientes.

La investigación, difundida por CNBC, sostiene que la firma conserva dependencias estructurales de entidades y operaciones sujetas a la legislación de Beijing. La compañía rechazó las conclusiones y afirmó que el documento contiene errores e inferencias sin respaldo.

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El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, integrado por legisladores de ambos partidos, concluyó que existe una “profunda brecha” entre la imagen comercial de Webull y el control efectivo de la empresa con sede en San Petersburgo, Florida.

Según el informe, la arquitectura de propiedad, la fuerza laboral técnica, la infraestructura tecnológica, el movimiento transfronterizo de datos, el financiamiento corporativo y los mecanismos de cumplimiento de la plataforma mantienen lazos estructurales con la República Popular China.

El documento advirtió que las inquietudes aumentaron desde octubre de 2025, cuando Webull comenzó a custodiar directamente el efectivo de sus clientes. Para los legisladores, esa decisión generó una exposición estructural de miles de millones de dólares en capital estadounidense.

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La plataforma de inversión digital cuenta con 28 millones de usuarios globales y ofrece servicios en 18 mercados a través de una red internacional de corredoras autorizadas. Sus clientes pueden operar con acciones, fondos cotizados en bolsa, opciones, futuros, participaciones fraccionadas y activos digitales.

Anthony Denier, director ejecutivo de Webull Corporatio. (REUTERS/ARCHIVO)

La principal preocupación del Congreso es que los sistemas tecnológicos centrales, el personal especializado y los flujos de datos de Webull podrían seguir sujetos a normas chinas que permiten exigir cooperación a las compañías, incluso mediante transferencias de información.

El informe vinculó la tecnología y la plantilla de Webull con China

El comité sostuvo que las operaciones de desarrollo de software, los conductos de datos y la ingeniería principal de la empresa dependen de infraestructura alcanzada de forma directa por las leyes de Beijing.

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La investigación también señaló que los sistemas críticos de respaldo, el personal y los movimientos de información podrían quedar expuestos a exigencias de inteligencia y presiones del Partido Comunista Chino.

De acuerdo con CNBC, la estructura empresarial incluye a Webull Corporation, una sociedad de cartera registrada en las Islas Caimán. El informe indicó que esa entidad administra USD 24.600 millones en activos de clientes.

La compañía posee además una firma de cartera estadounidense, Webull Holdings (US) Inc. No obstante, los legisladores identificaron dentro de su red corporativa a Webull Technologies Pte. Ltd., una entidad con sede en Singapur.

El reporte también mencionó a una subsidiaria ubicada en China continental que participa en el desarrollo tecnológico y en las operaciones de la plataforma. Los antecedentes del negocio se remontan a Hunan Fumi Information Technology Co., Ltd., una empresa china que lanzó originalmente la actividad.

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La firma fue fundada en 2016 por Wang Anquan, un exdirectivo de Alibaba y Xiaomi. Entre sus competidores figuran Robinhood, Charles Schwab y E-Trade.

El logo of the application Webull (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

La comisión afirmó que Webull informó datos incompletos sobre sus empleados

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China había solicitado información a Webull en 2024. Según sus conclusiones, la empresa afirmó inicialmente que no tenía oficinas ni empleados en la República Popular China y que toda su plantilla se encontraba en Estados Unidos.

El informe sostuvo que esa descripción no reflejaba la situación operativa de la empresa. La subsidiaria Hunan Weibu habría llegado a 863 empleados, equivalentes al 62% de la fuerza laboral mundial de Webull.

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El presidente del comité, el republicano de Michigan John Moolenaar, afirmó a CNBC que las operaciones de Webull en China ponen en riesgo a los inversores estadounidenses y a sus datos.

“Los inversores deberían considerar esta información al elegir con quién hacen negocios”, dijo Moolenaar. El legislador añadió que el uso de proveedores tecnológicos de China continental y una estructura de propiedad vinculada con ese país podrían exponer los datos de los usuarios al principal adversario de Estados Unidos.

La plataforma Webull registra 28 millones de usuarios distribuidos en 18 mercados internacionales. (REUTERS/ARCHIVO)

El informe se publicó tras una cumbre de tono mayormente cordial entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en septiembre. También antecede a nuevos encuentros previstos entre ambos mandatarios antes de fin de año.

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Para los legisladores, el caso refleja una inquietud más amplia en el Capitolio: la posibilidad de que el Gobierno chino establezca posiciones dentro del sistema financiero estadounidense que puedan utilizarse para perturbar la economía ante una escalada del conflicto entre ambos países.

Webull rechazó las acusaciones y defendió sus controles de datos

Un vocero de Webull cuestionó que el comité divulgara el reporte sin pedir previamente aclaraciones a la compañía. “Es profundamente decepcionante”, sostuvo el representante de la firma ante el medio.

La empresa aseguró que sus actividades en Estados Unidos se realizan desde su sede central global en San Petersburgo y desde su oficina de Nueva York. También indicó que los datos de sus clientes estadounidenses se almacenan dentro del país.

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El vocero afirmó que el acceso a la información sensible está bajo control estadounidense. Además, aseguró que Webull está dispuesta a responder preguntas con el mismo grado de transparencia que ofrece a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y otros reguladores internacionales.

Tras conocerse el contenido del informe, las acciones de Webull cayeron cerca de 30% en las operaciones previas a la apertura del mercado.