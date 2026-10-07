Estados Unidos

El cómplice del peor tiroteo escolar de Canadá: un estadounidense que financió, planificó y prometió difundir la masacre

La Fiscalía federal acusó a James Cody Bryant de conspirar durante seis meses con la joven autora del ataque que dejó ocho muertos en Columbia Británica

Un arresto en Estados Unidos abre una nueva dimensión en el caso del tiroteo que paralizó a Canadá en febrero (Western Standard/ Jordon Kosik/Handout via REUTERS)
Un arresto en Estados Unidos abre una nueva dimensión en el caso del tiroteo que paralizó a Canadá en febrero (Western Standard/ Jordon Kosik/Handout via REUTERS)
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Durante meses, la pequeña comunidad de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica, creyó que el ataque más mortífero en una escuela canadiense en una década había sido obra de una sola persona. Este martes, las autoridades federales de Estados Unidos demostraron que no fue así.

Tal como informó AP News, James Cody Bryant, de 30 años y residente de Bellingham, en el estado de Washington, fue arrestado y acusado de haber guiado, financiado y alentado a la autora de la masacre durante seis meses.

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El fiscal interino Neil Floyd calificó el cargo —“conspiración para cometer asesinato en un país extranjero”— como “novedoso” para un caso de estas características.

El fiscal interino del Distrito Oeste de Washington encabezó la conferencia de prensa en la que se anunció el arresto de Bryant (REUTERS/David Ryder)
El fiscal interino del Distrito Oeste de Washington encabezó la conferencia de prensa en la que se anunció el arresto de Bryant (REUTERS/David Ryder)

El ataque y la autora

La tiradora fue Jesse Van Rootselaar, de 18 años, una mujer trans que había comenzado su transición aproximadamente seis años antes del ataque.

La propia Real Policía Montada de Canadá (RCMP) la identificó tal como ella se identificaba pública y socialmente: como mujer.

El 10 de febrero de 2026 mató a su madre y a su padrastro en su domicilio antes de atacar la Tumbler Ridge Secondary School, en la Columbia Británica.

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Dentro del establecimiento, asesinó a cinco estudiantes de entre 12 y 13 años y a un asistente educativo, e hirió a otras 25 personas.

Van Rootselaar murió por una herida de bala autoinfligida mientras se encontraba en el interior del colegio.

Van Rootselaar abandonó la escuela cuatro años antes del ataque y no tenía vínculos conocidos con el establecimiento al momento de la masacre (RCMP/Handout via REUTERS/Archivo)
Van Rootselaar abandonó la escuela cuatro años antes del ataque y no tenía vínculos conocidos con el establecimiento al momento de la masacre (RCMP/Handout via REUTERS/Archivo)

La comunidad, ubicada en el piedemonte de las Montañas Rocosas a más de 1.000 kilómetros al noreste de Vancouver, cuenta con una escuela secundaria de unos 175 alumnos.

Bryant y Van Rootselaar se habían conocido años antes a través de Omegle, una plataforma de videochat. Según la acusación formal, los dos mantuvieron contacto diario durante los seis meses previos al ataque.

En una comunicación, canalizada por la plataforma Discord, Bryant ofreció en repetidas ocasiones consejos tácticos sobre cómo llevar a cabo los asesinatos para causar el mayor impacto posible.

Tumbler Ridge es una ciudad de montaña con menos de 3.000 habitantes que nunca había vivido una tragedia de esta magnitud (REUTERS/Jennifer Gauthier)
Tumbler Ridge es una ciudad de montaña con menos de 3.000 habitantes que nunca había vivido una tragedia de esta magnitud (REUTERS/Jennifer Gauthier)

El rol de Bryant antes de la masacre

El papel de Bryant no se limitó a la planificación verbal. Las autoridades federales afirmaron que el detenido transfirió dinero a Van Rootselaar para que comprara un encendedor destinado a fabricar un dispositivo explosivo.

Bryant también le indicó que eliminara los mensajes intercambiados y que usara redes privadas virtuales (VPN) para evitar ser rastreado.

Bryant envió fondos para adquirir materiales que Van Rootselaar usaría para construir un artefacto casero (United States Department of Justice/Handout via REUTERS)
Bryant envió fondos para adquirir materiales que Van Rootselaar usaría para construir un artefacto casero (United States Department of Justice/Handout via REUTERS)

Según AP News, Bryant también acordó retransmitir el ataque a través de Twitch para amplificar la notoriedad de la autora.

“Además de proveer fondos, asesoramiento técnico y artículos concretos para el tiroteo, Bryant acordó transmitir en vivo el ataque para maximizar la notoriedad de la autora”, aseguró Floyd durante una conferencia de prensa.

Los dos se conocieron en una plataforma de videochat aleatoria y mantuvieron una relación en línea durante años antes de la tragedia (REUTERS/David Ryder)
Los dos se conocieron en una plataforma de videochat aleatoria y mantuvieron una relación en línea durante años antes de la tragedia (REUTERS/David Ryder)

Las investigaciones y las consecuencias legales

De acuerdo con AP News, los investigadores accedieron a la cuenta de Twitch de Van Rootselaar y reconstruyeron que, antes de entrar al colegio, la autora había iniciado una transmisión desde su vehículo con un rifle y un fusil en el regazo.

El caso tiene una dimensión adicional de alcance tecnológico y legal. En abril de 2026, siete familias de víctimas presentaron una demanda civil contra la empresa OpenAI después de que se revelara que Van Rootselaar había utilizado ChatGPT para planificar el ataque.

En paralelo, la jefatura forense de Columbia Británica ordenó una pesquisa pública para examinar las circunstancias de la tragedia y formular recomendaciones de prevención. El anuncio situó como eje la identificación y atención de personas en crisis, en especial en comunidades rurales y remotas.

El caso de Tumbler Ridge se convirtió en un punto de inflexión para el debate sobre el rol de la tecnología y la salud mental en los tiroteos masivos (United States Department of Justice/Handout via REUTERS)
El caso de Tumbler Ridge se convirtió en un punto de inflexión para el debate sobre el rol de la tecnología y la salud mental en los tiroteos masivos (United States Department of Justice/Handout via REUTERS)

El asistente comisionado de la RCMP, Elija Rain, indicó que las autoridades canadienses contactaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos poco después del tiroteo, a partir de pistas halladas en las cuentas en línea de la autora.

Bryant realizó su primera comparecencia judicial este martes por la tarde y quedó detenido a la espera de una audiencia preliminar fijada para el 20 de octubre. La oficina del defensor público federal que lo representa no respondió a las solicitudes de comentario.

Nada devolverá las ocho vidas arrebatadas en febrero, pero es importante que quienes son responsables rindan cuentas”, afirmó Floyd ante los periodistas.

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