Estados Unidos

El caso Guthrie, estancado: el único detenido vuelve a prisión por drogas y armas pero la madre de Savannah sigue sin aparecer

Ocho meses después, Nancy Guthrie sigue desaparecida y el caso permanece sin respuestas

El hombre captado en el video nunca fue identificado. Las autoridades no descartan que sea el responsable del secuestro (FBI)
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El 1 de febrero de 2026, Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la conductora de Today Savannah Guthrie, fue sustraída de su vivienda en el barrio Catalina Foothills de Tucson, Arizona.

Desde entonces, no hay sospechosos identificados públicamente, las recompensas no fueron reclamadas y su paradero sigue siendo un misterio. El caso es uno de los más seguidos del país.

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Primer plano de dos mujeres sonrientes, Savannah Guthrie a la izquierda con chaqueta de mezclilla y Nancy Guthrie a la derecha con un cárdigan gris, al aire libre
Savannah Guthrie no abandonó la conducción de Today mientras busca respuestas sobre el paradero de su madre (Reuters)

La única detención visible en toda la investigación fue la de Luke Daley, de 37 años, a quien agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Pima interceptaron el 13 de febrero durante un control de tránsito en el estacionamiento de un Culver’s.

Al mismo tiempo, allanaron el hogar de su madre, ubicado a unos tres kilómetros (aproximadamente dos millas) del domicilio de Guthrie.

Retrato policial de un hombre con cabello corto, barba y camiseta blanca frente a una pared con una insignia dorada de la policía
Daley fue detenido y liberado en febrero. Su regreso a prisión no tiene nada que ver con el caso que lo hizo conocido (Departamento del Sheriff del Condado de Pima)

Pocas horas después del procedimiento, Daley quedó en libertad. Su abogado, Chris Scileppi, fue categórico al respecto.

“Mi cliente no tiene ningún vínculo con Nancy Guthrie y no posee información relacionada con su secuestro”, declaró Scileppi en un comunicado recogido por Fox News. “Al igual que toda la comunidad de Tucson, tanto él como su madre esperan que Nancy regrese sana y salva con su familia”, añadió.

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Ninguna de las pistas recibidas hasta ahora derivó en un arresto vinculado al secuestro (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)
Ninguna de las pistas recibidas hasta ahora derivó en un arresto vinculado al secuestro (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

Detenido de nuevo, pero por otra causa

El arresto del 30 de septiembre de 2026 responde a causas completamente distintas, tal como confirmó un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima a Fox News.

“Luke Daley fue ingresado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Pima el 30 de septiembre de 2026. Este arresto no guarda relación con el caso de Nancy Guthrie”, sostuvo el funcionario.

Daley arrastra una extensa hoja de antecedentes penales y condenas previas. Registros judiciales obtenidos por Arizona Unsolved revelan que enfrenta dos acusaciones de delito grave: tenencia ilegal de armas y posesión de un narcótico.

El Sheriff del Condado de Pima lleva meses al frente de una investigación que no ha producido resultados públicos (REUTERS/Rebecca Noble)
El Sheriff del Condado de Pima lleva meses al frente de una investigación que no ha producido resultados públicos (REUTERS/Rebecca Noble)

El procedimiento del 30 de septiembre se inició durante una verificación de su libertad condicional, en la que agentes hallaron dos armas de fuego —una de ellas con un cargador colocado— y una bolsa con aproximadamente 0,7 gramos de una sustancia que dio positivo para crack. Se trata de acusaciones formales, no de una condena.

Esos cargos se suman a un expediente previo por drogas y armas en el que ya cumplía libertad condicional, cuya revocación los fiscales ya habían solicitado.

Fotografía policial de un hombre con cabello oscuro, barba corta y camiseta azul claro frente a un fondo gris
El historial de Daley incluye condenas previas, libertad condicional activa y causas abiertas por drogas y armas de fuego (Arizona Department of Corrections)

Una investigación sin sospechosos y con millones en recompensas sin reclamar

Las cámaras Nest instaladas en la puerta del domicilio de Guthrie captaron a un hombre enmascarado en las inmediaciones alrededor del momento del secuestro. Esa persona sigue sin ser identificada.

El FBI difundió dos imágenes obtenidas de ese sistema de cámaras, aunque aclaró que no es posible determinar si ambas corresponden al mismo individuo.

El sospechoso fue descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura (entre 5 pies 9 y 5 pies 10 pulgadas), de contextura mediana, que llevaba una mochila negra de la marca Ozark Trail.

Más de USD 1.200.000 esperan a quien aporte datos útiles. Hasta ahora, nadie se presentó (FBI vía AP)
Más de USD 1.200.000 esperan a quien aporte datos útiles. Hasta ahora, nadie se presentó (FBI vía AP)

La familia de Guthrie recibió dos mensajes enviados a través de formularios de denuncia digital de distintos medios de comunicación: uno con una exigencia de rescate y otro en el que los supuestos captores afirmaban que había fallecido de manera inesperada.

Las autoridades no confirmaron la autenticidad de ninguno de los dos ni pudieron identificar a sus remitentes, tal como informó Fox News.

La recompensa acumulada por información que conduzca a su paradero asciende a más de USD 1.200.000, monto que permanece sin reclamar.

Quienes cuenten con datos útiles pueden comunicarse al 1-800-CALL-FBI o al servicio de denuncias anónimas de Tucson, Crime Stoppers, al 520-88-CRIME.

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