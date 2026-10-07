Carreras universitarias en California: qué ganan los graduados según la universidad y por qué la diferencia puede llegar al doble

Las carreras de ingeniería, ciencias, tecnología y enfermería registran los salarios más altos para los graduados universitarios en California (REUTERS/Noah Berger/File Photo)

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Las carreras de ingeniería, ciencias, tecnología y enfermería son las que generan los ingresos más altos entre los graduados universitarios de California, con salarios que superan los $130.000 anuales a pocos años de recibir el título.

Así lo revela un análisis de datos federales realizado por la organización dedicada a la educación superior HEA Group (HEA) sobre miles de egresados que recibieron préstamos o subsidios federales.

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La universidad donde se curse la carrera también incide: para la misma disciplina, en algunos casos, la diferencia salarial entre instituciones puede duplicar o triplicar los ingresos, informó Los Angeles Times.

Mejores salarios en enfermería del sistema CSU, no de las universidades de élite

La enfermería es una de las excepciones al patrón dominante. En la mayoría de las carreras, las universidades más selectivas concentran los mayores sueldos. En enfermería, los graduados con ingresos más altos provienen mayoritariamente del sistema de la Universidad Estatal de California (CSU), que además ofrece una formación accesible, frecuentemente sin necesidad de préstamos estudiantiles.

En administración de empresas, la carrera más cursada del estado, con cerca de 20.000 graduados en un período de dos años, el promedio salarial es de $74.271 cuatro años después de completar los estudios, según el HEA.

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Pero esa cifra promedio encubre diferencias marcadas: un graduado de UC Berkeley percibe cerca de $150.000 anuales, mientras que uno de Cal State San Bernardino gana $56.361, menos de la mitad.

Las universidades privadas concentran los diez salarios más altos en administración de empresas

El sistema de la Universidad Estatal de California concentra a los graduados de enfermería con los ingresos más elevados de la disciplina (Canva)

Entre los programas con al menos 100 graduados en dos años, los diez mayores ingresos en administración de empresas corresponden predominantemente a instituciones privadas: USC, la Universidad de San Diego, Pepperdine University, la Universidad de Redlands y Chapman University integran ese grupo. Solo tres universidades públicas aparecen entre las diez primeras: UC Berkeley en el primer puesto, Cal Poly San Luis Obispo en el segundo y UC Irvine en el noveno.

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Psicología, la segunda carrera más cursada, con alrededor de 10.300 graduados en 2018 y 2019, también registra diferencias por institución. Los egresados de la Universidad del Sur de California (USC) obtienen una mediana de casi $70.500, frente a los aproximadamente $46.000 de quienes se graduaron en Cal Poly Humboldt, según el análisis.

Varios factores explican estas disparidades, según los especialistas consultados por el Los Angeles Times. Las instituciones más selectivas admiten estudiantes con perfiles académicos que ya anticipan un mejor desempeño laboral. Los mercados también varían por zona: los salarios en el Área de la Bahía, donde predomina el sector tecnológico, son más altos que en el Valle Inland, orientado a la logística.

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Michael Itzkowitz, presidente del HEA Group, señaló al Los Angeles Times que las universidades privadas también pueden ubicarse en lo más alto por sus servicios de empleo, su selectividad y la red de contactos de sus estudiantes.

“Los alumnos con ayuda federal en instituciones más selectivas estarán rodeados de compañeros mucho más ricos que los de otras instituciones”, afirmó, y citó investigaciones que demuestran que esa exposición favorece la movilidad económica.

Movilidad económica: el CSU a la cabeza pese a los salarios más bajos de sus graduados

Los graduados en psicología de la Universidad del Sur de California alcanzan una mediana de ingresos de 70.500 dólares (AP Photo)

Los diez menores ingresos para egresados de administración de empresas corresponden en su totalidad a instituciones del sistema CSU, con Cal State San Bernardino en el último puesto. Tomás Gómez-Arias, decano del Jack Brown College of Business and Public Administration de esa universidad, explicó al Los Angeles Times que una gran parte de los graduados proviene de familias de bajos ingresos y trabaja en el sector público y en logística en el Valle Inland, con salarios sólidos en comunidades donde el costo de vida es menor.

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En 2025, el HEA Group y la College Futures Foundation publicaron un informe sobre movilidad económica universitaria, definida por la proporción de estudiantes de ingresos bajos y medios atendidos y la velocidad con que recuperan el costo de sus estudios, en el que el sistema CSU obtuvo los mejores resultados: nueve de los diez primeros puestos, incluyendo Cal State San Bernardino. “Estamos intentando aumentar las oportunidades de nuestros estudiantes”, dijo Gómez-Arias, quien mencionó que la institución trabaja en ampliar el acceso a pasantías.

Proyecciones salariales y costo real del título, dos variables para cruzar

Para los estudiantes que buscan maximizar sus ingresos, los especialistas coinciden en que los datos salariales son solo una parte del cálculo. Julia Duncheon, profesora asociada de educación en la Universidad de Washington, recomendó al Los Angeles Times que primero identifiquen qué universidades están a su alcance académicamente y luego consideren los ingresos de los graduados junto con otros factores, como el desarrollo del pensamiento crítico. “Tiendo a recomendar que piensen de manera integral”, dijo.

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Especialistas en educación recomiendan analizar el costo real de la carrera junto con las proyecciones salariales (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

Itzkowitz advirtió que un ingreso elevado tras el egreso debe contrastarse con el costo real de obtener ese título.

Diane Cheng, vicepresidenta de política del Institute for Higher Education Policy, organización de políticas de educación superior con sede en Washington D.C. (IHEP), ofreció una perspectiva más amplia: los graduados universitarios, sin importar la institución, tienen medianas de ingreso más altas que quienes solo completaron la secundaria.

“Pueden sentirse bastante seguros de que estarán mejor que si nunca hubieran asistido a la universidad”, señaló Cheng en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.