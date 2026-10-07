Combatieron incendios mientras estaban presos: California ahora reconocerá su experiencia para trabajar como bomberos forestales

El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 2483 para certificar la formación de bomberos en prisión (CalMatters)

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El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley AB 2483, una norma que otorgará certificaciones oficiales y preferencias de contratación a personas que combatieron incendios forestales durante su encarcelamiento y buscan trabajar en el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado, conocido como Cal Fire.

La medida, denominada Formerly Incarcerated Firefighter Certification and Employment Program, fue impulsada por la asambleísta demócrata de Los Ángeles Sade Elhawary. De acuerdo con la organización de noticias CalMatters, la ley apunta a resolver una dificultad que enfrentaban numerosos integrantes de cuadrillas penitenciarias: al recuperar la libertad, su formación y experiencia no siempre eran reconocidas para acceder a empleos formales en la lucha contra incendios.

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El programa establece que Cal Fire, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California y los campamentos de conservación deberán coordinar un sistema para documentar las capacitaciones completadas por las personas encarceladas antes de su salida de prisión.

Las certificaciones deberán entregarse antes de la liberación

El estado de California acreditará la instrucción en comportamiento del fuego antes de la liberación de los participantes (AP)

A partir del 1 de julio de 2027, los participantes elegibles que concluyan la capacitación de Cal Fire mientras cumplen una condena deberán recibir una constancia escrita que detalle la instrucción obtenida. El texto legislativo contempla, entre otros contenidos, la formación forestal de Cal Fire y el curso S-190 sobre comportamiento del fuego en áreas silvestres.

La iniciativa busca que esa documentación sirva como respaldo concreto en futuras postulaciones laborales. La normativa establece que la experiencia en las cuadrillas de los campamentos de conservación podrá computar para determinados requisitos de puestos técnicos dentro de la agencia estatal.

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Elhawary sostuvo durante el tratamiento legislativo que las personas que integran estos equipos pasan por una capacitación práctica y trabajan en emergencias reales, pero hasta ahora podían regresar a sus comunidades sin una certificación que acreditara ese recorrido. “La AB 2483 garantiza que salgan con el certificado que necesitan para postularse a puestos iniciales en Cal Fire cuando regresen a casa”, afirmó la legisladora, de acuerdo con la transcripción de una audiencia publicada por CalMatters Digital Democracy.

La preferencia en las contrataciones no garantiza un puesto

Las modificaciones del proyecto sustituyeron la creación de cupos por una preferencia en los concursos de selección (REUTERS/Ringo Chiu)

Desde el 1 de enero de 2028, quienes cumplan con los requisitos podrán recibir preferencia en los procesos de selección para el cargo de Fire Fighter 1, una de las posiciones iniciales de Cal Fire. También se reconocerán períodos de entrenamiento y trabajo de campo para ciertas vacantes de Forestry Technician, vinculadas a tareas de mitigación de combustibles forestales.

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La norma no crea una cuota obligatoria de contratación ni asegura empleos automáticos. Para acceder a la preferencia, las personas aspirantes deberán contar con la certificación vigente, haber formado parte de una cuadrilla penitenciaria y satisfacer las condiciones mínimas del puesto.

Ese punto fue central en la negociación política que precedió a la aprobación. CalMatters informó que una propuesta similar no había avanzado el año anterior debido, en parte, a inquietudes sobre la creación de cupos. La versión finalmente promulgada reemplazó esa posibilidad por una preferencia dentro de los concursos, sin eliminar la competencia por los cargos.

Royal Ramey llevó su propia experiencia al debate de la ley

La discusión contó con la participación de Royal Ramey, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Forestry and Fire Recruitment Program. Ramey trabajó como bombero mientras estaba encarcelado y luego debió completar una academia convencional para desarrollar su carrera fuera del sistema penitenciario.

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Durante una audiencia legislativa, relató que pasó dos temporadas en el campamento de conservación Batista y que esa experiencia lo acercó a la profesión. También indicó que su organización ayudó a más de 360 personas a acceder a empleos relacionados con bosques e incendios, de las cuales 60 trabajan actualmente en Cal Fire.

“El proyecto les dice a los bomberos encarcelados que su experiencia, obtenida con esfuerzo, cuenta”, aseguró Ramey a CalMatters. Para el dirigente, la medida permite que las certificaciones logradas durante el cumplimiento de una condena se conviertan en un antecedente laboral utilizable y no en un documento que limite sus posibilidades de empleo.

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La ley aprobada prevé que el sistema de certificación entre en vigor en 2027 y que las preferencias de contratación comiencen al año siguiente, siempre que los aspirantes reúnan las condiciones técnicas exigidas por Cal Fire.