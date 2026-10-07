Estados Unidos

Combatieron incendios mientras estaban presos: California ahora reconocerá su experiencia para trabajar como bomberos forestales

La norma AB 2483 reconocerá la formación de antiguos reclusos y les dará prioridad en concursos iniciales de Cal Fire a partir de 2028

El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 2483 para certificar la formación de bomberos en prisión (CalMatters)
El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 2483 para certificar la formación de bomberos en prisión (CalMatters)
Guardar

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley AB 2483, una norma que otorgará certificaciones oficiales y preferencias de contratación a personas que combatieron incendios forestales durante su encarcelamiento y buscan trabajar en el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado, conocido como Cal Fire.

La medida, denominada Formerly Incarcerated Firefighter Certification and Employment Program, fue impulsada por la asambleísta demócrata de Los Ángeles Sade Elhawary. De acuerdo con la organización de noticias CalMatters, la ley apunta a resolver una dificultad que enfrentaban numerosos integrantes de cuadrillas penitenciarias: al recuperar la libertad, su formación y experiencia no siempre eran reconocidas para acceder a empleos formales en la lucha contra incendios.

PUBLICIDAD

El programa establece que Cal Fire, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California y los campamentos de conservación deberán coordinar un sistema para documentar las capacitaciones completadas por las personas encarceladas antes de su salida de prisión.

Las certificaciones deberán entregarse antes de la liberación

Un masivo incendio forestal en el centro de California amenaza más de 800 estructuras y deja 3 heridos
El estado de California acreditará la instrucción en comportamiento del fuego antes de la liberación de los participantes (AP)

A partir del 1 de julio de 2027, los participantes elegibles que concluyan la capacitación de Cal Fire mientras cumplen una condena deberán recibir una constancia escrita que detalle la instrucción obtenida. El texto legislativo contempla, entre otros contenidos, la formación forestal de Cal Fire y el curso S-190 sobre comportamiento del fuego en áreas silvestres.

La iniciativa busca que esa documentación sirva como respaldo concreto en futuras postulaciones laborales. La normativa establece que la experiencia en las cuadrillas de los campamentos de conservación podrá computar para determinados requisitos de puestos técnicos dentro de la agencia estatal.

PUBLICIDAD

Elhawary sostuvo durante el tratamiento legislativo que las personas que integran estos equipos pasan por una capacitación práctica y trabajan en emergencias reales, pero hasta ahora podían regresar a sus comunidades sin una certificación que acreditara ese recorrido. “La AB 2483 garantiza que salgan con el certificado que necesitan para postularse a puestos iniciales en Cal Fire cuando regresen a casa”, afirmó la legisladora, de acuerdo con la transcripción de una audiencia publicada por CalMatters Digital Democracy.

La preferencia en las contrataciones no garantiza un puesto

Las modificaciones del proyecto sustituyeron la creación de cupos por una preferencia en los concursos de selección (REUTERS/Ringo Chiu)
Las modificaciones del proyecto sustituyeron la creación de cupos por una preferencia en los concursos de selección (REUTERS/Ringo Chiu)

Desde el 1 de enero de 2028, quienes cumplan con los requisitos podrán recibir preferencia en los procesos de selección para el cargo de Fire Fighter 1, una de las posiciones iniciales de Cal Fire. También se reconocerán períodos de entrenamiento y trabajo de campo para ciertas vacantes de Forestry Technician, vinculadas a tareas de mitigación de combustibles forestales.

La norma no crea una cuota obligatoria de contratación ni asegura empleos automáticos. Para acceder a la preferencia, las personas aspirantes deberán contar con la certificación vigente, haber formado parte de una cuadrilla penitenciaria y satisfacer las condiciones mínimas del puesto.

Ese punto fue central en la negociación política que precedió a la aprobación. CalMatters informó que una propuesta similar no había avanzado el año anterior debido, en parte, a inquietudes sobre la creación de cupos. La versión finalmente promulgada reemplazó esa posibilidad por una preferencia dentro de los concursos, sin eliminar la competencia por los cargos.

Royal Ramey llevó su propia experiencia al debate de la ley

La discusión contó con la participación de Royal Ramey, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Forestry and Fire Recruitment Program. Ramey trabajó como bombero mientras estaba encarcelado y luego debió completar una academia convencional para desarrollar su carrera fuera del sistema penitenciario.

Durante una audiencia legislativa, relató que pasó dos temporadas en el campamento de conservación Batista y que esa experiencia lo acercó a la profesión. También indicó que su organización ayudó a más de 360 personas a acceder a empleos relacionados con bosques e incendios, de las cuales 60 trabajan actualmente en Cal Fire.

El proyecto les dice a los bomberos encarcelados que su experiencia, obtenida con esfuerzo, cuenta”, aseguró Ramey a CalMatters. Para el dirigente, la medida permite que las certificaciones logradas durante el cumplimiento de una condena se conviertan en un antecedente laboral utilizable y no en un documento que limite sus posibilidades de empleo.

La ley aprobada prevé que el sistema de certificación entre en vigor en 2027 y que las preferencias de contratación comiencen al año siguiente, siempre que los aspirantes reúnan las condiciones técnicas exigidas por Cal Fire.

Temas Relacionados

CaliforniaBomberosLeyCapacitaciones laboralesEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Política, perros y pistolas: así terminó una discusión sobre Trump entre dos hombres en un parque de Ohio

Un comentario sobre un titular de diario desató un altercado que incluyó agresión física y disparos mutuos. Además, dejó a ambos involucrados con cargos penales y consecuencias que cambiarán sus vidas para siempre

Política, perros y pistolas: así terminó una discusión sobre Trump entre dos hombres en un parque de Ohio

De los viajes a París y mansiones VIP a la acusación de espionaje para China: la doble vida de Wanying Zhang que destapó el FBI

Ropa de diseñador, restaurantes costosos y propiedades en Orange County. La historia de la empresaria acusada de vigilar al hijo del presidente de Taiwán

De los viajes a París y mansiones VIP a la acusación de espionaje para China: la doble vida de Wanying Zhang que destapó el FBI

Florida activa una alerta sanitaria tras detectar dengue adquirido en el condado

El Departamento de Salud confirmó una infección sin vínculo con viajes y pidió a los residentes reforzar la prevención, eliminar agua estancada y usar repelente contra mosquitos

Florida activa una alerta sanitaria tras detectar dengue adquirido en el condado

Arrestan a una pareja de California acusada de abuso infantil: tenían 21 hijos nacidos por gestación subrogada

Las autoridades sostienen que Guojun Xuan y Silvia Zhang sometieron a los menores a situaciones de violencia y castigos extremos. Los niños fueron retirados del domicilio luego de que el golpe a un bebé destapara el escándalo

Arrestan a una pareja de California acusada de abuso infantil: tenían 21 hijos nacidos por gestación subrogada

El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU, pese a la ausencia de acuerdo geopolítico entre EEUU y China

Grynspan, Rodrigues-Birkett, Grossi y Otunnu son los candidatos con más posibilidades, pero la decisión final depende de Trump y Xi

El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU, pese a la ausencia de acuerdo geopolítico entre EEUU y China

TECNO

GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

Alertan que las notificaciones de emergencia de ChatGPT para adolescentes fallan en situaciones de riesgo

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Amazon elimina una función de Alexa que todavía era usada por sus altavoces Echo: estos son los modelos afectados

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este miércoles

ENTRETENIMIENTO

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

‘Al Este del Edén’ acumula millones de reproducciones en Netflix y devuelve la popularidad a la novela original más de 70 años después

La familia de C.S. Lewis alaba el trabajo de Greta Gerwig en ‘Las Crónicas de Narnia’: “Hemos visto su pasión sincera, será una película de enorme éxito”

MUNDO

Batalla sin tregua por el control del estrecho de Bab el-Mandeb: brutal choque de milicias rivales en la costa de Yemen

Batalla sin tregua por el control del estrecho de Bab el-Mandeb: brutal choque de milicias rivales en la costa de Yemen

Las universidades británicas piden a sus académicos revelar vínculos con China tras un alerta de espionaje

Rusia niega que haya riesgo de epidemia de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora del instituto de Siberia

Rusia atacó con drones y misiles seis regiones de Ucrania: al menos 19 muertos y daños en energía e industria militar

La lección de Malawi: cuando la salvación de una especie desata el caos local