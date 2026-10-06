Un ex agente de la CIA acusado de robar USD 40 millones en lingotes de oro se declaró culpable

Esta imagen, facilitada por el Departamento de Justicia de EE. UU. e incluida en un documento judicial, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados en la vivienda de David J. Rush durante un registro realizado el 19 de mayo de 2026 en Ashburn, Virginia. (Foto AP/Departamento de Justicia vía AP)

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El exfuncionario de alto rango de la CIA David J. Rush se declaró culpable este martes en Virginia de fraude electrónico por utilizar su cargo y fondos públicos para adquirir inmuebles de lujo en Florida y cientos de lingotes de oro valorados en más de USD 40 millones, según documentos judiciales.

Rush, de 49 años y residente de Ashburn, Virginia, afronta una pena máxima de 20 años de prisión. El juez federal de distrito Michael Nachmanoff fijó la sentencia para el 28 de enero en Alexandria, Virginia.

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Rush ideó dos programas gubernamentales falsos para justificar operaciones que buscaban su beneficio personal: uno, supuestamente clasificado, para comprar y revender propiedades del sur de Florida; otro, presentado como una actividad gubernamental sensible, para obtener lingotes de oro. El Departamento de Justicia calcula que el perjuicio para el Estado ascendió a unos USD 194 millones.

De acuerdo con una presentación de la fiscalía, Rush intentó hace varios meses autorizar de forma fraudulenta la liberación de USD 100 millones de un contrato gubernamental.

También ordenó a otra persona transferir cerca de USD 145 millones a una sociedad de cartera creada bajo sus instrucciones. Con esos recursos adquirió cuatro propiedades descritas como lujosas en Palm Beach y Hobe Sound, en Florida, según el documento.

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ARCHIVO – El sello de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el 13 de abril de 2016, en las oficinas generales del organismo en Langley, Virginia. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo)

Las pérdidas atribuidas a su conducta incluyen más de USD 1,8 millones en vuelos chárter privados que autorizó para uso personal y cargó al Gobierno federal, informó el Departamento de Justicia.

Los fiscales sostuvieron que Rush utilizó su autoridad oficial y credenciales inventadas para respaldar sus instrucciones. El expediente judicial señala: “Rush used his legitimate government authority and manufactured personal bona fides to create confidence in his directions”.

Oro, dinero y una fuente secreta

En presentaciones judiciales previas, la fiscalía indicó que Rush guardó en su vivienda de Virginia lingotes de oro del Gobierno federal valorados en unos USD 46 millones.

El exfuncionario fue detenido después de que los investigadores registraran su casa e incautaran aproximadamente 300 lingotes de oro, cerca de USD 2 millones en efectivo y unos 35 relojes de lujo, según una declaración jurada de un agente del FBI. Un juez ordenó que permaneciera detenido sin fianza tras su primera comparecencia judicial este año.

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La nueva presentación también afirma que Rush admitió ante los investigadores que proporcionó a un funcionario de un Gobierno extranjero información sobre la identidad de una fuente secreta de Estados Unidos. El documento no identifica al país que representaba ese funcionario.

En una audiencia celebrada en junio, la abogada defensora Jessica Carmichael afirmó que, al comienzo del caso, Rush no enfrentaba cargos vinculados con los lingotes. “Mr. Rush never claimed they were his”, dijo Carmichael, quien sostuvo que su cliente los había obtenido de forma adecuada y los mantenía bajo llave en una caja de seguridad en el sótano.

Credenciales falsas y reacción de las autoridades

Las autoridades acusaron además a Rush de mentir a colegas, contratistas gubernamentales y empleadores sobre sus antecedentes académicos y militares. Según la investigación, afirmó falsamente que había sido piloto de la Marina y que obtuvo una licenciatura en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, y una maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

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La declaración jurada del FBI concluyó que no fue piloto naval ni asistió a ninguna de esas instituciones. Rush se alistó en la Marina en 1997 y recibió una baja honorable de la Reserva de la Marina de Estados Unidos, con rango de teniente, en 2015.

El fiscal general Todd Blanche afirmó en un comunicado: “Federal employees are entrusted with serving the American people, not themselves”.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que la agencia remitió el caso al FBI después de que una investigación interna detectara indicios de los delitos de Rush. “David Rush abused his position and betrayed the public trust and should be held fully accountable for his actions”, declaró Ratcliffe.

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