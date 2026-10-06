Murió el telepredicador Jim Bakker a los 86 años: escándalos, prisión y la venta de falsos remedios contra el coronavirus

El carismático pastor, famoso por fundar el programa "The PTL Club" junto a su exesposa Tammy Faye y amasar una fortuna en los años 80, falleció este lunes. Su masivo legado en la televisión cristiana quedó ensombrecido por un sonado escándalo sexual y una condena por fraude millonario que lo llevó a prisión en 1989. (Fuente: WBIR Channel 10 )

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El telepredicador estadounidense Jim Bakker falleció el lunes a los 86 años, según anunció su esposa, Lori Bakker, en un mensaje publicado en la página de Facebook de su programa de televisión. “Con el corazón roto les comunico que mi amado esposo, Jim Bakker, partió a la presencia del Señor esta noche”, escribió. El comunicado no incluyó la causa ni las circunstancias de la muerte.

Bakker fue uno de los telepredicadores más influyentes de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Junto a su primera esposa, Tammy Faye, construyó un imperio de televisión cristiana que llegó a millones de hogares, aunque su carrera quedó marcada por un escándalo sexual, una condena por fraude y varios años de prisión. Tras su liberación, volvió a la televisión y acumuló nuevas controversias hasta sus últimos años.

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Una publicación en redes sociales anuncia el falso fallecimiento del televangelista estadounidense Jim Bakker. (The Jim Bakker Show)

Quién fue Jim Bakker, el telepredicador que creó el imperio de PTL

Bakker nació en Muskegón, Míchigan, y conoció a Tammy Faye en el North Central Bible College de Mineápolis. Se casaron en 1961. Su camino hacia la televisión comenzó con un espectáculo de marionetas en una iglesia, al que siguió una invitación del telepredicador Pat Robertson para llevar el formato a su canal en Portsmouth, Virginia. Entre 1966 y 1973, la pareja condujo el programa 700 Club a nivel nacional, según informó CNN.

El telepredicador estadounidense Jim Bakker falleció a los 86 años según anunció su esposa Lori Bakker.

En 1974, los Bakker se instalaron en Charlotte, Carolina del Norte, para fundar la red Inspiration Network y lanzar The PTL Club, siglas de Praise the Lord (“Alabad al Señor”) y también de People That Love (“Gente que se ama”). Cuatro años después, inauguraron el complejo Heritage USA en Fort Mill, Carolina del Sur, un parque temático cristiano de 930 hectáreas que en 1986 recibió a más de 6 millones de visitantes, según CNN, lo que lo convirtió en la tercera atracción más visitada del país, detrás de Walt Disney World y Disneyland.

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Jim Bakker y Tammy Faye fundaron la red Inspiration Network y lanzaron el programa The PTL Club en Carolina del Norte.

En su momento de mayor audiencia, PTL llegaba a 12 millones de suscriptores a través de 1.300 sistemas de cable y generaba más de USD 128 millones anuales, según las mismas fuentes.

Bakker lanzó además la primera red de satélite cristiana para distribuir su mensaje —“Dios te ama. De verdad que sí“— en todo el país y en el extranjero. El estilo del programa era informal y conversacional, próximo al formato de los programas de entrevistas diurnos, pero con un enfoque religioso. Tammy Faye aportaba una presencia extrovertida, conocida por su canto, su llanto frecuente al aire y su exuberante maquillaje.

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El escándalo sexual y la caída de PTL en 1987

El 19 de marzo de 1987, Bakker renunció al ministerio de PTL tras la revelación de que había tenido un encuentro sexual con Jessica Hahn, una secretaria de iglesia, en 1980, y que luego pagó para mantener el asunto en reserva. Bakker reconoció el encuentro ante The Charlotte Observer, pero sostuvo que había sido “manipulado de manera maliciosa por ex amigos y colegas traidores”.

Hahn, por su parte, afirmó que existió una agresión sexual; Bakker rechazó esa acusación, según informó NBC News. El pago para silenciar a Hahn ascendió a USD 265.000 en fondos del ministerio, de acuerdo con The Guardian.

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Jim Bakker renunció a PTL en 1987 tras la revelación de un pago con fondos del ministerio a Jessica Hahn.

La caída del imperio fue acelerada: en junio de 1987, tres meses después de la renuncia de Bakker, PTL solicitó la protección por quiebra del Capítulo 11. También en 1987, Tammy Faye Bakker ingresó al Centro Betty Ford por adicción a medicamentos recetados, según CNN.

La condena por fraude y los años de prisión de Jim Bakker

En diciembre de 1988, la justicia federal acusó a Bakker de fraude y conspiración. La fiscalía sostuvo que había estafado a sus seguidores por USD 158 millones mediante la venta de membresías vacacionales vitalicias en Heritage USA que no podía garantizar, y que desvió USD 3,7 millones para costear un estilo de vida que incluía varias propiedades, automóviles de lujo, abrigos de piel y una caseta para perros con aire acondicionado, de acuerdo con The Guardian.

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El parque temático cristiano Heritage USA recibió a más de seis millones de visitantes durante 1986.

En 1989, un jurado lo declaró culpable de los 24 cargos en su contra. El juez Robert Potter lo condenó a 45 años de prisión. La pena fue reducida en apelación y Bakker cumplió poco menos de cinco años antes de obtener la libertad condicional en diciembre de 1994. Tammy Faye, que no fue imputada, lo acompañó durante el juicio, pero se divorció de él en 1992, mientras permanecía preso, y al año siguiente se casó con Roe Messner, el contratista que había construido Heritage USA. Murió de cáncer en 2007.

El regreso de Jim Bakker a la televisión y la polémica en pandemia

Tras su liberación, Bakker abandonó la llamada “teología de la prosperidad” que lo había hecho famoso y publicó un libro titulado I Was Wrong (“Me equivoqué”). En 1998 conoció a Lori Graham mientras trabajaba en un ministerio para personas sin hogar en Los Ángeles; ese mismo año se casaron. En 2003, la pareja lanzó The Jim Bakker Show, grabado desde el complejo Morningside, en Branson, Misuri, con un enfoque centrado en mensajes apocalípticos y productos de supervivencia, según NBC News.

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Un jurado federal declaró culpable a Jim Bakker de 24 cargos de fraude y conspiración en 1989.

En 2020, Bakker volvió a estar en el centro de la controversia. En un episodio del programa, él y un invitado presentaron un suplemento llamado Silver Solution como un posible tratamiento contra el coronavirus. El fiscal general de Misuri demandó a Bakker y a su productora por lo que calificó como una presentación engañosa del producto. “Cualquier persona que haya comprado Silver Solution del programa The Jim Bakker Show debe saber que no puede curar ni tratar el coronavirus”, advirtió la fiscalía. El caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en 2021, según NBC News y The Guardian.