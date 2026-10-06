Estados Unidos

Murió el telepredicador Jim Bakker a los 86 años: escándalos, prisión y la venta de falsos remedios contra el coronavirus

El icónico líder de la televisión cristiana, recordado por el imperio PTL junto a Tammy Faye, falleció sin conocerse la causa. Su trayectoria estuvo marcada por condenas judiciales y sonadas polémicas hasta sus últimos días

El carismático pastor, famoso por fundar el programa "The PTL Club" junto a su exesposa Tammy Faye y amasar una fortuna en los años 80, falleció este lunes. Su masivo legado en la televisión cristiana quedó ensombrecido por un sonado escándalo sexual y una condena por fraude millonario que lo llevó a prisión en 1989. (Fuente: WBIR Channel 10 )
Guardar

El telepredicador estadounidense Jim Bakker falleció el lunes a los 86 años, según anunció su esposa, Lori Bakker, en un mensaje publicado en la página de Facebook de su programa de televisión. “Con el corazón roto les comunico que mi amado esposo, Jim Bakker, partió a la presencia del Señor esta noche”, escribió. El comunicado no incluyó la causa ni las circunstancias de la muerte.

Bakker fue uno de los telepredicadores más influyentes de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Junto a su primera esposa, Tammy Faye, construyó un imperio de televisión cristiana que llegó a millones de hogares, aunque su carrera quedó marcada por un escándalo sexual, una condena por fraude y varios años de prisión. Tras su liberación, volvió a la televisión y acumuló nuevas controversias hasta sus últimos años.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación de Facebook con texto en inglés y la foto de Jim Bakker con una Biblia abierta
Una publicación en redes sociales anuncia el falso fallecimiento del televangelista estadounidense Jim Bakker. (The Jim Bakker Show)

Quién fue Jim Bakker, el telepredicador que creó el imperio de PTL

Bakker nació en Muskegón, Míchigan, y conoció a Tammy Faye en el North Central Bible College de Mineápolis. Se casaron en 1961. Su camino hacia la televisión comenzó con un espectáculo de marionetas en una iglesia, al que siguió una invitación del telepredicador Pat Robertson para llevar el formato a su canal en Portsmouth, Virginia. Entre 1966 y 1973, la pareja condujo el programa 700 Club a nivel nacional, según informó CNN.

Jim Bakker
El telepredicador estadounidense Jim Bakker falleció a los 86 años según anunció su esposa Lori Bakker.

En 1974, los Bakker se instalaron en Charlotte, Carolina del Norte, para fundar la red Inspiration Network y lanzar The PTL Club, siglas de Praise the Lord (“Alabad al Señor”) y también de People That Love (“Gente que se ama”). Cuatro años después, inauguraron el complejo Heritage USA en Fort Mill, Carolina del Sur, un parque temático cristiano de 930 hectáreas que en 1986 recibió a más de 6 millones de visitantes, según CNN, lo que lo convirtió en la tercera atracción más visitada del país, detrás de Walt Disney World y Disneyland.

PUBLICIDAD

Jim Bakker
Jim Bakker y Tammy Faye fundaron la red Inspiration Network y lanzaron el programa The PTL Club en Carolina del Norte.

En su momento de mayor audiencia, PTL llegaba a 12 millones de suscriptores a través de 1.300 sistemas de cable y generaba más de USD 128 millones anuales, según las mismas fuentes.

Bakker lanzó además la primera red de satélite cristiana para distribuir su mensaje —“Dios te ama. De verdad que sí“— en todo el país y en el extranjero. El estilo del programa era informal y conversacional, próximo al formato de los programas de entrevistas diurnos, pero con un enfoque religioso. Tammy Faye aportaba una presencia extrovertida, conocida por su canto, su llanto frecuente al aire y su exuberante maquillaje.

El escándalo sexual y la caída de PTL en 1987

El 19 de marzo de 1987, Bakker renunció al ministerio de PTL tras la revelación de que había tenido un encuentro sexual con Jessica Hahn, una secretaria de iglesia, en 1980, y que luego pagó para mantener el asunto en reserva. Bakker reconoció el encuentro ante The Charlotte Observer, pero sostuvo que había sido “manipulado de manera maliciosa por ex amigos y colegas traidores”.

Hahn, por su parte, afirmó que existió una agresión sexual; Bakker rechazó esa acusación, según informó NBC News. El pago para silenciar a Hahn ascendió a USD 265.000 en fondos del ministerio, de acuerdo con The Guardian.

Jim Bakker
Jim Bakker renunció a PTL en 1987 tras la revelación de un pago con fondos del ministerio a Jessica Hahn.

La caída del imperio fue acelerada: en junio de 1987, tres meses después de la renuncia de Bakker, PTL solicitó la protección por quiebra del Capítulo 11. También en 1987, Tammy Faye Bakker ingresó al Centro Betty Ford por adicción a medicamentos recetados, según CNN.

La condena por fraude y los años de prisión de Jim Bakker

En diciembre de 1988, la justicia federal acusó a Bakker de fraude y conspiración. La fiscalía sostuvo que había estafado a sus seguidores por USD 158 millones mediante la venta de membresías vacacionales vitalicias en Heritage USA que no podía garantizar, y que desvió USD 3,7 millones para costear un estilo de vida que incluía varias propiedades, automóviles de lujo, abrigos de piel y una caseta para perros con aire acondicionado, de acuerdo con The Guardian.

Jim Bakker
El parque temático cristiano Heritage USA recibió a más de seis millones de visitantes durante 1986.

En 1989, un jurado lo declaró culpable de los 24 cargos en su contra. El juez Robert Potter lo condenó a 45 años de prisión. La pena fue reducida en apelación y Bakker cumplió poco menos de cinco años antes de obtener la libertad condicional en diciembre de 1994. Tammy Faye, que no fue imputada, lo acompañó durante el juicio, pero se divorció de él en 1992, mientras permanecía preso, y al año siguiente se casó con Roe Messner, el contratista que había construido Heritage USA. Murió de cáncer en 2007.

El regreso de Jim Bakker a la televisión y la polémica en pandemia

Tras su liberación, Bakker abandonó la llamada “teología de la prosperidad” que lo había hecho famoso y publicó un libro titulado I Was Wrong (“Me equivoqué”). En 1998 conoció a Lori Graham mientras trabajaba en un ministerio para personas sin hogar en Los Ángeles; ese mismo año se casaron. En 2003, la pareja lanzó The Jim Bakker Show, grabado desde el complejo Morningside, en Branson, Misuri, con un enfoque centrado en mensajes apocalípticos y productos de supervivencia, según NBC News.

Jim Bakker
Un jurado federal declaró culpable a Jim Bakker de 24 cargos de fraude y conspiración en 1989.

En 2020, Bakker volvió a estar en el centro de la controversia. En un episodio del programa, él y un invitado presentaron un suplemento llamado Silver Solution como un posible tratamiento contra el coronavirus. El fiscal general de Misuri demandó a Bakker y a su productora por lo que calificó como una presentación engañosa del producto. “Cualquier persona que haya comprado Silver Solution del programa The Jim Bakker Show debe saber que no puede curar ni tratar el coronavirus”, advirtió la fiscalía. El caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en 2021, según NBC News y The Guardian.

Temas Relacionados

CristianismofraudeDesinformaciónEstados Unidos NoticiasEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York declara emergencia sanitaria por sarampión

La orden ejecutiva de Hochul amplía los profesionales autorizados a vacunar y entra en vigor el 5 de octubre, mientras Pensilvania supera los 1.000 contagios y el país atraviesa su peor año desde 1991

Nueva York declara emergencia sanitaria por sarampión

Nueva York y Nueva Jersey figuran entre los estados con partos más costosos

Un informe de FAIR Health mostró que los cargos por partos vaginales y cesáreas en ambos estados superan el promedio nacional, mientras los precios aumentaron hasta 28 % desde 2022

Nueva York y Nueva Jersey figuran entre los estados con partos más costosos

Qué pasó con Edgar Allan Poe antes de morir: los cuatro días que nadie pudo explicar

Lo hallaron vestido con ropa ajena, en delirio, repitiendo un nombre. Más de 170 años después, las hipótesis se acumulan y la verdad sigue sin aparecer

Qué pasó con Edgar Allan Poe antes de morir: los cuatro días que nadie pudo explicar

El arresto en Los Ángeles y la red de espías que Xi Jinping no quería que Estados Unidos descubriera

Una mujer de 34 años fue detenida cuando intentaba abordar un vuelo a China. Había filmado la vivienda y los vehículos del hijo del mandatario de Taiwán, y los datos llegaban directo a Beijing

El arresto en Los Ángeles y la red de espías que Xi Jinping no quería que Estados Unidos descubriera

Cómo el caso Christa Pike expuso la crisis de las ejecuciones en Estados Unidos: fallas en la inyección letal, métodos alternativos y la escasez de fármacos

Una hora para encontrar una vena y dos dosis que no funcionaron. Lo que ocurrió el 30 de septiembre en Tennessee puso al descubierto protocolos cuestionados, información que los gobiernos no divulgan y las diferencias entre lo que cada jurisdicción autoriza para ejecutar a sus condenados

Cómo el caso Christa Pike expuso la crisis de las ejecuciones en Estados Unidos: fallas en la inyección letal, métodos alternativos y la escasez de fármacos

TECNO

Meta reveló las estafas más comunes en internet: desde falsas inversiones hasta suplantaciones

Meta reveló las estafas más comunes en internet: desde falsas inversiones hasta suplantaciones

Sam Altman acusó a Elon Musk de ser un “abusón” y pidió no ceder ante sus ataques

PlayStation Plus ya tiene sus juegos de octubre: incluye un reciente título de Fórmula 1

“Hace cosas que no entendemos y no sabemos cómo detenerla”: Sam Altman advirtió sobre el riesgo de perder el control de la IA

Estados Unidos autorizó a una IA a recetar medicamentos sin que un doctor firme antes

ENTRETENIMIENTO

“Verity”, la película de Anne Hathaway y Dakota Johnson, recauda USD 61,8 millones en su estreno mundial

“Verity”, la película de Anne Hathaway y Dakota Johnson, recauda USD 61,8 millones en su estreno mundial

El rodaje de ‘Niños grandes 3′ paraliza Italia con Adam Sandler y el regreso del elenco original: “Va ser muy graciosa, nos lo estamos pasando increíble”

Apple TV presenta “Nocturno”, el thriller policial con Liev Schreiber y Stephen Graham

‘The Batman: Parte II’ vuelve a pausar su rodaje debido a un “asunto personal” del director Matt Reeves

‘Sicario 3′ sigue adelante con el reparto original pero nuevo director y guionista: así será la esperada película con Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro

MUNDO

Dos buques mercantes sufrieron ataques en las costas de Bulgaria en el mar Negro: uno se hundió y buscan a la tripulación

Dos buques mercantes sufrieron ataques en las costas de Bulgaria en el mar Negro: uno se hundió y buscan a la tripulación

La OMS le exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste neumónica en Siberia

Israel puso en alerta a su Ejército en vísperas del aniversario del 7 de octubre

Arabia Saudita confirmó ataques hutíes contra dos de sus aeropuertos: tres personas resultaron heridas

Avanza en el Mediterráneo, pero pierde colores: el curioso caso de la lagartija Hulk