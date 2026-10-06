Miami encabeza la lista de ciudades para amantes de la comida en 2026

Miami obtuvo el primer puesto en la clasificación de WalletHub como la mejor ciudad gastronómica de Estados Unidos para 2026 (Franco Fafasuli)

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Miami fue elegida como la mejor ciudad de Estados Unidos para los amantes de la gastronomía en 2026, de acuerdo con la clasificación anual de WalletHub, que comparó 182 áreas urbanas a partir de indicadores vinculados con la oferta culinaria, la diversidad de restaurantes y el acceso a productos especializados.

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La ciudad obtuvo 74,62 puntos en la evaluación general y se ubicó por delante de Portland, San Francisco, Seattle y Austin, informó New York Post. El resultado sitúa a Miami en la cima de un listado que considera tanto las alternativas para quienes salen a comer como las opciones disponibles para cocinar en casa.

El reconocimiento, sin embargo, muestra una diferencia entre la variedad gastronómica de la ciudad y el costo que deben afrontar residentes y visitantes. La clasificación ubicó a Miami en el puesto 166 de 182 en el indicador de asequibilidad, por lo que el liderazgo general no implica que sea uno de los destinos más económicos para comer.

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El ranking evaluó restaurantes, mercados y opciones para cocinar en casa

El informe evaluó 28 variables relacionadas con la diversidad de restaurantes, eventos culinarios y opciones para cocinar en casa

El estudio de WalletHub, publicado el 28 de septiembre, analizó 28 variables relacionadas con la vida gastronómica de cada ciudad. Entre ellas figuraron los precios de los alimentos, la presencia de restaurantes de calidad, los establecimientos especializados, los festivales culinarios y la disponibilidad de camiones de comida.

La metodología también tuvo en cuenta los restaurantes reconocidos por la guía Michelin y la cantidad de negocios por habitante. Esa combinación permitió medir la oferta para consumidores que buscan platos preparados y para quienes adquieren ingredientes o utensilios con el fin de preparar alimentos en sus hogares.

CBS News indicó que la ciudad cuenta con una elevada cantidad de restaurantes por habitante y lidera el país en disponibilidad de locales asequibles con una calificación mínima de 4,5 estrellas sobre cinco. El análisis incluye, por tanto, el nivel de valoración del público y no solo los precios de los menús.

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Chip Lupo, analista de WalletHub, afirmó que los destinos mejor posicionados ofrecen alternativas que van desde los camiones de comida hasta los comercios de productos especializados y los restaurantes distinguidos con estrellas Michelin. También aseguró que estos lugares contemplan a quienes disfrutan probar nuevos sabores en restaurantes y a quienes prefieren desarrollar sus habilidades culinarias en casa.

Miami combina alta cocina con una red de comercios especializados

La oferta de alta cocina de Miami cuenta con 12 restaurantes galardonados con estrellas Michelin

Entre los factores que impulsaron el primer puesto de Miami aparece la presencia de 12 restaurantes con estrellas Michelin, precisó CBS News. Dentro de esa oferta figura L’Atelier de Joël Robuchon, que posee dos estrellas de la guía.

La clasificación resaltó además la infraestructura comercial asociada con la cocina doméstica. La ciudad quedó tercera por cantidad de mercados de agricultores y carnicerías por habitante, segunda por tiendas de utensilios de cocina y décima por comercios de alimentos gourmet especializados, detalló el analista citado por el medio.

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New York Post agregó que la ciudad ocupó el puesto 12 en variedad de tipos de restaurantes y el noveno por la proporción de establecimientos de servicio completo frente a las cadenas de comida rápida. Estos indicadores fueron incluidos en la dimensión de diversidad, accesibilidad y calidad, una de las áreas en las que Miami encabezó el estudio.

El listado también reflejó el peso de otras ciudades de Florida. Orlando se ubicó sexta, Tampa séptima y Fort Lauderdale alcanzó el puesto 21 en la clasificación nacional, afirmó el medio. Orlando compartió el liderazgo en restaurantes por habitante, mientras Tampa fue octava en diversidad, accesibilidad y calidad.

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El primer puesto contrasta con los costos para consumidores

Miami lidera la nación en la disponibilidad de locales asequibles con una calificación mínima de 4,5 estrellas sobre cinco

El lugar 166 en asequibilidad expone una diferencia relevante dentro del resultado. Miami lidera la experiencia gastronómica global, pero queda entre las posiciones más bajas cuando la medición se concentra en los costos de alimentación, de acuerdo con los datos reseñados por New York Post.

La existencia de restaurantes económicos y bien valorados puede coexistir con precios altos en otros rubros analizados, como las compras de alimentos o el gasto general para comer fuera de casa. El estudio no presenta estas variables como excluyentes, sino como componentes de una misma evaluación.

Daniel E. Goldberg, profesor asociado de la Universidad de Temple, recomendó a quienes tienen presupuestos limitados comprar en supermercados con alimentos de calidad y planificar porciones más pequeñas. Por su parte, Marybeth Gasman, profesora distinguida de la Universidad Rutgers-New Brunswick, sugirió buscar ofertas de almuerzo, horarios promocionales, menús fijos, camiones de comida y restaurantes de barrio.

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