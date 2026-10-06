Estados Unidos

Marco Rubio planteó la posibilidad de ampliar la cooperación militar entre Estados Unidos e Islandia

El jefe de la diplomacia norteamericana destacó la posición geográfica de la nación nórdica para resguardar la protección de Norteamérica y Europa frente al incremento de diversos riesgos estratégicos en el entorno ártico

Marco Rubio planteó la posibilidad de ampliar la cooperación militar entre Estados Unidos e Islandia. (Mark Schiefelbein/REUTERS)
Marco Rubio planteó la posibilidad de ampliar la cooperación militar entre Estados Unidos e Islandia. (Mark Schiefelbein/REUTERS)
Guardar

El secretario de Estado Marco Rubio abrió la posibilidad de ampliar la cooperación militar entre Estados Unidos e Islandia durante una visita a Reikiavik, donde destacó la ubicación de la isla para la seguridad estadounidense y europea.

Rubio se reunió con la primera ministra islandesa, Kristrun Frostadóttir, para abordar opciones de colaboración económica, tecnológica, farmacéutica y de defensa, según se informó. También hablaron sobre la primera política islandesa de defensa y seguridad y ratificaron la alianza bilateral en ese ámbito.

PUBLICIDAD

Estados Unidos e Islandia estudian nuevas vías de cooperación que incluyen un posible aumento de la producción eléctrica islandesa, proyectos tecnológicos y mayor coordinación en el sector farmacéutico. Rubio afirmó que Washington está dispuesto a dialogar sobre una colaboración militar, siempre coordinada con las autoridades de la isla.

La cooperación militar y la seguridad en el Ártico

El secretario de Estado sostuvo que Washington no actuaría sin coordinarse con las autoridades islandesas sobre las posibilidades disponibles. Añadió que existe interés en que ambos países desarrollen más actividades conjuntas.

Marco Rubio y la primera ministra Kristrun Frostadóttir abordaron proyectos de colaboración en defensa, economía y tecnología. (Mark Schiefelbein/REUTERS)
Marco Rubio y la primera ministra Kristrun Frostadóttir abordaron proyectos de colaboración en defensa, economía y tecnología. (Mark Schiefelbein/REUTERS)

“Icelandia aporta, en realidad, infraestructura y tecnología, así como la capacidad de llevar a cabo labores de vigilancia y de obtener conocimiento de la situación o del dominio operativo”, afirmó Rubio.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que el Ejército de Estados Unidos mantuvo presencia en Islandia hasta 2006. También señaló que el país, miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ocupa una posición geográfica que resulta “fundamental” para la seguridad nacional estadounidense.

“Islandia y su ubicación desempeñan un papel fundamental en la defensa, tanto de Europa como del territorio continental de Estados Unidos, debido a su posición geográfica”, dijo Rubio. “Así que estaríamos abiertos a mantener esas conversaciones”.

Infraestructura, vigilancia y amenazas regionales

Rubio indicó que Islandia puede aportar infraestructura, tecnología y capacidades de vigilancia a una eventual ampliación de la cooperación bilateral. “Sé que existe interés en hacer más cosas conjuntamente”, afirmó, y añadió que hay oportunidades que podrían beneficiar a los dos países.

Marco Rubio advirtió sobre el aumento de las amenazas a la seguridad y los riesgos contra los cables submarinos en el Ártico. (Mark Schiefelbein/REUTERS)
Marco Rubio advirtió sobre el aumento de las amenazas a la seguridad y los riesgos contra los cables submarinos en el Ártico. (Mark Schiefelbein/REUTERS)

El secretario de Estado alertó sobre un aumento de las amenazas a la seguridad en la región ártica. “Todos estamos preocupados por lo que está ocurriendo en el extremo norte y en la región del Ártico”, declaró.

Rubio mencionó “medidas irregulares y las acciones encubiertas” en la zona, además de riesgos para los cables submarinos y las rutas marítimas. El funcionario pidió “abordar colectivamente” la situación.

La visita se produjo semanas después de que Washington anunciara un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para reforzar el control de la seguridad de la isla y atender otras necesidades estratégicas, sin abordar cuestiones de soberanía.

El pacto fortalece la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, reconoce la soberanía danesa y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.

Temas Relacionados

IslandiaEstados Unidoscooperación militarÁrticoÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Verity”, la película de Anne Hathaway y Dakota Johnson, recauda USD 61,8 millones en su estreno mundial

Box Office Mojo actualizó los resultados de la adaptación de Colleen Hoover, distribuida por Amazon MGM Studios, luego de que las proyecciones de estreno la situaran por encima de los 62 millones de dólares

“Verity”, la película de Anne Hathaway y Dakota Johnson, recauda USD 61,8 millones en su estreno mundial

Nueva York impulsa controles para la inteligencia artificial tras una audiencia

El Concejo Municipal analiza 10 proyectos, escucha a exempleados y exige a OpenAI, Google, Meta y Anthropic que definan su responsabilidad ante posibles daños

Nueva York impulsa controles para la inteligencia artificial tras una audiencia

Murió el telepredicador Jim Bakker a los 86 años: escándalos, prisión y la venta de falsos remedios contra el coronavirus

El icónico líder de la televisión cristiana, recordado por el imperio PTL junto a Tammy Faye, falleció sin conocerse la causa. Su trayectoria estuvo marcada por condenas judiciales y sonadas polémicas hasta sus últimos días

Murió el telepredicador Jim Bakker a los 86 años: escándalos, prisión y la venta de falsos remedios contra el coronavirus

Murió el chef de un restaurante Nobu de Los Ángeles tras ser atropellado por un adolescente

El gastronómico Ryo Uchimiya descansaba en su automóvil estacionado cuando una camioneta conducida por un menor de 16 años se desvió hacia el carril de emergencia

Murió el chef de un restaurante Nobu de Los Ángeles tras ser atropellado por un adolescente

Nueva York declara emergencia sanitaria por sarampión

La orden ejecutiva de Hochul amplía los profesionales autorizados a vacunar y entra en vigor el 5 de octubre, mientras Pensilvania supera los 1.000 contagios y el país atraviesa su peor año desde 1991

Nueva York declara emergencia sanitaria por sarampión

TECNO

Es útil proteger con aluminio el pasaporte frente a ciberataques: verdad o mito

Es útil proteger con aluminio el pasaporte frente a ciberataques: verdad o mito

WhatsApp cambia su reproductor de video en iPhone: así se verá con el diseño Liquid Glass

No tener el celular actualizado hará que WhatsApp bloquee el acceso a la cuenta

Generar imágenes en ChatGPT tendrá una nueva condición: aparecerán anuncios

Marvel y Webtoon estrenarán app con 35.000 cómics: tendrá historias de Star Wars y funcionará con suscripción

ENTRETENIMIENTO

Michael Douglas recuerda su ruptura con Catherine Zeta-Jones y revela los secretos de su agitada vida amorosa: “El matrimonio requiere mucho esfuerzo”

Michael Douglas recuerda su ruptura con Catherine Zeta-Jones y revela los secretos de su agitada vida amorosa: “El matrimonio requiere mucho esfuerzo”

Alejandro González Iñárritu se pronunció tras el fracaso de 'Digger' en taquilla: "Prefiero eso a la bienvenida tibia"

Halle Berry exige que se restaure la custodia de su hijo y acusa a Olivier Martinez de poner al niño en su contra

“Verity”, la película de Anne Hathaway y Dakota Johnson, recauda USD 61,8 millones en su estreno mundial

El rodaje de ‘Niños grandes 3′ paraliza Italia con Adam Sandler y el regreso del elenco original: “Va ser muy graciosa, nos lo estamos pasando increíble”

MUNDO

El declive de Nike: los errores que le hicieron perder ventas, mercado y poder de marca

El declive de Nike: los errores que le hicieron perder ventas, mercado y poder de marca

Dos buques mercantes sufrieron ataques en las costas de Bulgaria en el mar Negro: uno se hundió y buscan a la tripulación

La OMS le exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste neumónica en Siberia

Israel puso en alerta a su Ejército en vísperas del aniversario del 7 de octubre

Arabia Saudita confirmó ataques hutíes contra dos de sus aeropuertos: tres personas resultaron heridas