Marco Rubio planteó la posibilidad de ampliar la cooperación militar entre Estados Unidos e Islandia. (Mark Schiefelbein/REUTERS)

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El secretario de Estado Marco Rubio abrió la posibilidad de ampliar la cooperación militar entre Estados Unidos e Islandia durante una visita a Reikiavik, donde destacó la ubicación de la isla para la seguridad estadounidense y europea.

Rubio se reunió con la primera ministra islandesa, Kristrun Frostadóttir, para abordar opciones de colaboración económica, tecnológica, farmacéutica y de defensa, según se informó. También hablaron sobre la primera política islandesa de defensa y seguridad y ratificaron la alianza bilateral en ese ámbito.

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Estados Unidos e Islandia estudian nuevas vías de cooperación que incluyen un posible aumento de la producción eléctrica islandesa, proyectos tecnológicos y mayor coordinación en el sector farmacéutico. Rubio afirmó que Washington está dispuesto a dialogar sobre una colaboración militar, siempre coordinada con las autoridades de la isla.

La cooperación militar y la seguridad en el Ártico

El secretario de Estado sostuvo que Washington no actuaría sin coordinarse con las autoridades islandesas sobre las posibilidades disponibles. Añadió que existe interés en que ambos países desarrollen más actividades conjuntas.

Marco Rubio y la primera ministra Kristrun Frostadóttir abordaron proyectos de colaboración en defensa, economía y tecnología. (Mark Schiefelbein/REUTERS)

“Icelandia aporta, en realidad, infraestructura y tecnología, así como la capacidad de llevar a cabo labores de vigilancia y de obtener conocimiento de la situación o del dominio operativo”, afirmó Rubio.

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El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que el Ejército de Estados Unidos mantuvo presencia en Islandia hasta 2006. También señaló que el país, miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ocupa una posición geográfica que resulta “fundamental” para la seguridad nacional estadounidense.

“Islandia y su ubicación desempeñan un papel fundamental en la defensa, tanto de Europa como del territorio continental de Estados Unidos, debido a su posición geográfica”, dijo Rubio. “Así que estaríamos abiertos a mantener esas conversaciones”.

Infraestructura, vigilancia y amenazas regionales

Rubio indicó que Islandia puede aportar infraestructura, tecnología y capacidades de vigilancia a una eventual ampliación de la cooperación bilateral. “Sé que existe interés en hacer más cosas conjuntamente”, afirmó, y añadió que hay oportunidades que podrían beneficiar a los dos países.

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Marco Rubio advirtió sobre el aumento de las amenazas a la seguridad y los riesgos contra los cables submarinos en el Ártico. (Mark Schiefelbein/REUTERS)

El secretario de Estado alertó sobre un aumento de las amenazas a la seguridad en la región ártica. “Todos estamos preocupados por lo que está ocurriendo en el extremo norte y en la región del Ártico”, declaró.

Rubio mencionó “medidas irregulares y las acciones encubiertas” en la zona, además de riesgos para los cables submarinos y las rutas marítimas. El funcionario pidió “abordar colectivamente” la situación.

La visita se produjo semanas después de que Washington anunciara un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para reforzar el control de la seguridad de la isla y atender otras necesidades estratégicas, sin abordar cuestiones de soberanía.

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El pacto fortalece la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, reconoce la soberanía danesa y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.