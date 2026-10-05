Tramos de un río clave para el salmón quedaron secos y crece la disputa por el agua en California

El río Scott en el norte de California enfrenta tramos secos que amenazan el hábitat del salmón Chinook y coho (Google Street View)

Guardar

Tramos del río Scott, en el norte de California, se convirtieron en extensiones de arena y grava seca. Ambientalistas acusan al regulador estatal de no haber actuado con suficiente rigor para evitarlo, informó Los Angeles Times.

El río Scott es un hábitat vital para los salmones chinook y coho que remontan desde el océano para reproducirse cada otoño e invierno. Afluente del río Klamath, nace en los bosques montañosos del norte de California y constituye un refugio para estas especies.

PUBLICIDAD

La falta de nieve y la caída del caudal

Erik Ekdahl, subdirector del State Water Resources Control Board (SWRCB), señaló a Los Angeles Times que el principal factor detrás de los caudales reducidos fue la drástica escasez de nieve en la región. El manto nivoso de la zona alcanzó apenas el 1% del promedio histórico el 1 de mayo, cuando normalmente llega a su pico estacional.

El río depende del deshielo para mantener su caudal durante el verano y este año, debido a las altas temperaturas, en las montañas de los alrededores cayó principalmente lluvia y casi nada de nieve.

Organizaciones ambientales acusan al Consejo Estatal de Control de Recursos Hídricos de California de falta de rigor en la gestión del agua (Google Street View)

“El río tiene la capacidad de secarse incluso en escenarios con muy pocas desviaciones o bombeos excesivos”, agregó Ekdahl.

No obstante, organizaciones ambientales cuestionan que el déficit hídrico sea la única explicación. Regina Chichizola, directora del grupo sin fines de lucro Communities United for Water Protection, acusó directamente al SWRCB de no actuar con suficiente rigor. “No hicieron su trabajo”, dijo Chichizola al mismo medio.

PUBLICIDAD

“Es una situación de libre albedrío en el río Scott y la junta de agua tiene la autoridad y las leyes vigentes para gestionar las extracciones de agua, y deben empezar a hacerlo”, agregó.

Chichizola y otros críticos consideran que el estado debería haber exigido una reducción mayor en el bombeo de aguas subterráneas por parte de los agricultores para preservar el caudal del río. Los productores, en cambio, atribuyen la disminución del agua principalmente a la sequía y a otros factores.

El agua subterránea, el vínculo invisible entre los pozos agrícolas y el río

Parte del caudal del Scott depende del agua subterránea que se acumula en el valle del Scott. Cuando los agricultores bombean desde sus pozos en exceso, el nivel freático desciende y el río pierde caudal, explicó Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

El secamiento de algunos tramos es un fenómeno repetido: también se registró en 2021, 2022 y 2023, incluso después de que el estado comenzara a imponer límites a la cantidad de agua que podían extraer los agricultores.

Ekdahl dijo al medio que, a diferencia de las derivaciones superficiales, cuyo impacto en el caudal es inmediato, el efecto del bombeo subterráneo puede tardar semanas, meses o incluso años en afectar el caudal de los ríos.

Ante la emergencia, el SWRCB ordenó en junio que las explotaciones agrícolas dejaran de extraer agua directamente del río Scott y también impuso límites al bombeo subterráneo; solicitó a los productores que presentaran planes para reducir su consumo hídrico en torno al 30%. Algunos agricultores fueron citados por violaciones cuando continuaron tomando agua del río.

PUBLICIDAD

Representantes de comunidades indígenas exigen un programa de gestión permanente para preservar los caudales mínimos del río (California State Water Resources Control Board)

El río Scott y el vecino río Shasta son dos de los cursos de agua más regulados de California por su importancia para el salmón. En 2021, tras la declaración de emergencia hídrica del gobernador Gavin Newsom, el SWRCB adoptó regulaciones de emergencia para ambos ríos. El año pasado, la Legislatura estatal aprobó una ley que extiende esos poderes regulatorios especiales hasta 2031, mientras la agencia trabaja en normativas permanentes.

Los agricultores piden otras soluciones

Desde el sector agrícola, la postura es diferente. Brandon Fawaz, productor del valle del Scott, reconoció la gravedad de la situación, pero atribuyó el problema al cambio climático y al retroceso del manto nival. “No importa cuánto regulen a la comunidad agrícola y les quiten el agua, no van a hacer que el río fluya correctamente en un año como este”, afirmó Fawaz a Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

Los productores proponen medidas alternativas: cuando las lluvias generan escorrentía abundante, extienden agua sobre los campos para recargar los acuíferos. También estudian formas de capturar y almacenar más agua.

Además, sugieren que los bosques circundantes, gestionados por el Servicio Forestal de Estados Unidos, tienen exceso de vegetación por décadas de supresión de incendios, y que las quemas controladas reducirían la cantidad de agua absorbida por la vegetación de tierras altas.

Ryan Walker, presidente del Siskiyou County Farm Bureau, rechazó la propuesta de los grupos ambientalistas de imponer recortes más drásticos. “Tienen que demostrar que esas restricciones más estrictas van a lograr los objetivos que ellos y el Estado tienen”, dijo Walker al mismo medio.

PUBLICIDAD

La importancia del río para las comunidades indígenas

La eliminación de cuatro represas en el río Klamath impulsó el retorno del salmón a gran parte de sus zonas históricas de desove (REUTERS/Laure Andrillon)

La situación también tiene una dimensión para las comunidades indígenas de la región. Leonard Lincoln, presidente de la Quartz Valley Indian Reservation, firmó junto con líderes ambientalistas una carta al SWRCB exigiendo una revisión de las regulaciones vigentes. “La salud del río refleja la salud de nuestra gente”, señaló Lincoln y advirtió que el Scott no puede seguir siendo un criadero vital de salmón sin agua fresca y limpia.

Nathaniel Kane, abogado de la tribu Karuk, se pronunció a favor de una regulación a largo plazo para el río. “Queremos ver un programa de gestión permanente para este río que proteja los caudales mínimos para que no se seque”, afirmó en declaraciones a Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

La eliminación de represas en el Klamath abre esperanzas, pero el Scott sigue en riesgo

En 2024 concluyó la demolición de cuatro represas en el río Klamath, en el mayor esfuerzo de eliminación de presas de la historia de Estados Unidos. Investigaciones recientes hallaron que, desde la caída de esas estructuras, el salmón regresó a desovar en el 88% de sus áreas históricas.

El río Scott desemboca en el Klamath aguas abajo de donde estaban las represas y durante décadas funcionó como uno de sus afluentes más productivos para el salmón. Los tramos secos de este año podrían impedirles avanzar río arriba y concentrarlos en la desembocadura o en los tramos bajos, lo que incrementa el riesgo de brotes de enfermedades entre la población de peces.

PUBLICIDAD

A la espera de las lluvias estacionales

Grupos ambientalistas y pesqueros esperan que las lluvias estacionales lleguen pronto para restablecer el caudal y permitir que el salmón alcance los arroyos donde depositan sus huevos.

Si las precipitaciones se demoran, el salmón chinook, que inicia su migración en otoño, y el coho, que suele aparecer en el Scott en noviembre, podrían no llegar a los sitios donde liberan y fecundan sus huevos.