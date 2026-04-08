Una conductora acusada por el accidente entre autobús escolar y tren en Florida queda bajo investigación policial

Imágenes del accidente escolar muestran cómo el autobús cruzó las vías pese a las señales de advertencia activas en Bushnell (Facebook @Wood County Now)

La conductora Yvonne Hampton fue detenida este lunes en Sumter County, Florida, acusada de 29 cargos de negligencia infantil y de conducir de manera temeraria después de que el autobús escolar que conducía fue embestido por un tren mientras transportaba a 29 estudiantes.

El incidente ocurrió en el cruce de East Central Avenue y North Market Street, en Bushnell, y dejó sin lesiones a los ocupantes, aunque provocó conmoción en la comunidad educativa y derivó en cambios inmediatos en las rutas de autobuses escolares, según informó Fox 35 Orlando.

La conductora de autobús escolar Yvonne Hampton enfrenta 29 cargos de negligencia tras un choque con tren en Florida (Fox Orlando 35)

El accidente se produjo cuando Hampton, con más de 10 años de experiencia como conductora y un historial hasta entonces limpio, cruzó las vías del tren desestimando el sistema de advertencia.

Imágenes registradas en el autobús muestran que la conductora ingresó al cruce mientras las barreras ya descendían y, según difundió Herald Tribune, expresó: “No voy a detenerme por ningún tren“.

A pesar del impacto en la parte trasera del bus, no hubo heridos, pero sí una situación de pánico generalizada, como relataron alumnas de South Sumter Middle School, quienes describieron el temor de no poder moverse debido al cinturón de seguridad y el alivio de salir ilesas.

Los 29 estudiantes a bordo salieron ilesos del choque del autobús con el tren, aunque sufrieron momentos de intensa angustia (Isabel Sinibaldi)

Cargos contra la conductora, cambios en rutas escolares y reacción de la comunidad

La sheriff Pat Breeden anunció la detención a través de un video difundido junto al superintendente escolar Logan Brown, y detalló que el caso representa una muestra clara de una mala decisión que "pudo haber terminado con la vida de 29 niños y un adulto“, según las declaraciones recogidas por ABC News.

Breeden enfatizó que los trenes no aparecen de manera sorpresiva y remarcó la gravedad del juicio tomado por la experimentada chofer Hampton.

La reacción de la comunidad educativa fue inmediata. El distrito escolar de Sumter modificó cerca de 20 rutas de autobuses tras el accidente, redirigiendo los vehículos hacia cruces equipados con semáforos, ya que el lugar del siniestro era el único de los cinco cruces de Bushnell sin ese tipo de control, como señaló Fox 35 Orlando.

Por su parte, las estudiantes afectadas manifestaron sentirse ahora temerosas al pasar diariamente por las vías, tanto a pie como en autobús escolar.

La investigación desmintió la versión de Yvonne Hampton gracias a videos que confirmaron la desobediencia del sistema de advertencia (Wood County Now)

Resultados de la investigación y consecuencias para Hampton

La investigación demostró, mediante video, que la primera versión de Hampton —quien alegó que un auto delante suyo la obligó a detenerse y no pudo despejar las vías— era falsa, ya que las imágenes muestran cómo avanzó mientras el sistema de advertencia estaba activo y los estudiantes gritaban alertando la inminencia del tren, según informó Herald Tribune.

Yvonne Hampton, de 67 años, también enfrenta cargos de conducta negligente y de poner en peligro la vida de un adulto.

Brown, superintendente escolar del condado, lamentó el episodio: "Esto es algo que los chicos recordarán por siempre. Hemos adoptado medidas calculadas para evitar que algo similar vuelva a suceder". Mientras que, Hampton presentó su renuncia antes de ser destituida oficialmente.

Yvonne Hampton, con más de 10 años de experiencia y expediente limpio, renuncia tras ser detenida y liberada bajo fianza (Fox Orlando 35)

Impacto en la seguridad escolar tras el accidente

La detención de Yvonne Hampton —quien ya ha sido liberada tras pagar fianza— marca un punto de inflexión en los protocolos de seguridad escolar en la zona. Las autoridades y el distrito reiteraron la importancia de una vigilancia estricta y la colaboración para garantizar la protección diaria de los estudiantes, subrayando que situaciones como esta exigen respuestas institucionales rápidas y efectivas.