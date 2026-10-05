Prisión perpetua para el expastor y concursante de American Idol que mató a su esposa: “La persona que debía proteger a sus hijas destrozó sus vidas”

Caleb Flynn recibió una condena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato agravado de Ashley Flynn (Captura de video)

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Caleb Flynn, un expastor y concursante de American Idol, fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato agravado de su esposa, Ashley Flynn, cometido en febrero en Tipp City, Ohio.

La jueza Jeannine Pratt dictó la pena este lunes 5 de octubre y agregó dos condenas obligatorias de tres años por especificaciones vinculadas al uso de armas.

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El martes 29 de septiembre un jurado lo había declarado culpable de los nueve cargos presentados en su contra, entre ellos asesinato agravado, asesinato, asesinato por delito grave, agresión grave y manipulación de pruebas. Los integrantes del tribunal deliberaron cerca de dos horas después de escuchar a 40 testigos de la acusación.

Flynn, de 40 años, lloró mientras escuchaba el fallo vestido con uniforme naranja de prisión y esposado. Durante la audiencia mantuvo su inocencia, aunque reconoció haber mentido durante los últimos años y pidió perdón por mensajes ofensivos sobre su esposa.

“Ante Dios, que es mi juez supremo, no estoy mintiendo. No maté a mi esposa”, afirmó Flynn ante el tribunal. También sostuvo que continuará luchando por su inocencia mientras Dios se lo permita.

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El expastor mantuvo su inocencia durante la audiencia de sentencia y afirmó ante el tribunal que no mató a su esposa (Captura de video)

La condena por el homicidio de Ashley Flynn

La fiscalía sostuvo que Flynn disparó contra Ashley Flynn, maestra y entrenadora de vóleibol de 37 años, mientras ella se encontraba indefensa en su cama, y luego montó una escena para que pareciera una irrupción de un desconocido.

Tras el crimen, llamó al 911 y describió a la Policía que estaba acostado en el dormitorio de sus hijas cuando oyó un disparo: “Entré a su habitación y me acosté con ellas durante… ni siquiera sé cuánto tiempo y fue entonces cuando lo escuché”.

El acusado dijo inicialmente a los investigadores que un intruso había entrado en la vivienda y matado a su esposa.

También relató que, un día antes del homicidio, un hombre había visitado la casa y entregado a Ashley una bandera estadounidense mientras hacía una extraña presentación de ventas sobre Estados Unidos.

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La jueza Jeannine Pratt calificó sus actos de “abominables” y afirmó que utilizó su posición en la iglesia para manipular a otras personas. Le reprochó haber podido abandonar el matrimonio sin matar a la madre de sus hijas.

“La cantidad de engaño, manipulación y crueldad que ha mostrado es, evidentemente, imposible de comprender”, expresó Pratt, en testimonios recogidos en cadenas televisivas estadounidenses.

“Su matrimonio no tenía que terminar de la manera en que terminó. No tenía que terminar con el brutal y premeditado asesinato de su esposa, Ashley”.

La magistrada remarcó que las dos niñas dormían a pocos metros cuando ocurrió el crimen. “La persona que debía proteger a sus hijos destrozó sus vidas”, dijo, al señalar que perdieron a su madre y su sensación de seguridad.

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Además de la pena principal, Flynn recibió dos condenas obligatorias de tres años por los cargos relacionados con el arma. La prisión perpetua sin libertad condicional era la pena máxima prevista para el delito de asesinato agravado.

La fiscalía sostuvo que el acusado disparó a la víctima mientras dormía y simuló la entrada de un intruso a la vivienda (Facebook)

La relación extramatrimonial y los mensajes previos al crimen

Los fiscales vincularon el homicidio con la relación de Flynn con Alleigha Botner, una líder de culto de la misma iglesia. Botner, de 24 años, declaró que conoció a Flynn cuando ella era pasante de 21 años y él colaboraba en el equipo de adoración.

La relación se volvió íntima durante la primavera de 2024, según su declaración. Los dos viajaban a otras ciudades para tener citas y usaban distintas aplicaciones de mensajería para ocultar el vínculo a Ashley.

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La acusación afirmó que Flynn y Botner intercambiaron más de 100.000 mensajes en un año. Entre ellos figuraba un texto enviado por Flynn en agosto de 2025: “Anoche estuve despierto hasta las 4:00 llorando, literalmente pensando en formas de matarla y no ir a la cárcel”.

Botner respondió ese mismo día que no matara a su esposa y que se divorciara. También declaró que le había dado varios plazos para dejar el matrimonio, pero Flynn no los cumplió porque decía que no quería lastimar a sus dos hijas.

El 15 de febrero de 2026, un día antes de que Ashley fuera encontrada muerta, Flynn le escribió a Botner que planeaba decirle a su esposa que quería separarse.

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Cuando conoció la noticia del homicidio a la mañana siguiente, Botner afirmó que sintió que era demasiada coincidencia que Ashley hubiera muerto el mismo día en que él planeaba divorciarse.

Botner contó que Flynn la abrazó cuando ambos se encontraron posteriormente en la casa de los suegros de él, donde se habían reunido integrantes de la iglesia. Según su testimonio, Flynn le dijo: “No ocurrió como creíamos que iba a ocurrir, ¿verdad?”.

La examante declaró que durante la relación creyó estar enamorada de Flynn y que deseaba casarse con él. Al ser consultada sobre cómo se sentía ahora, respondió: “Lo odio, porque creo que asesinó a su esposa”.

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Las pruebas expusieron mensajes de texto donde el imputado evaluaba formas de cometer el crimen sin ir a la cárcel (Captura de video)

Las hijas de la pareja y el reclamo de la familia

Alyssa Flynn, de 12 años, escribió una declaración que fue leída ante la corte por su abuela materna, Jill Smith. “De verdad no entiendes cuánto dañaste mi vida y desearía que pudieras sentir el dolor por el que he pasado”, expresó la niña a su padre.

La hija mayor le exigió que reconociera el homicidio: “Lo mínimo que podrías hacer es decirle a todos que lo hiciste y aceptar tu destino”.

Pese a ello, sostuvo que su familia “nunca ha sido más fuerte” y que mantiene su fe en que Dios hará que algo bueno surja de lo ocurrido.

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Ava, de 10 años, también se dirigió a su padre en una carta. Describió a su madre como un “ángel” y le preguntó: “¿Cómo pudiste hacer algo así? Te admiraba. Te amaba con todo mi corazón, y después mentiste a todos”.

La menor le pidió que confesara y se arrepintiera. En su mensaje, enumeró las decisiones que atribuyó a Flynn: iniciar la relación extramatrimonial, abandonar a Ashley, mentir a la familia, ocultar lo sucedido y matar a la única madre que había tenido.

Kayla Keyt, hermana de Ashley, dijo que perdonaba a Flynn y a Botner por motivos religiosos, aunque aclaró que ese perdón no eliminaba las consecuencias.

“Los perdoné a ambos no porque lo ocurrido deba ser excusado u olvidado, y ciertamente no porque no deba haber graves consecuencias”, manifestó.

Keyt afirmó que su familia había confiado plenamente en quien antes consideraba su cuñado. “Confiábamos en ti. Creíamos en ti. Honestamente, habríamos dado nuestras vidas por ti”, dijo en la sala.

Matthew Keyt, esposo de Kayla, relató que las niñas visitan con frecuencia la tumba de su madre, lloran y conversan con ella. Según explicó, a veces se recuestan sobre el césped frente a la lápida con la esperanza de sentirse un poco más cerca.

La fiscalía también sostuvo que, después del homicidio, Flynn habló por separado con sus hijas y les indicó qué debían decir a la policía.

De acuerdo con una presentación judicial citada por CNN, les habría dicho que sus declaraciones podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte para él y les pidió que negaran haber recibido instrucciones.