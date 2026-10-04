Un hombre desaparece en Iowa tras cruzar una ruta que colapsó por las inundaciones

Un conductor permanece desaparecido tras el colapso de un tramo de la ruta F-58 sobre el arroyo Spring Creek (KCCI)

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Un hombre de Iowa lleva casi tres días desaparecido tras conducir por un camino que colapsó sobre un arroyo en Harrison County, según informaron las estaciones de televisión WOWT, KWQC, KCCI, KTIV y WHO-13.

Las autoridades hallaron su vehículo sumergido en el agua. Su paradero sigue siendo desconocido.

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Michael Leinen, jefe de bomberos voluntarios de Portsmouth, informó que los servicios de emergencia recibieron la primera alerta a las 5.00 a.m. del jueves 1° de octubre. El personal respondió a un accidente de un Jeep y descubrió que la ruta F-58, que conduce hacia Persia, una localidad a unos 60 kilómetros al noreste de Omaha, había colapsado parcialmente sobre Spring Creek tras las precipitaciones históricas registradas durante la noche.

Salida al trabajo una hora y media antes del derrumbe

Otro automovilista que transitó la zona afectada logró cruzar la grieta de la calzada sin sufrir heridas (KCCI)

A lo largo de la mañana, Leinen recibió llamadas sobre un vecino de la zona que no había llegado a su trabajo. El hombre sale hacia su empleo a las 3.30 a.m., lo que lo habría puesto sobre esa calle aproximadamente una hora y media antes de que los equipos de emergencia detectaran el hundimiento, según informó KCCI.

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Los equipos rastrillaron la zona, hallaron primero restos del vehículo y luego el automóvil completo, sumergido en las aguas del arroyo. El conductor no estaba en el interior ni en los alrededores inmediatos.

Leinen aclaró que aún se evalúan todas las posibilidades. “Solo estamos uniendo las piezas para determinar si tuvo un accidente o si está en otro lugar”, dijo el funcionario en declaraciones iniciales recogidas por KWQC.

El terreno saturado dificulta las operaciones de búsqueda

El habitante de Iowa salió hacia su empleo hora y media antes de que los bomberos descubrieran el hundimiento (KCCI)

El sábado, los equipos de rescate del suroeste de Iowa llevaban recorridos varios kilómetros de arroyo sin resultados. “Es complicado, porque con toda la lluvia que tuvimos el suelo está saturado, hay barro, uno se hunde hasta las rodillas. Hace muy difícil acercarse al agua”, describió Leinen en declaraciones a WOWT.

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Según KCCI, la brecha abierta en la ruta F-58 es de gran tamaño y la vía no estará transitable por un tiempo considerable. Los bomberos voluntarios de Portsmouth y otros cuerpos de rescate continuaron patrullando el cauce de Spring Creek al suroeste de Persia, según consignó KTIV.

Uso de drones para rastrear el cauce desde el aire

Ante la escasez de pistas, Leinen anticipó que el sheriff coordinaría el uso de un dron para recorrer el cauce desde el aire y definir un nuevo plan de acción. “El nivel del agua es suficientemente alto como para que el auto esté a 16 kilómetros (10 millas) de donde estamos ahora y ni siquiera saberlo todavía”, advirtió en declaraciones a KCCI.

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Según el Omaha World-Herald, el viernes por la tarde el hombre llevaba cerca de 24 horas desaparecido, con varios tramos de la zona, entre ellos la calle 269 y la calle 296, al oeste de Persia, aún cortados tras las inundaciones del miércoles y el jueves.

Identidad reservada a pedido de la familia

La familia del hombre solicitó mantener en reserva su identidad mientras continúan las labores de rastreo (KCCI)

Las autoridades no dieron a conocer el nombre ni la fotografía del hombre. La familia solicitó que se respete su privacidad mientras continúan los trabajos de búsqueda, según informó WOWT.

La Oficina del Sheriff de Harrison County detalló que los efectivos llegaron al lugar alrededor de las 11 a.m. del jueves tras recibir un aviso sobre un vehículo que posiblemente cayó en un tramo anegado de la calle 296.

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Al arribar, encontraron un gran hueco en la calzada, a la altura de un alcantarillado cuya estructura cedió por el peso del agua, según consignó WHO-13. Harrison County estuvo bajo alerta de inundación repentina desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves.

El cuerpo de Bomberos de Persia informó además que se registraron varios derrumbes y caminos destruidos en distintos puntos de la zona. La investigación permanece abierta y los equipos siguen activos en el terreno.