Impuestos en Texas: los adultos mayores ya no pagan por las escuelas y los jóvenes absorben el costo

El 60% de los propietarios texanos mayores de 65 años no paga impuestos escolares sobre la propiedad tras la ampliación de beneficios fiscales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 60% de los propietarios texanos mayores de 65 años no paga impuestos escolares sobre la propiedad, la partida más pesada en las facturas fiscales del estado, según informó The Texas Tribune con base en un análisis de la oficina del senador estatal Paul Bettencourt. El dato revela que Texas construyó un sistema de recortes fiscales que beneficia de manera en mayor proporción a ese grupo etario.

Casi 2,4 millones de texanos quedaron eximidos de ese tributo. El mecanismo central es la exención homestead, el tramo del valor de la residencia principal que no puede gravarse para financiar las escuelas públicas, que el Legislativo elevó el año pasado a USD 140.000 para todos los propietarios.

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Para los mayores de 65 años y para quienes tienen discapacidades calificadas, ese monto se combina con la exención para adultos mayores y alcanza los USD 200.000 descontados del valor imponible.

Según la oficina del senador Bettencourt, el impuesto escolar promedio estatal para las viviendas unifamiliares disminuyó un 13,6%, situándose en USD 896 dólares el año pasado. Para las personas mayores, la caída fue de aproximadamente un 33%, hasta los USD 380. Sus estimaciones indican que alrededor del 40% de los propietarios de viviendas del estado ya no pagan impuestos sobre la propiedad.

Los fondos estatales para financiar el alivio fiscal provienen de tributos generales como el impuesto a las ventas que paga toda la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La gente pagó impuestos toda su vida”, dijo Bettencourt, autor de muchos de los recortes, en una audiencia del comité del Senado a comienzos de mes. “Cuando finalmente pagan cero y se dan cuenta de que no es un error, es un gran día para ellos”, afirmó en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.

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Recortes financiados con impuestos que pagan todos

Para financiar esos recortes, los legisladores destinaron USD 51.000 millones el año pasado, cifra que se comprometieron a repetir cada dos años, provenientes de superávits del erario estatal, que se nutren de impuestos como el impuesto a las ventas, pagado por la población en general.

Expertos en política fiscal de distintas orientaciones coinciden en calificar ese mecanismo como una transferencia de riqueza de las generaciones más jóvenes hacia las más mayores.

“Hay muchas personas jóvenes que quizá necesitan el alivio más que quienes están jubilados y tienen muchos ahorros”, señaló Janelle Fritts, analista del Centro de Política Fiscal Estatal de Tax Foundation.

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Más de la mitad de los adultos mayores en Texas registra ingresos por debajo del costo de vida básico fijado por el Elder Index (AP)

Ese malestar llega también desde las propias filas del conservadurismo. “Parece fundamentalmente injusta”, afirmó Derrick Wilson, presidente de la Federación de Jóvenes Republicanos de Texas, sobre una situación en la que los propietarios de mayor edad obtienen alivio fiscal, mientras que las generaciones jóvenes continúan pagando los bonos que aquellos aprobaron con su voto.

Más de la mitad de los adultos mayores no llega a cubrir gastos básicos

El debate sobre la equidad de los recortes se complica ante la realidad económica de buena parte de los adultos mayores en Texas, apunta The Texas Tribune. Más de la mitad vive por debajo del Elder Index, un indicador del Instituto de Gerontología que mide el ingreso necesario para cubrir gastos básicos.

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De ese grupo, el 28% vive por debajo de la línea federal de pobreza, según Caitlin Covey, directora del Centro de Investigación Social y Demográfica sobre el Envejecimiento de la Universidad de Massachusetts Boston. El resto no califica para asistencia pública, pero tampoco llega a cubrir sus necesidades.

Los beneficios tributarios para adultos mayores reducen la oferta de viviendas en venta e incrementan los precios en el mercado inmobiliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las principales áreas urbanas del estado, propietarios mayores destinan más del 30% de sus ingresos a mantener un techo; al menos el 30% de los mayores de 65 años enfrenta esa situación, independientemente de si son propietarios o inquilinos, según el Centro Conjunto de Estudios de Vivienda, de la Universidad de Harvard.

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Jane Lindsley, contadora jubilada de 72 años residente en el condado de Hays, ilustra esa tensión. Su factura de impuestos escolares cayó a cero el año pasado, lo que redujo su factura total en más del 40%. Pero el costo de seguros, combustible, alimentos y salud no paró de crecer. Con ingresos de USD 4.400 mensuales entre la Seguridad Social y una anualidad, Lindsley logra sostenerse, aunque sin holgura.

“Era lo único en mi vida que estaba bajando. Podía pagarlo de verdad”, afirmó en declaraciones a The Texas Tribune. Aun sin impuestos escolares, pagó más de USD 1.000 en otros gravámenes sobre su vivienda valuada en USD 546.000.

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Menos viviendas en venta y precios más altos para los compradores jóvenes

Los recortes fiscales también inciden en el mercado inmobiliario. Las investigaciones indican que cuanto mayor es el beneficio fiscal que recibe un propietario, menos probable es que ponga su vivienda en venta. Eso restringe la oferta y presiona los precios al alza, lo que dificulta el acceso a la vivienda para los compradores más jóvenes.

La exención homestead combinada con el descuento para adultos mayores resta 200.000 dólares del valor imponible de una residencia principal (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Expertos y organizaciones de defensa de adultos mayores sostienen que parte de la solución pasa por ampliar la oferta de tipologías habitacionales, unidades de vivienda accesoria, dúplex y edificios pequeños de apartamentos, para que los adultos mayores puedan reducir el tamaño de su vivienda sin abandonar su comunidad.

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“Hay mucha gente que estaría feliz de mudarse a algo más pequeño, pero no quiere irse de su comunidad”, dijo Jessica Lemann, encargada de cabildeo de AARP Texas, al medio.

Propuestas para reformar el sistema

El gobernador Greg Abbott propone eliminar por completo los impuestos escolares sobre la propiedad para todos los propietarios de vivienda, aunque los dueños de otros bienes inmuebles locales comerciales, fábricas, depósitos, seguirían pagando.

Sus detractores advierten que esa medida implicaría un costo muy elevado y probablemente requeriría aumentar la tasa del impuesto a las ventas. El vicegobernador Dan Patrick propuso, por su parte, extender la exención para adultos mayores a personas de 55 años en adelante y elevar la exención general para todos los propietarios.

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El gobernador Greg Abbott impulsa una propuesta para eliminar de forma total los impuestos escolares sobre la propiedad residencial (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Una alternativa que mencionan especialistas de distintas orientaciones es el “circuit breaker”: un mecanismo que limita el monto del impuesto cuando supera cierto porcentaje del ingreso del contribuyente, sin distinción entre propietarios e inquilinos.

“Si realmente quieres concentrarte en quienes más necesitan el alivio fiscal, creo que utilizar el ingreso como criterio es una forma muy adecuada de hacerlo”, afirmó Shannon Halbrook, experta en política fiscal del centro de estudios progresista Every Texan, a The Texas Tribune.

La población de adultos mayores en Texas podría casi duplicarse en las próximas décadas: de unos 3,9 millones en 2020 a 7,5 millones en 2050, según proyecciones del Centro Weldon Cooper para el Servicio Público de la Universidad de Virginia. A medida que el estado envejezca, el costo de los beneficios fiscales para ese grupo crecerá a un ritmo mayor que el de las exenciones generales, indicó la oficina del contralor de Texas.