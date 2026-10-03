Retiran más de 1.700 gafas inteligentes por riesgo de quemaduras: la montura puede sobrecalentarse durante el uso

La empresa INMO International Technology Limited retiró del mercado las gafas inteligentes INMO Air3 en Estados Unidos y Canadá por riesgo de quemaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa INMO International Technology Limited retiró del mercado las gafas inteligentes INMO Air3 en Estados Unidos y Canadá por un posible riesgo de quemaduras vinculado al sobrecalentamiento de una parte de la montura. La medida, difundida el 24 de septiembre de 2026, afecta a 1.643 unidades vendidas en Estados Unidos y otras 120 comercializadas en Canadá. Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos, el defecto puede implicar lesiones graves o muerte por quemaduras.

El retiro fue anunciado después de que la empresa recibiera 10 informes de sobrecalentamiento en Estados Unidos. De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos, algunas personas informaron sensación de ardor en el rostro y en el lado izquierdo de la oreja después de usar el dispositivo durante períodos prolongados. Las autoridades no informaron lesiones confirmadas vinculadas con esos episodios.

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Las unidades alcanzadas fueron vendidas en internet entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, con precios de entre USD 900 y USD 1.300. Según el aviso de la CPSC, las ventas se realizaron a través de Amazon.com, Inmoxr.com y Kickstarter.com. El producto fue fabricado en China y se comercializó con funciones de inteligencia artificial, traducción y reproducción de contenido multimedia.

¿Por qué retiraron las gafas inteligentes INMO Air3?

El problema identificado afecta a la patilla izquierda de las gafas. Según la CPSC, esa parte del dispositivo puede sobrecalentarse durante un uso prolongado, con riesgo de quemaduras. El aviso oficial clasifica el defecto como un peligro que puede causar lesiones graves o muerte, aunque no especifica las circunstancias técnicas que podrían derivar en esos daños.

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La autoridad estadounidense no estableció un tiempo de uso concreto a partir del cual podría presentarse el aumento de temperatura. Tampoco difundió información sobre una partida de fabricación determinada ni sobre un componente físico específico que explique el problema. El aviso limita el retiro al modelo AIR3 y no menciona otros productos de INMO.

Health Canada emitió una advertencia con una descripción similar. El organismo señaló que el lado izquierdo de las gafas puede sobrecalentarse durante períodos prolongados de uso y representar un peligro de quemadura. La notificación fue publicada de manera conjunta con la empresa y con la autoridad estadounidense.

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El aumento de temperatura que motivó la alerta de seguridad se concentra en la patilla izquierda de la montura tras un uso prolongado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas gafas INMO Air3 fueron retiradas en Estados Unidos y Canadá?

El retiro afecta a 1.763 unidades comercializadas en ambos países. Según Health Canada, INMO informó que 1.643 fueron vendidas en Estados Unidos y 120 en Canadá. El mercado estadounidense concentra cerca del 93% de las unidades incluidas en la medida, mientras que Canadá reúne alrededor del 7%.

Las gafas alcanzadas por la advertencia son negras y llevan las palabras “AIR3” e “INMO” en una etiqueta situada en la parte interior de la patilla derecha. De acuerdo con la CPSC, esa referencia permite identificar los productos incluidos en el retiro. Las autoridades no divulgaron números de serie ni códigos de lote para delimitar el alcance de la medida.

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El período de comercialización informado por la empresa abarca desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026. Según la CPSC, las unidades fueron ofrecidas en Amazon.com, Inmoxr.com y Kickstarter.com. La autoridad no precisó cuántas gafas se vendieron a través de cada sitio ni indicó cuántos compradores iniciaron el proceso de reparación o actualización.

¿Qué deben hacer los usuarios de las gafas INMO Air3?

La principal recomendación es suspender el uso de las gafas de inmediato. Según la CPSC, los consumidores deben comunicarse con INMO para recibir una reparación gratuita. El aviso estadounidense agrega que la empresa asistirá a los usuarios con una actualización remota del sistema a la versión V3.16.

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La advertencia de Health Canada formula la medida de otro modo. La entidad indica que los usuarios deben dejar de utilizar el producto retirado y actualizar el firmware a la versión 3.16 antes de volver a usarlo. El comunicado canadiense no detalla si la actualización constituye por sí sola la reparación mencionada por la autoridad estadounidense ni informa si habrá intervenciones físicas sobre las gafas.

La diferencia entre ambas comunicaciones obliga a los propietarios a contactar a la empresa antes de reutilizar el dispositivo. Según la CPSC, INMO debe proporcionar la reparación sin costo. De acuerdo con Health Canada, la versión 3.16 del firmware debe estar instalada antes de que las gafas vuelvan a utilizarse.

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Los compradores pueden comprobar si sus equipos están incluidos mediante el nombre del modelo y la etiqueta de identificación. Según la autoridad estadounidense, las instrucciones se aplican a las gafas INMO Air3 con las inscripciones “AIR3” e “INMO” en el interior de la patilla derecha. El aviso no contempla otros modelos de la compañía.

La medida de retirada alcanza a 1.763 unidades comercializadas entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 en el mercado norteamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hubo personas lesionadas por el sobrecalentamiento?

La empresa registró 10 informes de sobrecalentamiento en Estados Unidos. De acuerdo con Health Canada, los casos incluyeron referencias a sensación de ardor en la cara y en el lado izquierdo de la oreja. La información publicada por el organismo canadiense señala que no existían reportes de lesiones en Estados Unidos al momento de la notificación.

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En Canadá tampoco se informaron incidentes ni lesiones vinculadas con el producto. Según Health Canada, esa situación correspondía a los datos disponibles hasta el 17 de septiembre de 2026. El organismo canadiense publicó el retiro una semana después, el 24 de septiembre.

La alerta de la CPSC advierte sobre un riesgo potencial de lesiones graves o muerte por quemaduras, pero no informa hospitalizaciones, tratamientos médicos ni daños físicos confirmados. El retiro se basa en los reportes de sobrecalentamiento y en la posibilidad de que el componente alcance temperaturas que representen un peligro para los usuarios.

¿Qué funciones ofrecen las gafas inteligentes INMO Air3?

Las INMO Air3 se comercializaron como gafas inteligentes con herramientas de traducción por inteligencia artificial, productividad asistida y transmisión de contenido multimedia. Según la CPSC, esas son las funciones señaladas en la descripción oficial del modelo sujeto al retiro.

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El aviso no analiza el funcionamiento de esas herramientas ni establece restricciones sobre ellas por separado. La medida se enfoca en el posible aumento de temperatura de la patilla izquierda y en las acciones indicadas por la empresa para corregir el problema. De acuerdo con la autoridad estadounidense, INMO ofrecerá una reparación y asistencia para actualizar el sistema.

En Canadá, la legislación de seguridad de productos de consumo prohíbe vender, regalar o redistribuir artículos retirados del mercado. Según Health Canada, esa restricción alcanza a las gafas INMO Air3 incluidas en la alerta. La norma se aplica a las unidades que permanezcan en circulación dentro del país.

Los propietarios deberán revisar si poseen el modelo AIR3, dejar de utilizarlo y contactar a la empresa para recibir las instrucciones correspondientes. Según la CPSC, el retiro no fue ampliado a otros productos de INMO y, hasta el momento de la publicación del aviso, la solución anunciada comprende una reparación gratuita y asistencia para instalar la versión 3.16 del sistema.