Estados Unidos

Un helicóptero cayó al mar en California y dejó dos muertos, dos heridos y un desaparecido

La aeronave transportaba a un paciente hacia el continente pero chocó minutos después de despegar de Pebbly Beach. Equipos del condado y la Guardia Costera trabajan para localizar a la quinta persona a bordo

La aeronave médica de la empresa REACH Air Medical Services cayó al océano Pacífico tras despegar de la isla Catalina (X/Bigbreakingit)
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Un helicóptero médico de REACH Air Medical Services cayó al océano Pacífico minutos después de despegar de la isla Catalina, frente a las costas del condado de Los Ángeles, el miércoles 30 de septiembre por la noche.

Según reportaron medios locales como KTLA 5, de las cinco personas a bordo, dos murieron en el lugar, dos fueron trasladadas a hospitales del territorio continental en estado estable y una permanece desaparecida.

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Un helicóptero rojo con la palabra REACH impresa en blanco vuela en un cielo azul con nubes sobre una arboleda
El siniestro dejó un saldo de dos personas muertas, dos sobrevivientes en estado estable y un ocupante desaparecido (Reach Air)

El incidente ocurrió alrededor de las 20 del miércoles, cerca del helipuerto de Pebbly Beach, a aproximadamente 1,6 kilómetros del poblado de Avalon. La aeronave, identificada por la Administración Federal de Aviación (FAA) como un Eurocopter EC135 P2, tenía como misión transportar a un paciente hacia el continente para recibir atención médica adicional.

Los datos de seguimiento de vuelo indican que la misma nave había despegado desde Oceanside, en el condado de San Diego, a las 18:40 y aterrizó en Catalina a las 19:04, apenas 46 minutos antes del accidente.

Vista aérea de una bahía con decenas de botes y veleros, un muelle, edificios en la costa y en las laderas, y un edificio circular blanco
La aeronave Eurocopter EC135 P2 realizaba la misión de trasladar a un paciente hacia el territorio continental (@Life is Good Travel)

El helicóptero quedó sumergido a 73 metros de profundidad y la búsqueda sigue

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LAFD) despachó helicópteros y buzos en respuesta al llamado de emergencia. Cuatro de las cinco personas que viajaban fueron rescatadas del agua; de las cuales dos fallecieron antes de que los equipos pudieran brindarles asistencia.

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La identidad de los muertos, sus edades y sus funciones a bordo todavía no fueron confirmadas oficialmente.

La aeronave quedó hundida a unos 73 metros (240 pies) de profundidad. Información preliminar sin confirmar apunta a que entre los ocupantes había un piloto, una enfermera, el paciente en traslado y dos personas más. “Seguimos en escena activa con operaciones de búsqueda y rescate que continuaron durante toda la noche”, informó el LAFD en un comunicado.

Varias personas con uniforme médico desplazan a un paciente en una camilla junto a un helicóptero sobre un helipuerto nocturno
La firma Global Medical Response coordinó acciones con las autoridades tras el reporte del incidente (KTLA 5)

La Guardia Costera describió condiciones favorables pese al combustible derramado en el agua

Al operativo respondieron, además del LAFD, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Bomberos de Avalon y la Guardia Costera de Estados Unidos. Un equipo de buceo, varias embarcaciones y aeronaves participaron en los trabajos de búsqueda del desaparecido.

El comandante Mark Leahey, de la Guardia Costera, describió las condiciones en la zona como favorables para las tareas de rescate, aunque advirtió sobre la presencia de restos del aparato y combustible en el agua.

“Las condiciones en este momento son en realidad tranquilas en la escena, así que las llamaría ideales para la búsqueda”, dijo Leahey en declaraciones recogidas por NBC Los Angeles. Aunque agregó: “Hay mucho escombro del accidente y algo de combustible en el agua del helicóptero. Nuestros equipos se entrenan para esto, así que estamos listos para la respuesta”.

La capitana Stacey Crecy, también de la Guardia Costera, confirmó este jueves por la mañana que los equipos trabajaron durante toda la noche y que las operaciones continuarán durante el día, con condiciones climáticas que siguen siendo favorables.

Helicóptero en un terreno oscuro iluminado por sus propios faros durante la noche
Los buzos y helicópteros buscan al ocupante desaparecido en la zona donde la nave se hundió a 73 metros de profundidad (ABC7)

La supervisora del condado confirmó que la aeronave cayó justo después del despegue

Janice Hahn, supervisora del Condado de Los Ángeles que representa a la isla Catalina, publicó en X que fue notificada del siniestro poco después de ocurrido. “Fui informada de que un helicóptero médico que salía de la isla Catalina se estrelló poco después del despegue”, escribió la funcionaria. “El Condado de Los Ángeles, el Sheriff, la Guardia Costera y los Bomberos de Avalon están en la escena”.

La aeronave pertenece a REACH Air Medical Services, con sede en Sacramento, California, empresa que opera apoyo aéreo y terrestre de cuidados intensivos en ese estado.

La compañía es propiedad de Global Medical Response, cuyo vocero confirmó estar al tanto del incidente y coordinando con las autoridades. “Nuestra preocupación inmediata es el bienestar de los involucrados”, indicó el portavoz en un comunicado enviado a KTLA.

Un helicóptero rojo con la inscripción REACH está estacionado sobre la marca H de un helipuerto con una ciudad de fondo
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte asumió la investigación para determinar las causas del desastre (Reach Air)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte liderará la investigación

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) tomará a su cargo la investigación oficial sobre las causas del accidente. Investigadores de ese organismo llegaron al lugar este jueves por la mañana para documentar el sitio y examinar la aeronave una vez que concluyan las operaciones de recuperación, que están siendo coordinadas por otras entidades.

“Es muy temprano en la investigación y la información disponible es limitada en este momento”, señaló un vocero de la NTSB en diálogo con la televisora KTLA. Tras la recuperación, la aeronave será trasladada a una instalación segura para su evaluación.

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