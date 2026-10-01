Tecno

Las gafas inteligentes de Amazon tomarán fotos cada pocos segundos para entrenar su IA de repartos

El dispositivo incorporará una cámara, pantalla y visión artificial para alimentar su plataforma Wellspring, que utilizará el material para cartografiar barrios y generar rutas

Un chaleco tecnológico complementa las gafas con batería y botón de emergencia. (Amazon)
Amazon planea que miles de repartidores usen lentes inteligentes que tomen registros visuales durante cada proceso de entrega. (Foto: Amazon)
Guardar

Amazon, la empresa fundada por Jeff Bezos, planea usar a finales de 2026 unas gafas inteligentes que tomarán fotos cada pocos segundos durante los repartos y enviarán las imágenes a revisores humanos y a su sistema de inteligencia artificial (IA) Wellspring.

El dispositivo registrará a clientes, casas y espacios privados con el objetivo declarado de mejorar las entregas, aunque el mecanismo puede plantear riesgos para la privacidad.

PUBLICIDAD

La compañía prevé integrar a 5.000 repartidores con estas gafas hacia finales de 2026 y ampliar el número a 20.000 para finales de 2027. Su uso será voluntario tanto para los socios del servicio de entrega como para los repartidores.

El dispositivo cuenta con cámaras y una pantalla en la lente derecha para mostrar datos de la entrega sin usar las manos. (Foto: Europa Press)
El dispositivo cuenta con cámaras y una pantalla en la lente derecha para mostrar datos de la entrega sin usar las manos. (Foto: Europa Press)

Cómo funcionan las gafas inteligentes de Amazon

Las gafas fueron presentadas en octubre de 2025 para que el personal de reparto pueda consultar datos de los pedidos y gestionar las entregas sin utilizar las manos.

Incorporan cámaras, funciones de visión artificial y una pantalla en la lente derecha, donde muestran información de los paquetes y orientaciones para dejarlos en el punto indicado.

Además, el dispositivo integra un asistente que guía al repartidor durante el recorrido. Las nuevas imágenes estáticas ampliarán esa función: capturarán el espacio que vea el empleado, incluidas las personas cercanas y las propiedades a las que deba acceder.

PUBLICIDAD

Las capturas se procesarán en la plataforma de inteligencia artificial AI Wellspring para crear mapas de barrios y rutas. (Foto: Europa Press)
Las capturas se procesarán en la plataforma de inteligencia artificial AI Wellspring para crear mapas de barrios y rutas. (Foto: Europa Press)

Viraj Chatterjee, encargado del lanzamiento en Amazon, dijo a Bloomberg que las fotos tendrán una resolución “equivalente o inferior a las fotos estándar de prueba de entrega”. Sobre el uso posterior de ese material, sostuvo: “Esa es la única intención detrás de cualquiera de estas imágenes que se analizan después de la recopilación”.

Cuántas fotos recopilarán las gafas inteligentes de Amazon

Aunque Amazon no precisó cuántas fotos recogerá cada dispositivo, las capturas podrían alcanzar varios miles durante un solo turno. Las imágenes se incorporarán a AI Wellspring, la plataforma de inteligencia artificial generativa de la compañía que reúne información para cartografiar barrios y generar rutas de reparto.

Asimismo, el material será analizado por un grupo humano. Antes de esa revisión, los sistemas de Amazon difuminarán los rostros de las personas registradas y las matrículas de los vehículos.

Amazon prueba gafas inteligentes para repartidores con IA y navegación visual. (Amazon)
Los sistemas difuminarán las matrículas de vehículos y los rostros antes de que el personal revise las imágenes. (Foto: Amazon)

Las imágenes podrán contener datos visuales de quienes reciben los paquetes, aparte de casas, jardines y otros espacios privados. Los usuarios no podrán acceder a las fotos aunque hayan sido tomadas en su propiedad, ni pedir a la empresa que las elimine.

Amazon tampoco detalló durante cuánto tiempo conservará esos registros. Chatterjee afirmó que la finalidad “nunca ha sido algo como la vigilancia”, sino lograr que “la experiencia sea agradable” y reducir “los defectos de los clientes”.

Un juez podría solicitar el acceso a las imágenes recolectadas por las gafas. La empresa confirmó que entregaría el material si existiera un requerimiento judicial.

De qué forma se protegerá la privacidad del repartidor de Amazon

El dispositivo tendrá un botón para activar un modo de privacidad que detiene la captura de imágenes. La función está prevista para situaciones en las que el repartidor necesite ir al baño o entrar en lugares como escuelas e instalaciones militares.

Amazon entregará las imágenes recolectadas por el dispositivo si existiera una orden o requerimiento judicial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Amazon entregará las imágenes recolectadas por el dispositivo si existiera una orden o requerimiento judicial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Entre otros datos importantes, la activación dependerá por completo del empleado. Amazon busca alternativas para automatizarla, entre ellas el uso de GPS para detectar la entrada a zonas sensibles y encender el modo de privacidad sin intervención manual.

A esta noticia se suma que recientemente Amazon anunció que extenderá su servicio de entrega con drones, sin presencia humana, a casi 500 ciudades en Estados Unidos, incluidas las áreas metropolitanas de Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise, antes de que termine el año.

La empresa implementará drones capaces de mover en menos de 30 minutos envíos de hasta 2,3 kilogramos (5 libras). Los dispositivos volarán por las afueras, evitando zonas de rascacielos y aeropuertos.

Temas Relacionados

AmazonGafas inteligentesFotosInteligencia artificialCámaraTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en obligar a cancelar suscripciones con un clic

Gimnasios, streaming y apps que cobran de forma automática deberán ofrecer una baja tan simple como el alta, bajo multas de hasta USD 3.500 por infracción

Nueva York se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en obligar a cancelar suscripciones con un clic

Steam regala por tiempo limitado este contenido descargable del juego MXGP 26: cómo conseguirlo

MXGP 26 - The Official Game es la adaptación oficial en videojuego del Campeonato Mundial de Motocross FIM de la temporada 2026

Steam regala por tiempo limitado este contenido descargable del juego MXGP 26: cómo conseguirlo

Un ex ingeniero de Google y SpaceX recaudó 8 millones de dólares para meter IA dentro de los satélites

Compite con el modelo cerrado de SpaceX y apunta a estar en uno de cada cinco satélites para 2030

Un ex ingeniero de Google y SpaceX recaudó 8 millones de dólares para meter IA dentro de los satélites

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 1 de octubre <br>

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 1 de octubre <br>

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran muñecas de Monster High

Las guerreras del K-pop adquieren una imagen completamente diferente en una propuesta que fusiona sus atuendos originales con la estética de las muñecas más famosas de Mattel

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran muñecas de Monster High

DEPORTES

Franco Colapinto reveló el error que provocó el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú de la F1: “Bastante simple”

Franco Colapinto reveló el error que provocó el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú de la F1: “Bastante simple”

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

TELESHOW

La mujer que denunció por abuso sexual a Joaquín Levinton habló por primera vez: “No conocen ese costado de monstruo”

La mujer que denunció por abuso sexual a Joaquín Levinton habló por primera vez: “No conocen ese costado de monstruo”

Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

Allegra Cubero volvió a desfilar con Nicole Neumann en primera fila: aplausos, miradas cómplices y mucha emoción

El llamativo video de Luck Ra y Tiago PZK que se viralizó tras la polémica con La Joaqui: “Yo lo amo a él”

En fotos: la presentación de Mafalda Inmersiva reunió a famosos, artistas y escritores

INFOBAE AMÉRICA

Cárcel o exilio: Austin Llerandi, periodista cubano huye a Brasil con su esposa embarazada tras ultimátum del régimen

Cárcel o exilio: Austin Llerandi, periodista cubano huye a Brasil con su esposa embarazada tras ultimátum del régimen

Cyber-trafficking: la trampa digital que lleva extranjeros a combatir por Rusia

Rendirse para sobrevivir: el video que revela la captura de combatientes entre ellos latinoamericanos en Ucrania

Guatemala aplica la exención temporal de impuestos a los combustibles: así se refleja en las facturas

Prevén lluvias para hoy y mañana e incremento de la nubosidad en El Salvador