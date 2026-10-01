Las gafas inteligentes de Amazon tomarán fotos cada pocos segundos para entrenar su IA de repartos

Amazon planea que miles de repartidores usen lentes inteligentes que tomen registros visuales durante cada proceso de entrega. (Foto: Amazon)

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Amazon, la empresa fundada por Jeff Bezos, planea usar a finales de 2026 unas gafas inteligentes que tomarán fotos cada pocos segundos durante los repartos y enviarán las imágenes a revisores humanos y a su sistema de inteligencia artificial (IA) Wellspring.

El dispositivo registrará a clientes, casas y espacios privados con el objetivo declarado de mejorar las entregas, aunque el mecanismo puede plantear riesgos para la privacidad.

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La compañía prevé integrar a 5.000 repartidores con estas gafas hacia finales de 2026 y ampliar el número a 20.000 para finales de 2027. Su uso será voluntario tanto para los socios del servicio de entrega como para los repartidores.

El dispositivo cuenta con cámaras y una pantalla en la lente derecha para mostrar datos de la entrega sin usar las manos. (Foto: Europa Press)

Cómo funcionan las gafas inteligentes de Amazon

Las gafas fueron presentadas en octubre de 2025 para que el personal de reparto pueda consultar datos de los pedidos y gestionar las entregas sin utilizar las manos.

Incorporan cámaras, funciones de visión artificial y una pantalla en la lente derecha, donde muestran información de los paquetes y orientaciones para dejarlos en el punto indicado.

Además, el dispositivo integra un asistente que guía al repartidor durante el recorrido. Las nuevas imágenes estáticas ampliarán esa función: capturarán el espacio que vea el empleado, incluidas las personas cercanas y las propiedades a las que deba acceder.

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Las capturas se procesarán en la plataforma de inteligencia artificial AI Wellspring para crear mapas de barrios y rutas. (Foto: Europa Press)

Viraj Chatterjee, encargado del lanzamiento en Amazon, dijo a Bloomberg que las fotos tendrán una resolución “equivalente o inferior a las fotos estándar de prueba de entrega”. Sobre el uso posterior de ese material, sostuvo: “Esa es la única intención detrás de cualquiera de estas imágenes que se analizan después de la recopilación”.

Cuántas fotos recopilarán las gafas inteligentes de Amazon

Aunque Amazon no precisó cuántas fotos recogerá cada dispositivo, las capturas podrían alcanzar varios miles durante un solo turno. Las imágenes se incorporarán a AI Wellspring, la plataforma de inteligencia artificial generativa de la compañía que reúne información para cartografiar barrios y generar rutas de reparto.

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Asimismo, el material será analizado por un grupo humano. Antes de esa revisión, los sistemas de Amazon difuminarán los rostros de las personas registradas y las matrículas de los vehículos.

Los sistemas difuminarán las matrículas de vehículos y los rostros antes de que el personal revise las imágenes. (Foto: Amazon)

Las imágenes podrán contener datos visuales de quienes reciben los paquetes, aparte de casas, jardines y otros espacios privados. Los usuarios no podrán acceder a las fotos aunque hayan sido tomadas en su propiedad, ni pedir a la empresa que las elimine.

Amazon tampoco detalló durante cuánto tiempo conservará esos registros. Chatterjee afirmó que la finalidad “nunca ha sido algo como la vigilancia”, sino lograr que “la experiencia sea agradable” y reducir “los defectos de los clientes”.

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Un juez podría solicitar el acceso a las imágenes recolectadas por las gafas. La empresa confirmó que entregaría el material si existiera un requerimiento judicial.

De qué forma se protegerá la privacidad del repartidor de Amazon

El dispositivo tendrá un botón para activar un modo de privacidad que detiene la captura de imágenes. La función está prevista para situaciones en las que el repartidor necesite ir al baño o entrar en lugares como escuelas e instalaciones militares.

Amazon entregará las imágenes recolectadas por el dispositivo si existiera una orden o requerimiento judicial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Entre otros datos importantes, la activación dependerá por completo del empleado. Amazon busca alternativas para automatizarla, entre ellas el uso de GPS para detectar la entrada a zonas sensibles y encender el modo de privacidad sin intervención manual.

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A esta noticia se suma que recientemente Amazon anunció que extenderá su servicio de entrega con drones, sin presencia humana, a casi 500 ciudades en Estados Unidos, incluidas las áreas metropolitanas de Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise, antes de que termine el año.

La empresa implementará drones capaces de mover en menos de 30 minutos envíos de hasta 2,3 kilogramos (5 libras). Los dispositivos volarán por las afueras, evitando zonas de rascacielos y aeropuertos.