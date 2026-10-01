Cambian las tarifas y fechas para la Green Card en EEUU: estos son los nuevos costos y plazos desde octubre

Estados Unidos actualizó las fechas de prioridad para las solicitudes de residencia permanente a partir de octubre de 2026. (Jesús Aviles/Infobae)

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Desde el 1 de octubre de 2026, Estados Unidos actualizó las fechas de prioridad para solicitudes de residencia permanente, habilitó nuevas presentaciones de ajuste de estatus y aplicó cambios regulatorios que afectan a personas con trámites familiares, laborales y de inversión. Las medidas alcanzan a ciudadanos de India y China en categorías con listas de espera, a familiares de residentes permanentes legales y a participantes del programa EB-5. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el boletín de visas de octubre establece la disponibilidad de números de visa durante el mes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) autorizó a los solicitantes de categorías familiares y laborales a utilizar en octubre el cuadro de fechas de presentación para el ajuste de estatus. Esa decisión permite que algunos extranjeros entreguen el Formulario I-485 antes de que una visa esté disponible para la resolución final de su residencia. De acuerdo con USCIS, la habilitación de la presentación no supone la aprobación automática de la green card.

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Los cambios coinciden con la entrada en vigor de una modificación de las reglas sobre carga pública, desde el 18 de septiembre, y con un aumento de las tarifas para los trámites del programa EB-5, previsto para el 30 de noviembre. Estas disposiciones no modifican los topes legales de visas, pero alteran las fechas de tramitación, los criterios aplicables en determinados expedientes y los costos administrativos. Según el Registro Federal de Estados Unidos, cada norma tiene una fecha de vigencia y reglas específicas de aplicación.

Qué cambios hubo en las fechas de green card desde el 1 de octubre de 2026

Las categorías familiares y laborales de residencia permanente están sujetas a límites anuales. La legislación de Estados Unidos establece un total general de 226.000 visas de preferencia familiar y 140.000 visas basadas en empleo por año. Según USCIS, los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, como cónyuges, padres e hijos solteros menores de 21 años, no están sometidos a esos cupos numéricos.

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La asignación de visas depende de tres factores: la categoría migratoria, el país de imputación y la fecha de prioridad. Cuando la cantidad de peticiones supera el número disponible, el Departamento de Estado fija una fecha de corte. Quienes tengan una fecha de prioridad anterior a ese límite pueden avanzar en el proceso, si cumplen los restantes requisitos legales. De acuerdo con USCIS, el país de imputación suele ser el país de nacimiento del solicitante.

El 1 de octubre comienza un nuevo ciclo anual de disponibilidad de visas de inmigrante en las categorías con límites numéricos. La apertura de ese ciclo puede cambiar las fechas que habían quedado restringidas por la demanda en meses anteriores. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el boletín mensual proyecta el uso de números de visa por categoría y por país para mantener la emisión dentro de los máximos que fija la ley.

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración autorizó el uso del cuadro de fechas de presentación para entregar el Formulario I-485 en octubre. (Reuters)

Qué fechas de residencia permanente cambiaron para India en octubre de 2026

El boletín de octubre reabrió para India la categoría EB-2, destinada a profesionales con títulos avanzados o capacidades excepcionales. La fecha de acción final quedó establecida en el 1 de noviembre de 2013, después de que la categoría apareciera como no disponible en septiembre. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la fecha de acción final determina cuándo puede asignarse un número de visa para la aprobación final de una residencia.

La categoría EB-5 sin reservas para India también volvió a tener una fecha de acción final, que quedó fijada en el 1 de diciembre de 2023. Esta clasificación corresponde a inversores que no presentan solicitudes bajo las reservas previstas para proyectos rurales, áreas con alto desempleo o infraestructura. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, las categorías EB-5 reservadas se mantienen disponibles para todos los países durante octubre.

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La fecha de acción final de EB-1 India avanzó al 1 de febrero de 2023. EB-1 incluye a personas con habilidades extraordinarias, investigadores y profesores destacados, además de determinados ejecutivos y gerentes de compañías multinacionales. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los cambios en una categoría no determinan modificaciones para otras, porque cada una tiene una cuota y una demanda propias.

Qué cambios hubo para China, México, Filipinas y el resto del mundo

En el caso de China, el cuadro de fechas de presentación registró movimientos en dos categorías de empleo. La fecha de presentación de EB-3 pasó al 1 de abril de 2024, mientras que la de EB-5 sin reservas avanzó al 1 de marzo de 2021. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas fechas permiten definir quién puede presentar una solicitud de ajuste de estatus, pero no habilitan por sí solas la decisión final sobre la residencia.

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La fecha de acción final para EB-2 en el resto del mundo, México y Filipinas cambió de disponible de forma inmediata al 1 de enero de 2025. En EB-3, que agrupa a trabajadores calificados, profesionales y otros trabajadores, la fecha aplicable al resto del mundo y México se estableció en el 15 de mayo de 2024. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, esas variaciones responden a la necesidad de administrar los cupos vigentes.

USCIS denomina retrocesión de visas al desplazamiento de una fecha de corte hacia un período anterior. Esto ocurre cuando la demanda en una categoría o país supera la cantidad de visas que puede concederse durante un período. De acuerdo con USCIS, una categoría que está disponible en un mes puede retroceder en el siguiente si aumentan las solicitudes o si la asignación anual se acerca a su agotamiento.

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En las categorías familiares, la fecha de acción final de F2A avanzó al 22 de septiembre de 2026 para la mayoría de los países, incluidos China, India y Filipinas. F2A comprende a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales. Para México, la fecha quedó en el 22 de marzo de 2026, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La legislación de Estados Unidos establece un cupo anual de 226.000 visas de preferencia familiar y 140.000 basadas en empleo. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

Quién puede presentar el Formulario I-485 en octubre de 2026

USCIS dispuso que, durante octubre, los solicitantes de categorías familiares y laborales utilicen el cuadro de fechas de presentación del boletín de visas. Una persona puede presentar el Formulario I-485 si su fecha de prioridad es anterior a la indicada para su categoría y país de imputación, además de reunir las condiciones generales para el ajuste de estatus. Según USCIS, esta autorización se analiza todos los meses y puede cambiar en noviembre.

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La entrega del Formulario I-485 no garantiza una residencia inmediata. Para aprobar el caso, la fecha de prioridad debe alcanzar la fecha de acción final correspondiente y debe existir una visa disponible. De acuerdo con USCIS, el solicitante debe consultar el cuadro autorizado por la agencia y el boletín mensual del Departamento de Estado antes de enviar la documentación.

La fecha de prioridad suele figurar en el Formulario I-797, la notificación de acción emitida por USCIS. En peticiones familiares, corresponde en general a la fecha de presentación correcta del Formulario I-130. En algunos expedientes laborales, depende de la fecha en que el Departamento de Trabajo aceptó la solicitud de certificación laboral. Según USCIS, esa fecha establece el lugar del solicitante en la lista de espera.

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Cómo cambió la regla de carga pública para solicitar residencia en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional dejó sin efecto la regulación sobre carga pública que había entrado en vigor en 2022. La modificación rige desde el 18 de septiembre de 2026 y restablece una evaluación basada en la totalidad de las circunstancias de la persona. Según el Registro Federal de Estados Unidos, el criterio se aplica en los casos en que la legislación permite analizar si un extranjero puede convertirse en una carga pública.

La evaluación puede considerar edad, salud, situación familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y aptitudes. El uso de beneficios públicos no constituye, por sí solo, un motivo automático de inadmisibilidad. De acuerdo con el Registro Federal de Estados Unidos, las autoridades deben valorar el conjunto de factores aplicables y respetar las exenciones previstas por la legislación migratoria.

La norma no alcanza por igual a todas las personas que buscan una residencia permanente. Existen categorías exentas por ley y situaciones migratorias en las que el análisis de carga pública no resulta aplicable. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la revisión debe ajustarse a las disposiciones vigentes para cada tipo de solicitud.

El Departamento de Seguridad Nacional restableció la evaluación de carga pública basada en el conjunto de factores del solicitante. (USCIS)

Cuánto costarán las solicitudes EB-5 desde el 30 de noviembre de 2026

Las nuevas tarifas del programa EB-5 entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026. El Formulario I-526, utilizado por inversores directos, pasará de USD 3.675 a USD 7.615. El Formulario I-526E, correspondiente a inversores que participan a través de centros regionales, tendrá una tarifa de USD 7.850. Según el Registro Federal de Estados Unidos, los nuevos montos alcanzarán a las solicitudes con matasellos de esa fecha o posterior.

La norma también incorpora el Formulario I-527, con un costo de USD 10.330, para ciertos inversores que deban modificar peticiones anteriores debido a la terminación de un centro regional o un proyecto. De acuerdo con el Registro Federal de Estados Unidos, la regulación estima un promedio de 16.604 recepciones anuales de trámites vinculados al programa EB-5.

Esa proyección contabiliza formularios y otras presentaciones administrativas, por lo que no equivale necesariamente a 16.604 inversores individuales. Los solicitantes deberán revisar su fecha de prioridad, el país de imputación y el cuadro mensual autorizado antes de presentar el Formulario I-485. Quienes preparen una petición EB-5 deberán considerar la fecha de envío, ya que el nuevo arancel regirá desde el 30 de noviembre, según USCIS, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Registro Federal de Estados Unidos.