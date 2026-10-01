El NYC Ferry subirá la tarifa básica a USD 5 frente al aumento del costo del combustible

El boleto sencillo del NYC Ferry aumentará a USD 5 el 19 de octubre ante el alza de los costos del combustible (REUTERS/Kylie Cooper)

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El pasaje en ferry por Nueva York se encarece desde el 19 de octubre: el boleto sencillo del NYC Ferry subirá de USD 4,50 a USD 5, según aprobó por unanimidad el directorio de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (EDC).

Este ajuste impacta también en otras categorías tarifarias y se enmarca en el crecimiento sostenido del sistema, que el año pasado transportó a más de 7 millones de pasajeros.

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Además, el organismo justificó el incremento en el alza de los costos operativos, principalmente el combustible ligero. “Cada año, el costo de prestar el servicio del NYC Ferry aumenta junto con el precio del combustible”, señaló Matthew Petric, vicepresidente sénior de la EDC, en declaraciones recogidas por Gothamist. La medida generará ingresos adicionales estimados en USD 2 millones anuales.

El pase de 10 viajes para el ferry costará USD 30 para mantener la equivalencia con la tarifa del subte neoyorquino (NYC Ferry)

El pase de 10 viajes sube a USD 30 y el ilimitado de dos días se vuelve permanente

El aumento alcanza también al pase de 10 viajes, que pasará de USD 29 a USD 30, manteniéndose así en línea con el costo del subte de Nueva York, que cobra USD 3 por viaje.

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Con la actualización, la tarifa reducida —destinada a mayores de 65 años, personas con discapacidad y residentes de bajos ingresos— aumentará 5 centavos, de USD 1,45 a USD 1,50.

El directorio de la EDC resolvió además hacer permanente el pase ilimitado de dos días, que continuará en USD 15. Ese ticket había sido lanzado como piloto a fines de 2025. Por su parte, los ferris especiales Rockaway Rocket y Rockaway Reserve, con asientos reservados hacia Rockaway Beach, mantendrán su precio de USD 12 por trayecto.

El directorio de la EDC convirtió en permanente el pase ilimitado de dos días por un valor de USD 15 (REUTERS/Jeenah Moon)

El descuento extendido para estudiantes de escuela media

Una de las novedades del paquete tarifario es la ampliación del programa de descuentos. Hasta ahora, el acceso estaba abierto a estudiantes de escuela secundaria; a partir del 19 de octubre, también podrán acceder los alumnos de escuela media.

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Este tipo de ajuste al programa de accesibilidad responde a una de las cinco líneas estratégicas que la organización Waterfront Alliance reclamó ante el Concejo Municipal en una audiencia de supervisión sobre el NYC Ferry celebrada a fines de septiembre.

Bajo el nombre “Las cinco E”, la entidad agrupa los pilares que considera indispensables para la sostenibilidad del sistema: expansión, economía, electrificación, servicios de emergencia y equidad.

En materia tarifaria, la alianza respalda el programa de descuentos y sostiene que el costo debe mantenerse accesible para los trabajadores que usan el ferry como medio de transporte cotidiano.

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El subsidio gubernamental por usuario del NYC Ferry descendió a USD 8 tras los sucesivos aumentos de la tarifa (REUTERS/Kylie Cooper)

Los subsidios por pasajero bajaron de USD 11 a USD 8

Desde su lanzamiento en 2017 bajo la gestión del ex alcalde Bill de Blasio, el NYC Ferry arrastra el estigma de ser un servicio costoso para el erario.

El subsidio por pasajero, que rozaba los USD 11 en el primer año de operación, cayó a aproximadamente USD 8 gracias a las sucesivas subas tarifarias y al crecimiento del ridership (usuarios que utilizaron el servicio). Aun así, ese monto cuadruplica el subsidio de USD 2 por pasajero que el sistema de metro (MTA) contempla para sus usuarios.

La comparación, sin embargo, tiene un límite evidente: más de 4,5 millones de personas usan el metro cada día, frente a unas 20.000 que toman el ferry. En perspectiva regional, el subsidio del NYC Ferry resulta inferior al de sistemas similares en otras ciudades, ya que el ferry de San Francisco le cuesta a esa ciudad cerca de USD 21 por pasajero.

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El sistema pasó de 2,9 millones a más de 7 millones de usuarios en nueve años

La subida tarifaria llega en un momento de madurez del sistema. Según NBC New York, el NYC Ferry transportó casi 7.370.000 pasajeros en 2025, frente a los 2,9 millones registrados en su primer año de operación. Durante el verano pasado, el récord diario de pasajeros se quebró al menos tres veces; el pico máximo se produjo el 15 de agosto, con 56.882 pasajeros en un solo día.

Alrededor del 80% de los viajes conectan distintos distritos entre sí. El sistema opera seis rutas, cuenta con 25 terminales y 38 embarcaciones, y cubre más de 70 millas náuticas, lo que lo convierte en la flota de pasajeros exclusivos más grande del país.

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La red del NYC Ferry opera seis rutas y conecta distintos distritos con una flota de 38 embarcaciones (REUTERS/Brendan McDermid)

La EDC estrenó conducción justo cuando aprobó el aumento

La sesión del directorio en la que se aprobaron los cambios tarifarios también sirvió como escenario de presentación de las nuevas autoridades de la EDC.

En julio, el alcalde Zohran Mamdani designó a Anthony Shorris —ex funcionario de la gestión de De Blasio— como CEO, y a Lina Khan, especialista en antimonopolio, como presidenta del directorio.

En sus palabras de apertura, Khan anticipó que buscará hacer “una evaluación objetiva de lo que funcionó y de dónde puede ser necesario cambiar el rumbo”. “Tenemos la oportunidad y, de hecho, la obligación de repensar cómo la ciudad impulsa el desarrollo económico”, afirmó. Mamdani había señalado que quiere que la EDC coloque la asequibilidad y la justicia económica en el centro de su misión.

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