Trump dijo que “se acerca el momento” de definir si Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, hace un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU. 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que “se acerca el momento” de tomar una decisión definitiva sobre Irán, sugiriendo que su Administración podría optar por alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra o “quizás volarlos por los aires”, asegurando que el conflicto en el estrecho de Ormuz concluirá “muy pronto de una forma u otra”.

En respuesta a las preguntas de la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre cómo lograr un pacto cuando se lidia con una contraparte “loca” e “irracional”, el mandatario estadounidense ha respondido que “tal vez los volemos por los aires. Tenemos que tomar esa decisión. Los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca”.

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Estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el Gobierno de Irán confirmara la recepción de la respuesta oficial de Washington a su última propuesta de paz.

La portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani, detalló el miércoles que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, presentó un informe sobre sus recientes gestiones en Nueva York, defendiendo la vía diplomática para desbloquear la situación pese a que Trump había calificado previamente de “inaceptable” el plan de Teherán, el cual contemplaba reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si se aceptaban sus condiciones.

Irán negó este jueves que Estados Unidos ordenase a la delegación iraní que participaba en la Asamblea de la ONU que abandonase el país después de que las negociaciones entre Washington y Teherán no avanzaran, tal y como informaron medios estadounidenses.

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“La delegación iraní partió de Nueva York el lunes por la tarde, de acuerdo con el calendario que también se había comunicado con antelación al Departamento de Estado de EE.UU. el 17 de septiembre”, indicó en X la Misión Permanente de Irán ante la ONU.

La legación diplomática mantuvo que “al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a difundir noticias infundadas y sin fundamento”.

Varios medios estadounidenses como Axios informaron que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el lunes a la delegación iraní que participó en la Asamblea General de la ONU abandonar el país.

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Entre los integrantes de la delegación estaba el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a quien la misión estadounidense ante la ONU comunicó, por orden de Rubio, que debía salir inmediatamente de Nueva York.

La decisión se produjo después de que mediadores de Catar intentaran acercar las posiciones de Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, pero las conversaciones no lograron avances y ambas partes mantuvieron sus posiciones.

Según un funcionario estadounidense citado por Axios, la delegación iraní había “sobrepasado su bienvenida” porque la Asamblea General ya había concluido.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una conferencia de prensa durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Bing Guan

A pesar de la supuesta expulsión, Irán anunció ayer que ha recibido una propuesta de Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara el fin de semana el plan de siete días presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.

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Irán exige en su propuesta el cumplimiento de una serie de condiciones por parte de EE.UU., como el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de fondos congelados de Teherán, para acceder a reabrir el estratégico paso marítimo y retomar las negociaciones sobre su programa nuclear.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán ha entrado en el octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y su bloqueo naval, y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

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(Con información de Europa Press y EFE)