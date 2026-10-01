Mundo

Trump dijo que “se acerca el momento” de definir si Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán

El canciller persa presentó un informe defendiendo la vía diplomática para desbloquear la situación pese a que Trump había calificado previamente de “inaceptable” el plan de Teherán

El presidente de EEUU, Donald Trump, hace un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU. 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
El presidente de EEUU, Donald Trump, hace un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU. 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que “se acerca el momento” de tomar una decisión definitiva sobre Irán, sugiriendo que su Administración podría optar por alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra o “quizás volarlos por los aires”, asegurando que el conflicto en el estrecho de Ormuz concluirá “muy pronto de una forma u otra”.

En respuesta a las preguntas de la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre cómo lograr un pacto cuando se lidia con una contraparte “loca” e “irracional”, el mandatario estadounidense ha respondido que “tal vez los volemos por los aires. Tenemos que tomar esa decisión. Los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca”.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el Gobierno de Irán confirmara la recepción de la respuesta oficial de Washington a su última propuesta de paz.

La portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani, detalló el miércoles que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, presentó un informe sobre sus recientes gestiones en Nueva York, defendiendo la vía diplomática para desbloquear la situación pese a que Trump había calificado previamente de “inaceptable” el plan de Teherán, el cual contemplaba reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si se aceptaban sus condiciones.

Irán negó este jueves que Estados Unidos ordenase a la delegación iraní que participaba en la Asamblea de la ONU que abandonase el país después de que las negociaciones entre Washington y Teherán no avanzaran, tal y como informaron medios estadounidenses.

PUBLICIDAD

“La delegación iraní partió de Nueva York el lunes por la tarde, de acuerdo con el calendario que también se había comunicado con antelación al Departamento de Estado de EE.UU. el 17 de septiembre”, indicó en X la Misión Permanente de Irán ante la ONU.

La legación diplomática mantuvo que “al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a difundir noticias infundadas y sin fundamento”.

Varios medios estadounidenses como Axios informaron que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el lunes a la delegación iraní que participó en la Asamblea General de la ONU abandonar el país.

Entre los integrantes de la delegación estaba el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a quien la misión estadounidense ante la ONU comunicó, por orden de Rubio, que debía salir inmediatamente de Nueva York.

La decisión se produjo después de que mediadores de Catar intentaran acercar las posiciones de Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, pero las conversaciones no lograron avances y ambas partes mantuvieron sus posiciones.

Según un funcionario estadounidense citado por Axios, la delegación iraní había “sobrepasado su bienvenida” porque la Asamblea General ya había concluido.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una conferencia de prensa durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Bing Guan
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una conferencia de prensa durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Bing Guan

A pesar de la supuesta expulsión, Irán anunció ayer que ha recibido una propuesta de Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara el fin de semana el plan de siete días presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.

Irán exige en su propuesta el cumplimiento de una serie de condiciones por parte de EE.UU., como el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de fondos congelados de Teherán, para acceder a reabrir el estratégico paso marítimo y retomar las negociaciones sobre su programa nuclear.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán ha entrado en el octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y su bloqueo naval, y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpEEUUIrán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A 120 metros del suelo y sin red: un acróbata estonio cruzó sobre una cinta tendida entre dos edificios en Corea del Sur

El estonio Jaan Roose completó una travesía de 160 metros entre dos edificios del centro histórico de la capital surcoreana, en la primera actuación de este tipo registrada en el país

A 120 metros del suelo y sin red: un acróbata estonio cruzó sobre una cinta tendida entre dos edificios en Corea del Sur

Ranulph Fiennes, el explorador más célebre del mundo, no aparece en público desde 2024 y su familia no sabe dónde está: “Los amo y anhelo verlos”

El aventurero británico, de 82 años y diagnosticado con Parkinson, no ha hecho apariciones desde octubre de 2024, mientras sus familiares denuncian que no pueden establecer contacto con él ni conocer el centro donde reside actualmente

Ranulph Fiennes, el explorador más célebre del mundo, no aparece en público desde 2024 y su familia no sabe dónde está: “Los amo y anhelo verlos”

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos investiga si hubo un plan terrorista detrás del ataque en el vuelo de Flydubai

Un equipo especializado busca esclarecer si el altercado registrado entre los pilotos en plena ruta hacia Israel guarda relación con actividades de grupos extremistas

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos investiga si hubo un plan terrorista detrás del ataque en el vuelo de Flydubai

Guatemala logró la primera reproducción en cautiverio de una especie con 100 millones de años de historia

El Centro de Conservación Marina y el zoológico La Aurora trasladaron por barco a las crías del pejelagarto, nacidas a comienzos de septiembre, hacia un canal de agua dulce rodeado de manglares, en el sur del país

Guatemala logró la primera reproducción en cautiverio de una especie con 100 millones de años de historia

El presidente de Israel anunció premios al “heroísmo” para cuatro pasajeros del vuelo de Flydubai que intervinieron durante el ataque

La oficina del jefe de Estado informó que Yaniv Hayoun, Zvika Manes, Asaf Rajuan y Shota Musayev serán recomendados para la máxima distinción civil israelí tras el aterrizaje de emergencia del avión en Arabia Saudita

El presidente de Israel anunció premios al “heroísmo” para cuatro pasajeros del vuelo de Flydubai que intervinieron durante el ataque
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gabriel se avalanza sobre Valentina y Beatriz quiere conservar su lugar en la casa: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 2 de octubre

Gabriel se avalanza sobre Valentina y Beatriz quiere conservar su lugar en la casa: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 2 de octubre

¿A qué hora abren y cierran los locales de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Jairo Guzmán, el diputado libertario que se enfrentó a Grabois: “Si no estuviera haciendo un acting, habría que hacerle un control psicológico”

Alcaldesa de Mexicali defiende a exdirector de la policía acusado por EEUU de nexos con Los Mayos: “No podemos dar por hecho culpabilidades”

DEA afirma que EEUU enfrenta al Cártel de Sinaloa con acciones “urgentes y decisivas”

DEPORTES

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

Se filtró una imagen del proyecto de la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el detalle que causó furor

Francisco Cerúndolo remontó en el ATP 500 de Beijing y es el único argentino que sigue en carrera

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

Ben Affleck habla por primera vez sobre la muerte de sus padres: “Me ha hecho pensar en mi infancia de una manera distinta”

Sharon Stone habló del aborto que tuvo en su adolescencia: “Podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar”

Jim Carrey se casó con Min Ah siete meses después de su primera aparición pública en los premios César

Ben Affleck, defensor de la inteligencia artificial en el cine: “La he utilizado mucho en mi última película, pero no diré en qué partes”