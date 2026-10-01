Ataque frustrado al Capitolio de Texas: detienen a un hombre que planeaba abrir fuego en la sede legislativa

Un operativo nocturno entre agencias estatales y federales evitó lo que podría haber sido uno de los ataques más graves contra una sede legislativa en la historia reciente de Texas (REUTERS/Bexar County Jail)

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El Capitolio del estado de Texas, en Austin, estuvo en el centro de una alerta de seguridad este miércoles luego de que las autoridades frustraran un plan de ataque armado programado.

El caso pone de relieve la capacidad de respuesta del sistema de inteligencia estatal y federal ante amenazas de este tipo: desde que llegó la denuncia hasta la detención del sospechoso no pasaron más de unas pocas horas.

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Benny Caldera Jr., de 40 años y vecino de Converse, una localidad en las afueras de San Antonio, es el hombre señalado como autor del plan.

La agencia federal intervino en la segunda fase del operativo y terminó con la custodia del sospechoso, aunque los nuevos cargos que impulsa aún no fueron revelados (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

La denuncia que desencadenó el operativo

Según documentos judiciales obtenidos por NBC 5 DFW, Caldera le había anticipado sus intenciones a un conocido con una frase directa: “Voy al Capitolio y le voy a disparar”.

Antes de colgar, le advirtió: “Te quiero. Si no me volvés a ver...”. Ese conocido fue quien alertó a los investigadores.

Los documentos también revelan que Caldera había expresado animadversión hacia el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) y había usado expresiones violentas al referirse a ese grupo.

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El comité de presión proisraelí apareció mencionado en los documentos judiciales como blanco de la hostilidad del sospechoso, aunque no fue señalado como objetivo del ataque (REUTERS/Tom Brenner)

El arresto y los cargos contra el sospechoso

A las 3 de la mañana del miércoles, una unidad SWAT del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) irrumpió en la vivienda de Caldera en su domicilio, y lo detuvo.

Fue trasladado al Centro de Detención del condado Bexar, donde quedó imputado por el delito grave de amenaza terrorista contra un funcionario público, una infracción de tercer grado según la legislación de Texas.

El mismo edificio donde Caldera ingresó tras el arresto fue el lugar donde el FBI lo esperaba para trasladarlo a custodia federal horas después (Bexar County Jail/Texas Public Radio)

El registro judicial consignó una fianza de USD 75.000. Sin embargo, Caldera no salió de la cárcel: el FBI lo arrestó allí mismo el miércoles por la noche para trasladarlo a custodia federal.

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El cambio se efectuó a las 19:41, de acuerdo con los registros del condado Bexar citados por UPI. Los cargos federales adicionales no fueron precisados, y el DPS derivó las consultas al FBI.

El hombre de 40 años tenía un antecedente por portación ilegal de armas desde 2023 y planeaba concretar el ataque el mismo 1° de octubre (Bexar County Jail)

La reacción de las autoridades estatales y federales

El director del FBI, Kash Patel, escribió en su cuenta de X sobre la velocidad de la respuesta: “En pocas horas desde la denuncia, el DPS ya tenía al principal sospechoso detenido, con el FBI de San Antonio y las fuerzas locales asistiendo”.

Patel añadió: “Amenazá a los estadounidenses o a sus instituciones, y las fuerzas del orden actuarán rápido”.

El director del FBI destacó la coordinación entre agencias como modelo de respuesta ante amenazas internas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los edificios públicos (REUTERS/Evan Vucci)

El gobernador Greg Abbott también publicó en X su respaldo al operativo. “El DPS de Texas y el FBI detuvieron un ataque planeado contra el Capitolio de Texas. Texas NO tolerará amenazas de violencia contra nuestro Capitolio”, afirmó el mandatario.

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El gobernador de Texas aprovechó el caso para reforzar su postura de tolerancia cero ante las amenazas a las instituciones del estado (Maria Lysaker-Imagn Images)

Por su parte, la secretaria del Senado estatal, Patsy Spaw, notificó a los legisladores sobre la amenaza y el arresto en las primeras horas del miércoles, tal como confirmó el DPS.

Un correo enviado por Spaw al personal del Capitolio, citado por The Texas Tribune, se refirió a Caldera como principal sospechoso y mencionó posibles cómplices. El DPS no divulgó identidades ni comunicó otros arrestos.

El DPS precisó, tras la detención, que no existían indicios de una amenaza activa contra el Capitolio, los legisladores ni el personal.

La investigación continúa abierta y el organismo instó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante cualquier comportamiento sospechoso.