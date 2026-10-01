Estados Unidos

Escuelas de Miami y Orlando reducen hasta un 20 % el desperdicio de alimentos

Un programa de WWF involucra a estudiantes en la medición de residuos y en acciones para que productos aptos para el consumo no terminen en la basura

Un grupo de niñas almorzando en el comedor escolar (Europa Press)
Un programa del Fondo Mundial para la Naturaleza logró reducir hasta un 20 % el desperdicio de comida en escuelas de Miami y Orlando (Europa Press)
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En escuelas de Miami y Orlando, un programa de reducción del desperdicio de alimentos impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) logró recortar hasta 20 % de los residuos de comida en algunos planteles. La iniciativa transforma el horario de almuerzo en una instancia de medición y participación estudiantil, informó CBS News.

Alex Nichols-Vinueza, director sénior de desperdicio de alimentos para las Américas de WWF, presentó la experiencia durante la Semana del Clima y la Biodiversidad de Medellín 2026. En diálogo con el medio, sostuvo que el modelo aplicado en Florida puede trasladarse a otros distritos escolares de Estados Unidos y de América Latina.

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La organización comenzó a trabajar con centros educativos del estado hace cerca de cuatro años. El procedimiento parte de un relevamiento: los alumnos registran cuánta comida termina en los contenedores y, con esos datos, elaboran propuestas para evitar que productos aptos para el consumo se descarten.

Los estudiantes miden los residuos y proponen soluciones en las cafeterías

Alex Nichols-Vinueza presentó los resultados de la iniciativa escolar durante la Semana del Clima y la Biodiversidad de Medellín 2026
Alex Nichols-Vinueza presentó los resultados de la iniciativa escolar durante la Semana del Clima y la Biodiversidad de Medellín 2026

Nichols-Vinueza explicó que la participación de los alumnos es una parte central de la estrategia. “Enseñamos a los niños pequeños a no desperdiciar en casa, pero en las escuelas hacemos lo contrario”, afirmó al referirse a la diferencia entre los hábitos domésticos y lo que ocurre en los comedores escolares.

Una de las acciones promovidas son las mesas para compartir. Allí se dejan alimentos que no fueron abiertos ni manipulados, como envases de leche cerrados o frutas enteras, para que otros estudiantes puedan tomarlos. El directivo aseguró que, cuando ese mecanismo se administra de forma adecuada, permite que esos productos se consuman en vez de terminar en la basura.

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Los resultados recogidos por WWF muestran que las escuelas primarias participantes redujeron, en promedio, cerca de 10 % de los alimentos descartados. En algunos planteles de Miami y Orlando, la reducción alcanzó el 20 %, el doble de esa media, precisó Nichols-Vinueza.

El programa trabaja actualmente con entre 10 y 20 escuelas. La expectativa de la organización es que esas experiencias aporten herramientas para que otros colegios, distritos y responsables de servicios de alimentación adopten medidas similares, detalló el especialista a CBS News.

WWF busca extender el modelo escolar a otros distritos y hogares

Imagen de archivo de un comedor escolar en Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real. (Europa Press)
Las cifras de WWF indican que cerca del 40 % de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o desperdicia (Europa Press)

Para Nichols-Vinueza, la importancia del proyecto excede el volumen de comida que deja de desecharse. Los estudiantes incorporan hábitos que pueden trasladar a sus familias y a sus comunidades, aseguró durante la entrevista.

Los niños están aprendiendo algo que llevarán a sus casas, a sus padres y a sus vecinos”, expresó. También definió a Miami y Florida como casos de referencia para mostrar que el problema puede abordarse en distintos lugares del país mediante iniciativas escolares.

El trabajo forma parte de una estrategia más amplia de WWF que contempla cambios en la producción agrícola, dietas con menor impacto ambiental y la prevención del descarte de comida apta para el consumo. El directivo vinculó esas líneas de acción con el impacto del sistema alimentario sobre el ambiente.

De acuerdo con las cifras mencionadas por Nichols-Vinueza, cerca de 40 % de los alimentos producidos en el mundo se pierde o desperdicia. A la vez, el sistema alimentario es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, señaló.

El desperdicio de comida también representa una pérdida económica para las familias

La campaña de WWF incluye acciones fuera de las escuelas. Nichols-Vinueza estimó que una familia puede perder cerca de USD 3.000 al año por alimentos que compra y no llega a consumir. El dato, indicó, contrasta con la situación de quienes no cuentan con acceso regular a comida suficiente.

La entidad participa junto con otras organizaciones en una campaña nacional para difundir prácticas de conservación y planificación de compras. Entre las recomendaciones, el directivo mencionó el almacenamiento adecuado de frutas como bananas y aguacates, con el objetivo de prolongar su vida útil.

Asimismo, WWF trabaja en una alianza entre sectores público y privado para que las empresas reduzcan sus desperdicios y ayuden a los consumidores a hacer lo mismo. Una de las alternativas consiste en ofrecer descuentos sobre productos que podrían no venderse antes de que sean retirados de las góndolas.

Consultado por el posible efecto de medicamentos como Ozempic en los patrones de consumo y descarte, Nichols-Vinueza aclaró que todavía no hay información suficiente para establecer una relación. “No podemos afirmarlo con total certeza”, advirtió.

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