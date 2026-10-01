Tecno

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 1 de octubre <br>

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

PUBLICIDAD

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4.953,73 dólares.

El costo de la criptomoneda ethereum para este día a las 14:05 horas (UTC) es de 2684.82 dólares. Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio de -1.5% en el último día, así como un movimiento de 0.0% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #2 entre las más populares.

Costo de la criptomoneda Ethereum

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

PUBLICIDAD

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en obligar a cancelar suscripciones con un clic

Gimnasios, streaming y apps que cobran de forma automática deberán ofrecer una baja tan simple como el alta, bajo multas de hasta USD 3.500 por infracción

Nueva York se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en obligar a cancelar suscripciones con un clic

Steam regala por tiempo limitado este contenido descargable del juego MXGP 26: cómo conseguirlo

MXGP 26 - The Official Game es la adaptación oficial en videojuego del Campeonato Mundial de Motocross FIM de la temporada 2026

Steam regala por tiempo limitado este contenido descargable del juego MXGP 26: cómo conseguirlo

Un ex ingeniero de Google y SpaceX recaudó 8 millones de dólares para meter IA dentro de los satélites

Compite con el modelo cerrado de SpaceX y apunta a estar en uno de cada cinco satélites para 2030

Un ex ingeniero de Google y SpaceX recaudó 8 millones de dólares para meter IA dentro de los satélites

Las gafas inteligentes de Amazon tomarán fotos cada pocos segundos para entrenar su IA de repartos

El dispositivo incorporará una cámara, pantalla y visión artificial para alimentar su plataforma Wellspring, que utilizará el material para cartografiar barrios y generar rutas

Las gafas inteligentes de Amazon tomarán fotos cada pocos segundos para entrenar su IA de repartos

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran muñecas de Monster High

Las guerreras del K-pop adquieren una imagen completamente diferente en una propuesta que fusiona sus atuendos originales con la estética de las muñecas más famosas de Mattel

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran muñecas de Monster High

DEPORTES

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

TELESHOW

Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

Allegra Cubero volvió a desfilar con Nicole Neumann en primera fila: aplausos, miradas cómplices y mucha emoción

El llamativo video de Luck Ra y Tiago PZK que se viralizó tras la polémica con La Joaqui: “Yo lo amo a él”

En fotos: la presentación de Mafalda Inmersiva reunió a famosos, artistas y escritores

Barbie Simons tuvo un percance con su look durante su participación en Es mi sueño: “Casi me mato”

INFOBAE AMÉRICA

Cárcel o exilio: Austin Llerandi, periodista cubano huye a Brasil con su esposa embarazada tras ultimátum del régimen

Cárcel o exilio: Austin Llerandi, periodista cubano huye a Brasil con su esposa embarazada tras ultimátum del régimen

Cyber-trafficking: la trampa digital que lleva extranjeros a combatir por Rusia

Rendirse para sobrevivir: el video que revela la captura de combatientes entre ellos latinoamericanos en Ucrania

Guatemala aplica la exención temporal de impuestos a los combustibles: así se refleja en las facturas

Prevén lluvias para hoy y mañana e incremento de la nubosidad en El Salvador