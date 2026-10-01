Estados Unidos

Ex empleada bancaria es acusada por desviar USD 931.000 a cuentas de criptomonedas

La fiscalía federal sostiene que Mercedes Henry usó datos de seis clientes para conectar sus fondos con perfiles digitales sin consentimiento

La fiscalía federal acusó a la exempleada bancaria Mercedes Henry de participar en el desvío de USD 931.000 a cuentas de criptomonedas (REUTERS)
La fiscalía federal acusó a la exempleada bancaria Mercedes Henry de participar en el desvío de USD 931.000 a cuentas de criptomonedas (REUTERS)
Guardar

Una mujer de Stone Mountain, en el área metropolitana de Atlanta, fue acusada por la Justicia federal de participar en un presunto esquema que habría desviado cerca de USD 931.000 desde cuentas de clientes de Ameris Bank hacia cuentas de criptomonedas bajo control de los involucrados.

La acusada es Mercedes Henry, de 35 años, quien trabajó para la entidad financiera como universal banker, un puesto que incluye atención al cliente y operaciones bancarias. La investigación sostiene que la mujer utilizó datos de seis clientes sin autorización para vincular sus cuentas con la plataforma Coinbase.

PUBLICIDAD

El caso fue informado por CBS News Atlanta a partir de una comunicación de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia. Las autoridades federales presentaron cargos por fraude bancario, fraude mediante dispositivos de acceso y soborno.

La maniobra habría utilizado información de seis clientes

Las cuentas bancarias de seis clientes resultaron vinculadas sin consentimiento a la plataforma de intercambio Coinbase (EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)
Las cuentas bancarias de seis clientes resultaron vinculadas sin consentimiento a la plataforma de intercambio Coinbase (EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

La acusación sitúa los hechos entre septiembre y noviembre de 2021, cuando Henry se desempeñaba en distintas sucursales de Ameris Bank en el área de Atlanta. Durante ese período, habría accedido a números de cuenta y otros datos identificatorios de seis personas que eran clientes de la institución.

Con esa información, los investigadores afirman que las cuentas bancarias fueron asociadas sin consentimiento a perfiles de Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas. El mecanismo habría permitido transferir dinero de los clientes hacia billeteras digitales controladas por Henry y otras personas vinculadas al presunto fraude.

PUBLICIDAD

La Fiscalía aseguró que el monto total desplazado en esas operaciones rondó los USD 931.000. Para concretar las transferencias, los responsables habrían usado las credenciales y la información privada obtenida mientras Henry tenía acceso a los sistemas y a los registros de la entidad.

Aunque los documentos difundidos no detallan la cantidad de personas que habrían participado en el plan, las autoridades sostienen que la ex empleada bancaria no actuó sola. El expediente la vincula con “coconspiradores” que habrían controlado las cuentas de criptomonedas a las que llegó el dinero.

Henry habría recibido más de USD 1.000 por su participación

Mercedes Henry habría recibido más de USD 1.000 por su intervención en la maniobra (REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo)
Mercedes Henry habría recibido más de USD 1.000 por su intervención en la maniobra (REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo)

La investigación señala que Mercedes Henry habría recibido más de USD 1.000 como parte de su intervención en la maniobra. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuál habría sido el beneficio total que obtuvo ni qué parte de los fondos habría quedado en poder de cada uno de los presuntos involucrados.

Theodore S. Hertzberg, fiscal federal para el Distrito Norte de Georgia, sostuvo que la acusada “presuntamente robó información sensible para facilitar casi USD 1 millón en transferencias fraudulentas desde las cuentas bancarias de las víctimas a cuentas de criptomonedas controladas por sus cómplices”.

El funcionario afirmó, además, que su oficina trabajará con las fuerzas de seguridad y el sector privado para identificar, detener y castigar a quienes cometan delitos financieros. “Trabajaremos con nuestros socios de las fuerzas del orden y del sector privado para identificar, arrestar y castigar a los delincuentes codiciosos que mienten, engañan y roban para enriquecerse”, expresó Hertzberg en declaraciones recogidas por CBS News Atlanta.

La denuncia no identifica públicamente a los seis clientes afectados ni informa si el banco logró recuperar todo o parte del dinero. Tampoco se detallaron las medidas que habría adoptado la entidad financiera tras detectar las transferencias cuestionadas.

Un gran jurado federal formalizó tres cargos

Un gran jurado federal presentó la acusación contra Henry la semana pasada, indicó la Fiscalía. Los cargos incluyen fraude bancario, fraude con dispositivos de acceso y soborno, delitos que serán analizados por la Justicia federal durante el proceso judicial.

La mujer compareció ante un tribunal federal después de su detención, ocurrida el 25 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades no divulgaron información sobre una declaración de culpabilidad, la eventual estrategia de defensa o las condiciones de su liberación.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene abierta la pesquisa. La investigación busca determinar el alcance total de las operaciones, identificar a otros posibles responsables y establecer el destino final de los fondos presuntamente retirados de las cuentas de los clientes.

Como se trata de una acusación formal, Henry conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.

Temas Relacionados

AtlantafraudeCriptomonedasEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Georgia registra 21 casos de sarampión en el año tras detectar cinco contagios en una familia

Las autoridades sanitarias investigan posibles exposiciones en el condado de Jasper mientras descartan que los nuevos diagnósticos estén vinculados con el brote de una guardería en Cobb

Georgia registra 21 casos de sarampión en el año tras detectar cinco contagios en una familia

Comenzaron las excavaciones del túnel del río Hudson que conectará Nueva York y Nueva Jersey

Dos máquinas fabricadas en Alemania y ensambladas en los acantilados de Palisades dieron inicio al tramo más difícil del proyecto valuado en USD 16.000 millones

Comenzaron las excavaciones del túnel del río Hudson que conectará Nueva York y Nueva Jersey

Por qué algunos hogares en California recibirán el crédito eléctrico en octubre y qué hacer si el descuento de USD 75 no apareció todavía

El estado repartió USD 886 millones entre los clientes de las tres grandes distribuidoras en agosto y septiembre, pero no todos los hogares californianos recibieron el crédito en los mismos meses

Por qué algunos hogares en California recibirán el crédito eléctrico en octubre y qué hacer si el descuento de USD 75 no apareció todavía

"Eso no es barro, es sangre": el sádico crimen de Christa Pike, la condenada que sobrevivió a la inyección letal en Tennessee

Un crimen premeditado, una víctima consciente durante casi una hora y un fragmento de cráneo guardado como trofeo. Treinta años después, el fármaco letal no alcanzó para matar a la única mujer del corredor de la muerte de Riverbend, en lo que habría sido la primera ejecución femenina en el estado en más de dos siglos

"Eso no es barro, es sangre": el sádico crimen de Christa Pike, la condenada que sobrevivió a la inyección letal en Tennessee

Zuckerberg perdió casi USD 20.000 millones en dos días por el derrumbe de las acciones de Meta

Un informe de Goldman Sachs encendió las alarmas entre los inversores sobre la rentabilidad del gasto tecnológico, y la cotización de la compañía fundada por Zuckerberg pagó el precio

Zuckerberg perdió casi USD 20.000 millones en dos días por el derrumbe de las acciones de Meta

TECNO

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y hacer que el celular funcione más rápido

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y hacer que el celular funcione más rápido

El secretario de Salud de EE.UU. dijo que “la IA da una segunda opinión mejor informada que la de un médico”

Pedir comida sin usar apps y por mensaje de texto ya es posible: este es el asistente de IA que lo hace realidad

Google despliega un programa de pagos para sitios web que contribuyen con su IA

Efecto Cristiano Ronaldo: la cuenta de Instagram de Portugal cae a 24,6 millones de seguidores tras polémica

ENTRETENIMIENTO

Jim Carrey se casó con Min Ah siete meses después de su primera aparición pública en los premios César

Jim Carrey se casó con Min Ah siete meses después de su primera aparición pública en los premios César

Ben Affleck, defensor de la inteligencia artificial en el cine: “La he utilizado mucho en mi última película, pero no diré en qué partes”

Jesse Tyler Ferguson recordó una tensión oculta en Modern Family: “Teníamos a padres divorciados al frente de la serie”

“Reacher” tendrá una sexta temporada y Alan Ritchson ya anunció su preferencia: “Es mi libro favorito”

La fórmula de Alice Cooper para seguir activo en los escenarios a los 78 años: cuatro décadas de abstinencia y ejercicio constante

MUNDO

El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio

El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio

Cómo cuatro pasajeros israelíes salvaron al piloto y evitaron que se estrellara el vuelo de Flydubai

Taiwán capturó dos buques chinos por operar “ilegalmente” cerca de las islas Pescadores

A 120 metros del suelo y sin red: un acróbata estonio cruzó sobre una cinta tendida entre dos edificios en Corea del Sur

Ranulph Fiennes, el explorador más célebre del mundo, no aparece en público desde 2024 y su familia no sabe dónde está: “Los amo y anhelo verlos”