Ex empleada bancaria es acusada por desviar USD 931.000 a cuentas de criptomonedas

La fiscalía federal acusó a la exempleada bancaria Mercedes Henry de participar en el desvío de USD 931.000 a cuentas de criptomonedas (REUTERS)

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Una mujer de Stone Mountain, en el área metropolitana de Atlanta, fue acusada por la Justicia federal de participar en un presunto esquema que habría desviado cerca de USD 931.000 desde cuentas de clientes de Ameris Bank hacia cuentas de criptomonedas bajo control de los involucrados.

La acusada es Mercedes Henry, de 35 años, quien trabajó para la entidad financiera como universal banker, un puesto que incluye atención al cliente y operaciones bancarias. La investigación sostiene que la mujer utilizó datos de seis clientes sin autorización para vincular sus cuentas con la plataforma Coinbase.

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El caso fue informado por CBS News Atlanta a partir de una comunicación de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia. Las autoridades federales presentaron cargos por fraude bancario, fraude mediante dispositivos de acceso y soborno.

La maniobra habría utilizado información de seis clientes

Las cuentas bancarias de seis clientes resultaron vinculadas sin consentimiento a la plataforma de intercambio Coinbase (EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

La acusación sitúa los hechos entre septiembre y noviembre de 2021, cuando Henry se desempeñaba en distintas sucursales de Ameris Bank en el área de Atlanta. Durante ese período, habría accedido a números de cuenta y otros datos identificatorios de seis personas que eran clientes de la institución.

Con esa información, los investigadores afirman que las cuentas bancarias fueron asociadas sin consentimiento a perfiles de Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas. El mecanismo habría permitido transferir dinero de los clientes hacia billeteras digitales controladas por Henry y otras personas vinculadas al presunto fraude.

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La Fiscalía aseguró que el monto total desplazado en esas operaciones rondó los USD 931.000. Para concretar las transferencias, los responsables habrían usado las credenciales y la información privada obtenida mientras Henry tenía acceso a los sistemas y a los registros de la entidad.

Aunque los documentos difundidos no detallan la cantidad de personas que habrían participado en el plan, las autoridades sostienen que la ex empleada bancaria no actuó sola. El expediente la vincula con “coconspiradores” que habrían controlado las cuentas de criptomonedas a las que llegó el dinero.

Henry habría recibido más de USD 1.000 por su participación

Mercedes Henry habría recibido más de USD 1.000 por su intervención en la maniobra (REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo)

La investigación señala que Mercedes Henry habría recibido más de USD 1.000 como parte de su intervención en la maniobra. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuál habría sido el beneficio total que obtuvo ni qué parte de los fondos habría quedado en poder de cada uno de los presuntos involucrados.

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Theodore S. Hertzberg, fiscal federal para el Distrito Norte de Georgia, sostuvo que la acusada “presuntamente robó información sensible para facilitar casi USD 1 millón en transferencias fraudulentas desde las cuentas bancarias de las víctimas a cuentas de criptomonedas controladas por sus cómplices”.

El funcionario afirmó, además, que su oficina trabajará con las fuerzas de seguridad y el sector privado para identificar, detener y castigar a quienes cometan delitos financieros. “Trabajaremos con nuestros socios de las fuerzas del orden y del sector privado para identificar, arrestar y castigar a los delincuentes codiciosos que mienten, engañan y roban para enriquecerse”, expresó Hertzberg en declaraciones recogidas por CBS News Atlanta.

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La denuncia no identifica públicamente a los seis clientes afectados ni informa si el banco logró recuperar todo o parte del dinero. Tampoco se detallaron las medidas que habría adoptado la entidad financiera tras detectar las transferencias cuestionadas.

Un gran jurado federal formalizó tres cargos

Un gran jurado federal presentó la acusación contra Henry la semana pasada, indicó la Fiscalía. Los cargos incluyen fraude bancario, fraude con dispositivos de acceso y soborno, delitos que serán analizados por la Justicia federal durante el proceso judicial.

La mujer compareció ante un tribunal federal después de su detención, ocurrida el 25 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades no divulgaron información sobre una declaración de culpabilidad, la eventual estrategia de defensa o las condiciones de su liberación.

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene abierta la pesquisa. La investigación busca determinar el alcance total de las operaciones, identificar a otros posibles responsables y establecer el destino final de los fondos presuntamente retirados de las cuentas de los clientes.

Como se trata de una acusación formal, Henry conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.