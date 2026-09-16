Quiénes eran las víctimas del accidente del helicóptero que cubría noticias para NBC y Telemundo en Los Ángeles

Restos en llamas de la aeronave tras impactar en un área comercial de Chatsworth. (Fuente: @LokmatTimes_ngp)

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Tres personas murieron el martes 15 de septiembre cuando un helicóptero de noticias que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 se estrelló en el barrio de Chatsworth, en el valle de San Fernando, en la ciudad de Los Ángeles. La aeronave, identificada como NewsChopper 4 y operada por la empresa Angel City Air, cayó en el bloque 9100 de North Mason Avenue, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Las víctimas a bordo fueron la periodista aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, ambos empleados de Angel City Air.

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Entre las víctimas del accidente de helicóptero en Los Ángeles estaban la periodista aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, ambos empleados de Angel City Air. (George Marciniw / Facebook)

Una tercera persona murió en tierra, en las inmediaciones del lugar donde cayó la aeronave. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de esa víctima, según consignan NBC Los Ángeles y Reuters.

Eliana Moreno, periodista aérea con 16 años de trayectoria

Moreno, de casi 40 años, nació en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. En 2010 obtuvo una licenciatura en periodismo audiovisual y ciencias políticas en la Universidad Chapman, según informa NBC Los Ángeles. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air y a lo largo de su carrera trabajó para varios medios del sur de California.

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Eliana Moreno trabajaba para NBC4 y Telemundo 52 en coberturas aéreas en inglés y en español y tenía 16 años de trayectoria en el sur de California. (@elianamoreno)

Reconocida por televidentes de NBC4 y Telemundo 52, Moreno hacía cobertura tanto en inglés como en español. En su cuenta oficial de Instagram se presentaba como “Eli in the heli” —juego de palabras que aludía a su trabajo desde el helicóptero— y publicaba con frecuencia imágenes tomadas durante sus transmisiones.

“Tengo el mejor trabajo del mundo”, escribió en una de esas publicaciones, de acuerdo con lo que recoge NBC News. En mayo de 2026 completó una media maratón junto a su prometido, Robert Barrientos.

George Marciniw, piloto con más de tres décadas de experiencia

Marciniw creció en el sur de California y se graduó de la escuela secundaria Burbank High School en 1974. Se estima que acumuló más de 30 años de experiencia como piloto, según la información publicada por NBC News.

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George Marciniw acumulaba más de 30 años de experiencia como piloto y volaba junto a Eliana Moreno desde 2023. (George Marciniw / Facebook)

En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes del paisaje urbano de Los Ángeles tomadas durante lo que él llamaba un “news cruise”, término con el que se refería a los recorridos de cobertura en helicóptero. En varias de esas publicaciones atribuía las fotos a su colega Moreno.

“Algunas fotografías que Eliana tomó mientras sobrevolábamos el estadio de los Dodgers después del partido”, escribió en una entrada, según recoge NBC News. Moreno y Marciniw volaban juntos desde 2023.

El helicóptero cubría un choque de autobús Metro cuando cayó

La tarde del martes, varios helicópteros de canales televisivos se encontraban en el oeste del valle de San Fernando para cubrir un accidente de tránsito que había ocurrido horas antes: un vehículo utilitario deportivo (SUV) chocó contra un autobús de la red Metro de Los Ángeles, una colisión que dejó al menos dos muertos y seis heridos, con la mitad del SUV incrustada en el lateral del bus, según ilustran fotografías difundidas en redes sociales.

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La aeronave operada por Angel City Air cayó en North Mason Avenue, en el valle de San Fernando, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

NewsChopper 4 cayó poco antes de las 7 de la tarde, hora local, entre dos edificios comerciales del barrio de Chatsworth. El impacto desencadenó un incendio que dañó cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento en los alrededores. Los bomberos lograron extinguir las llamas con rapidez; más de 70 efectivos acudieron al lugar, de acuerdo con NBC Los Ángeles.

“Del helicóptero en sí, está prácticamente destruido”, declaró el capitán Branden Silverman, portavoz del LAFD, citado por la agencia AP. “Vamos a tener que revisar los escombros para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar el helicóptero; ni siquiera podíamos ver la cola.” Dos personas más fueron trasladadas a un hospital, aunque NBC Los Ángeles y Reuters difieren sobre el número exacto de hospitalizados, por lo que no es posible confirmar una cifra definitiva al respecto.

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Un testigo describió que la aeronave estalló en llamas en el momento en que tocó tierra, en un estacionamiento. Otra persona que presenció la caída relató que su marido, integrante de las fuerzas del orden, notó algo extraño en el vuelo segundos antes del impacto: “Vimos que se bamboleaba. Cinco segundos después… vimos una gran columna de humo”, citó NBC Los Ángeles.

El impacto del helicóptero en Chatsworth provocó un incendio que dañó cuatro vehículos y dos contenedores, y más de 70 bomberos participaron del operativo. (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

La presentadora de NBC4 Colleen Williams confirmó la noticia al aire, en una transmisión en vivo visiblemente emotiva. “Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allá afuera, y acabamos de recibir la confirmación de que, efectivamente, NewsChopper 4 cayó poco antes de las 7 de esta noche en Chatsworth”, dijo Williams, según reprodujo la BBC.

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NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto: “Estamos profundamente apenados de informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la tarde”, y extendieron sus condolencias a las familias, amigos y colegas de las víctimas.

La NTSB y la FAA investigan las causas del accidente

La causa del siniestro no fue determinada. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmaron que sus equipos llegarían este miércoles 16 de septiembre al lugar del accidente para iniciar la investigación, según informó AP. El vocero de la NTSB señaló a NBC News que el organismo todavía evaluaba si enviaría investigadores al lugar, de acuerdo con NBC Los Ángeles.

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La NTSB y la FAA iniciaron una investigación sobre las causas del accidente del helicóptero de noticias, en un contexto de al menos ocho siniestros fatales de este tipo en Estados Unidos desde 2000. (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

De acuerdo con una revisión de registros federales de accidentes y crónicas periodísticas citada por AP, desde el año 2000 se produjeron al menos ocho accidentes fatales con helicópteros de noticias en Estados Unidos, con un saldo de 16 muertos.

Entre los antecedentes más recientes figura un accidente ocurrido en 2023 en un bosque de Nueva Jersey, en el que murieron el piloto y un fotógrafo de un helicóptero de la estación WPVI de Filadelfia, y otro en 2022 junto a una autopista de Charlotte, Carolina del Norte, que cobró la vida del piloto y un meteorólogo de WBTV durante un vuelo de entrenamiento.

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